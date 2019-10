Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven évvel korábban, 1969-ben sikerült először szöveges üzenetet továbbítani egy számítógépről egy másikra. Értelme mondjuk nem volt, de fontos mérföldkövet jelentett.","shortLead":"Ötven évvel korábban, 1969-ben sikerült először szöveges üzenetet továbbítani egy számítógépről egy másikra. Értelme...","id":"20191029_internet_arpanet_lo_uzenetkuldes_halozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b5bb86-8dcc-47a0-a912-064a97670bda","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_internet_arpanet_lo_uzenetkuldes_halozat","timestamp":"2019. október. 29. 21:44","title":"Ma 50 éve, hogy elindult az internet – egy értelmetlen üzenettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26a21d3-d92f-463c-b76e-6be468b3e076","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nagyon ritka az ilyen felfedezés. ","shortLead":"Nagyon ritka az ilyen felfedezés. ","id":"20191031_Elokerult_tizenket_kiadatlan_dal_Lou_Reedtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d26a21d3-d92f-463c-b76e-6be468b3e076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d41a36-e99e-4793-acb0-383b2c006fd3","keywords":null,"link":"/elet/20191031_Elokerult_tizenket_kiadatlan_dal_Lou_Reedtol","timestamp":"2019. október. 31. 12:18","title":"Előkerült tizenkét kiadatlan dal Lou Reedtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed3a388-972c-4d6f-9e0a-8e6cfe3bab87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Portik és Gyárfás ügyét külön tárgyalják.","shortLead":"Portik és Gyárfás ügyét külön tárgyalják.","id":"20191029_portik_tamas_gyarfas_tamas_felbujto_perujitas_fenyo_ugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ed3a388-972c-4d6f-9e0a-8e6cfe3bab87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41def72-c5a7-4e81-b945-a1166846e535","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_portik_tamas_gyarfas_tamas_felbujto_perujitas_fenyo_ugy","timestamp":"2019. október. 29. 16:48","title":"Perújítást rendeltek el a Fenyő-gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ddc14c-fea9-42fd-963b-a48fd339c2c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mást mond Szijjártó és Orbán, megvétóztuk-e a NATO nyilatkozatát vagy csak a tervezetet - csütörtökön még születhet megegyezés.\r

