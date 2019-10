Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"767f93e3-cc32-4504-a90e-d06020f08b43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kia nagy szedánja teljes megújulás előtt áll, és az első fotók alapján unalmasnak semmiképp sem nevezhető az új modell. ","shortLead":"A Kia nagy szedánja teljes megújulás előtt áll, és az első fotók alapján unalmasnak semmiképp sem nevezhető az új...","id":"20191030_izgalmas_koreai_ellenfelet_kap_a_vw_passat_es_a_ford_mondeo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=767f93e3-cc32-4504-a90e-d06020f08b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fff604-12b6-4d69-86a5-118061a5b9e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_izgalmas_koreai_ellenfelet_kap_a_vw_passat_es_a_ford_mondeo","timestamp":"2019. október. 30. 06:41","title":"Izgalmas koreai ellenfelet kap a VW Passat és a Ford Mondeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen témákban kacsint össze Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin, és vajon mi nem tetszik a magyar külpolitikában az orosz elnöknek? Németh András és Gergely Márton videóban elemezik a Putyin-látogatás hátterét.","shortLead":"Milyen témákban kacsint össze Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin, és vajon mi nem tetszik a magyar külpolitikában...","id":"20191030_Putyinnak_addig_fontos_Magyarorszag_amig_az_EU_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36953f14-0872-4a3d-a359-40da7b4ce597","keywords":null,"link":"/360/20191030_Putyinnak_addig_fontos_Magyarorszag_amig_az_EU_tagja","timestamp":"2019. október. 30. 07:00","title":"Putyinnak csak addig fontos Magyarország, amíg az EU tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a82f9e4-7d32-4aeb-8700-5475c8e04364","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég űrsétát tett Christina Koch 11 percen át rögzítette, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elhalad Afrika felett. A végeredményt egyetlen képpé gyúrta össze.","shortLead":"A nemrég űrsétát tett Christina Koch 11 percen át rögzítette, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elhalad Afrika felett...","id":"20191028_nasa_iss_nemzetkozi_urallomas_timelapse_foto_christina_koch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a82f9e4-7d32-4aeb-8700-5475c8e04364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fc9a54-c271-4f64-80cc-a6a4b2a2e48c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_nasa_iss_nemzetkozi_urallomas_timelapse_foto_christina_koch","timestamp":"2019. október. 28. 19:03","title":"Lenyűgöző fotó készült a Földről a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4982d651-f0ac-48f2-88ff-f4277dae76b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely és Budapest új vezetése úgy véli, nem kell a vébé. Baji Balázs gátfutó rendezéspárti. „Mutassuk meg, hogy hányan szeretik az atlétikát, és fogjunk össze a jó ügyért.”","shortLead":"Karácsony Gergely és Budapest új vezetése úgy véli, nem kell a vébé. Baji Balázs gátfutó rendezéspárti. „Mutassuk meg...","id":"20191029_Baji_Balazs_megijedt_amikor_megtudta_lehet_hogy_megsem_lesz_Budapesten_atletikai_vebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4982d651-f0ac-48f2-88ff-f4277dae76b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda29722-44ed-412a-8027-dbafaea43aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Baji_Balazs_megijedt_amikor_megtudta_lehet_hogy_megsem_lesz_Budapesten_atletikai_vebe","timestamp":"2019. október. 29. 12:38","title":"Baji Balázs megijedt, amikor megtudta, hogy elmaradhat a budapesti atlétikai vébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed3a388-972c-4d6f-9e0a-8e6cfe3bab87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Portik és Gyárfás ügyét külön tárgyalják.","shortLead":"Portik és Gyárfás ügyét külön tárgyalják.","id":"20191029_portik_tamas_gyarfas_tamas_felbujto_perujitas_fenyo_ugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ed3a388-972c-4d6f-9e0a-8e6cfe3bab87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41def72-c5a7-4e81-b945-a1166846e535","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_portik_tamas_gyarfas_tamas_felbujto_perujitas_fenyo_ugy","timestamp":"2019. október. 29. 16:48","title":"Perújítást rendeltek el a Fenyő-gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szigorú feltételekkel megy bele abba, hogy a Fővárosi Közgyűlésben támogassák az összefogást, az egyik ilyen a korrupció elleni harc. ","shortLead":"A Momentum elnöke szigorú feltételekkel megy bele abba, hogy a Fővárosi Közgyűlésben támogassák az összefogást...","id":"20191030_fekete_gyor_andras_lackner_csaba_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a5148c-4987-49b2-a4b0-84cfcbc2592e","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_fekete_gyor_andras_lackner_csaba_interju","timestamp":"2019. október. 30. 12:14","title":"Fekete-Győr András: Harcolni kell a Lackner Csaba-félékkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c536db8-7979-4383-b9de-ce1126780830","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt most elhalasztotta, és csak jövőre tartja meg tisztújító kongresszusát.","shortLead":"A párt most elhalasztotta, és csak jövőre tartja meg tisztújító kongresszusát.","id":"20191030_jakab_peter_jobbik_elnok_vona_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c536db8-7979-4383-b9de-ce1126780830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7bfb98-a629-4705-ac36-daa96a296cf9","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_jakab_peter_jobbik_elnok_vona_gabor","timestamp":"2019. október. 30. 09:26","title":"Jakab Péterből nem lesz Jobbik-elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426e23b7-989c-4096-a3df-e7a3523c8854","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A közgazdászok és a történészek sem értenek egyet teljesen abban, hogy 1929. október 24-e és 29-e között melyik napot tekintsék a pénzügyi tragédia legsötétebb napjának, de annyi biztos: ma kilencven éve, több nap zuhanás után végképp összeomlott a New York-i tőzsde, ezzel a modern idők legnagyobb gazdasági válsága vette kezdetét. Tanultunk belőle?","shortLead":"A közgazdászok és a történészek sem értenek egyet teljesen abban, hogy 1929. október 24-e és 29-e között melyik napot...","id":"20191029_vilagvalsag_1929_1933_tozsde_krach","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=426e23b7-989c-4096-a3df-e7a3523c8854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6271bd78-d053-415a-b903-82c199ebc60e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_vilagvalsag_1929_1933_tozsde_krach","timestamp":"2019. október. 29. 11:35","title":"Kilencven éve omlott össze a világ gazdasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]