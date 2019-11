Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6b3b0d4-f733-4fab-ae66-f84c06ad1dc4","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A cseh képzőművészeti élet szereplői az idei tavasz kezdetén megbotránkozva figyelték azt a miniszteri önkényt, amelynek a prágai Národní galerie (NG – Nemzeti Galéria) főigazgatója és a Muzeum umění Olomouc (MUO – Olomouci Művészeti Múzeum) igazgatója volt az elszenvedője. Ám a reakció is ennek megfelelően hevesnek bizonyult: több mint tízezer felháborodott ember írta alá azt a petíciót, amely szakmai kompetencia hiányára hivatkozva Antonín Stanek kulturális miniszter azonnali távozását követelte.","shortLead":"A cseh képzőművészeti élet szereplői az idei tavasz kezdetén megbotránkozva figyelték azt a miniszteri önkényt...","id":"20191104_Isten_vele_miniszter_ur","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6b3b0d4-f733-4fab-ae66-f84c06ad1dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ee3c20-b124-408a-9cdd-d7ed0bc78b90","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191104_Isten_vele_miniszter_ur","timestamp":"2019. november. 04. 15:37","title":"Isten vele, miniszter úr!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0489f60-a2e4-4089-bb79-02eff8f2cdb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brian Harvey-nak nem ez az első botránya idén.","shortLead":"Brian Harvey-nak nem ez az első botránya idén.","id":"20191103_Segelyhivatalbol_dobtak_ki_az_East_17_egykori_sztarjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0489f60-a2e4-4089-bb79-02eff8f2cdb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72504d91-736a-4f2d-97e5-df352d39fe50","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Segelyhivatalbol_dobtak_ki_az_East_17_egykori_sztarjat","timestamp":"2019. november. 03. 21:50","title":"Segélyhivatalból dobták ki az East 17 egykori sztárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16aa1c14-7386-4d2c-81aa-12963f722b33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Togliattiban található létesítményben mostantól egy új versenyautó-prototípus is megtekinthető.","shortLead":"A Togliattiban található létesítményben mostantól egy új versenyautó-prototípus is megtekinthető.","id":"20191105_ime_a_lada_muzeum_260_kmh_vegsebessegu_uj_buszkesege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16aa1c14-7386-4d2c-81aa-12963f722b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9172c5de-4615-49f1-83d3-572f8212a2ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_ime_a_lada_muzeum_260_kmh_vegsebessegu_uj_buszkesege","timestamp":"2019. november. 05. 06:41","title":"Íme a Lada-múzeum 260 km/h végsebességű új büszkesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75601e15-3f86-491f-8ba7-bc3e025722cc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A felnőttfilmek beépültek a hétköznapjainkba, észrevétlen kötődést, függőséget kialakítva, kiváltképp a férfiak esetében. Vajon megismerik-e az új generációk a szerelmet, a vágyat a valós emberek iránt?","shortLead":"A felnőttfilmek beépültek a hétköznapjainkba, észrevétlen kötődést, függőséget kialakítva, kiváltképp a férfiak...","id":"20191105_Igy_hat_a_porno_a_vagyainkra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75601e15-3f86-491f-8ba7-bc3e025722cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdecd5b-9dbe-4d53-9a79-05ba174c6e22","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191105_Igy_hat_a_porno_a_vagyainkra","timestamp":"2019. november. 05. 08:15","title":"Így hat a pornó a vágyainkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók eloltották a kismértékben keletkezett tüzet.","shortLead":"A tűzoltók eloltották a kismértékben keletkezett tüzet.","id":"20191104_Robbanas_volt_egy_Vas_megyei_orvosi_rendeloben_kirepultek_az_ablakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ac9634-442b-44c4-87d9-0d9b9837900d","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Robbanas_volt_egy_Vas_megyei_orvosi_rendeloben_kirepultek_az_ablakok","timestamp":"2019. november. 04. 05:55","title":"Robbanás volt egy Vas megyei orvosi rendelőben, kirepültek az ablakok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint egy év után énekeltek el újra közösen egy dalt. És ez még nem minden: a 100 Tagú Cigányzenekar kísérte a Depeche Mode-feldolgozásukat.","shortLead":"Több mint egy év után énekeltek el újra közösen egy dalt. És ez még nem minden: a 100 Tagú Cigányzenekar kísérte...","id":"20191104_Majka_es_Curtis_ujra_egyutt_ime_az_elso_kozos_produkciojuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd339092-9db9-4305-b16f-3181c04b1a66","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Majka_es_Curtis_ujra_egyutt_ime_az_elso_kozos_produkciojuk","timestamp":"2019. november. 04. 11:52","title":"Majka és Curtis újra együtt: íme, az első közös produkciójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök nem ért egyet Donald Trumppal, akinek nem tetszik a kilépési megállapodás.","shortLead":"A brit miniszterelnök nem ért egyet Donald Trumppal, akinek nem tetszik a kilépési megállapodás.","id":"20191103_Boris_Johnson_szerint_szilveszterre_le_tudja_vezenyelni_a_Brexitet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577426a5-d0af-42e5-8c3b-26ef3b3f3bdc","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_Boris_Johnson_szerint_szilveszterre_le_tudja_vezenyelni_a_Brexitet","timestamp":"2019. november. 03. 10:55","title":"Boris Johnson úgy látja, szilveszterre le tudja vezényelni a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dunától keletre fekvő borvidékeken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége, az illetékes kormányhivatalok szakemberei megkezdték a felszámoláshoz szükséges intézkedéseket – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.","shortLead":"A Dunától keletre fekvő borvidékeken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége, az illetékes kormányhivatalok...","id":"20191104_aranyszinu_sargasag_szolo_borvidek_betegseg_fitoplazma_nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcd82ad-e3ab-4c44-88e2-62c2c5500b39","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_aranyszinu_sargasag_szolo_borvidek_betegseg_fitoplazma_nebih","timestamp":"2019. november. 04. 16:06","title":"Már a Dunától keletre is megjelent a rettegett szőlőbetegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]