[{"available":true,"c_guid":"f964aa6c-e415-4220-9d1f-dfecd276295e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem volt az MDF élvonalában, de az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásai közben a párt vezéregyénisége lett. 30 éves archív felvételeken vitázik Antall József és Orbán Viktor, napjainkból pedig Kövér László, Pető Iván és Kónya Imre is visszaemlékezik az akkor történtekre. Portréfilm harmadik, záróepizód. ","shortLead":"Nem volt az MDF élvonalában, de az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásai közben a párt vezéregyénisége lett. 30 éves archív...","id":"20191028_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f964aa6c-e415-4220-9d1f-dfecd276295e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1c39f4-5081-4370-a008-8c1ba5df0083","keywords":null,"link":"/360/20191028_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_harmadik_resz","timestamp":"2019. október. 29. 19:00","title":"Doku360: Antall József adta meg az MDF hangját és szabott fazont a pártnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már az ünnepeket is a tengerentúlon tölti, egyedül.","shortLead":"Már az ünnepeket is a tengerentúlon tölti, egyedül.","id":"20191029_Vajna_Timea_nem_hosszabbit_januarig_ki_kell_koltoznie_a_luxusvillabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84cd529-abdd-46a0-ac29-981454848eaf","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Vajna_Timea_nem_hosszabbit_januarig_ki_kell_koltoznie_a_luxusvillabol","timestamp":"2019. október. 29. 09:04","title":"Vajna Tímea nem hosszabbít: januárig ki kell költöznie a luxusvillából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140ab29c-bfaa-4289-b2c5-328a6b4c6b26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új alkalmazással és kifejezetten gyerekeknek készült zenei tartalommal újít a Spotify.","shortLead":"Új alkalmazással és kifejezetten gyerekeknek készült zenei tartalommal újít a Spotify.","id":"20191030_spotify_kids_streaming_zenehallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=140ab29c-bfaa-4289-b2c5-328a6b4c6b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1dec66-cc92-4b03-b6aa-e65510b6bbfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_spotify_kids_streaming_zenehallgatas","timestamp":"2019. október. 30. 19:03","title":"Jön a Spotify Kids, a gyerekeknek készült zenelejátszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20191030_Nezegessen_egymasra_mosolygo_Putyint_es_Orbant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488bb416-5208-4263-94e9-e86364ebe2cd","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Nezegessen_egymasra_mosolygo_Putyint_es_Orbant","timestamp":"2019. október. 30. 18:14","title":"Nézegessen egymásra mosolygó Putyint és Orbánt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c48c12b-949c-4a27-9f34-fbb54ac3b7c4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bizonytalan céldátum, átláthatatlan költségek – ezek jellemzik leginkább az oroszok által végzet paksi bővítést. Ez a téma nem maradhat ki egyetlen Orbán–Putyin-találkozóról sem, Gergely Márton és Oroszi Babett elemzik, mi történik a háttérben. ","shortLead":"Bizonytalan céldátum, átláthatatlan költségek – ezek jellemzik leginkább az oroszok által végzet paksi bővítést...","id":"20191030_Ha_Paksrol_targyalnak_sok_jot_nem_tud_mondani_Orban_Putyinnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c48c12b-949c-4a27-9f34-fbb54ac3b7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb0e5c9-2f49-4023-9f03-7cfb8cbbdbfb","keywords":null,"link":"/360/20191030_Ha_Paksrol_targyalnak_sok_jot_nem_tud_mondani_Orban_Putyinnak","timestamp":"2019. október. 30. 11:20","title":"Ha Paksról tárgyalnak, sok jót nem tud mondani Orbán Putyinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rákosfalvy Zoltán nem szeretné, hogy a Magyar Úszó Szövetség akárcsak a legcsekélyebb hátrányt is elszenvedje a videók miatt, amelyeket egyébként bűncselekménynek tart.","shortLead":"Rákosfalvy Zoltán nem szeretné, hogy a Magyar Úszó Szövetség akárcsak a legcsekélyebb hátrányt is elszenvedje a videók...","id":"20191029_Lemondott_a_Borkaiszexvideon_szereplo_ugyved_az_uszoszovetsegi_elnoksegi_tagsagarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf3a03e-8f6a-4454-9978-291fa6d5b395","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Lemondott_a_Borkaiszexvideon_szereplo_ugyved_az_uszoszovetsegi_elnoksegi_tagsagarol","timestamp":"2019. október. 29. 12:02","title":"Lemondott a Borkai-szexvideón szereplő ügyvéd az úszószövetségi elnökségi tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elbocsátotta az intézményben 25 évet dolgozó Kozáry Andreát.","shortLead":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elbocsátotta az intézményben 25 évet dolgozó Kozáry Andreát.","id":"20191029_A_homofob_gyuloletrol_szervezett_konferenciat_kirugtak_az_egyetemrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b75ddd-e8a1-4d57-bcb5-74c411ca5687","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_A_homofob_gyuloletrol_szervezett_konferenciat_kirugtak_az_egyetemrol","timestamp":"2019. október. 29. 17:06","title":"A homofób gyűlöletről szervezett konferenciát, kirúgták az egyetemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021bcd73-30de-4c8e-9b6f-5c2d896cc09f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Brüsszelben már három jelöltet tartottak alkalmatlannak, de jó eséllyel a héten már nem érkezik újabb név Bukarestből.","shortLead":"Brüsszelben már három jelöltet tartottak alkalmatlannak, de jó eséllyel a héten már nem érkezik újabb név Bukarestből.","id":"20191029_europai_bizottsag_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=021bcd73-30de-4c8e-9b6f-5c2d896cc09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772e9cb7-70ba-434a-8340-387e0405788c","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_europai_bizottsag_romania","timestamp":"2019. október. 29. 17:13","title":"Belpolitikai vitává fajult Romániában az új EU-biztos jelölése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]