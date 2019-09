Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikó András kampányrendezvényén egyszer csak lekapcsolták az áramot, az illetékes kerületi vezető szerint azért, mert nem tudta, van-e engedély az áramvételezésre.","shortLead":"Pikó András kampányrendezvényén egyszer csak lekapcsolták az áramot, az illetékes kerületi vezető szerint azért, mert...","id":"20190922_Menet_kozben_kikapcsoltak_az_aramot_egy_ellenzeki_kampanyrendezvenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2918691-9780-4af9-980b-04891514f250","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Menet_kozben_kikapcsoltak_az_aramot_egy_ellenzeki_kampanyrendezvenyen","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:15","title":"Menet közben kikapcsolták az áramot Pikó András kampányrendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Néha egészen meglepő tételek, egészen meghökkentő összegért kelnek el a magyar online árveréseken. Ön például venne saválló tálat 1,6 millióért vagy licitálna az Ásotthalmi önkormányzat határvadász Ladájára? Alámerültünk az e-aukciók hazai világába.","shortLead":"Néha egészen meglepő tételek, egészen meghökkentő összegért kelnek el a magyar online árveréseken. Ön például venne...","id":"20190923_online_aukcio_arveres_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e759cf3-a6b0-41db-82e0-ce713b09cc4f","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_online_aukcio_arveres_magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:10","title":"A fémhulladéktól a villamosokon át a várromig - bármit el lehet adni az aukciós oldalakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838eac52-fb93-4c28-86d6-39c6dd074061","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Thomas Cook brit utasainak hazaszállítása a brit kormány becslése szerint 100 millió fontba kerül majd. ","shortLead":"A Thomas Cook brit utasainak hazaszállítása a brit kormány becslése szerint 100 millió fontba kerül majd. ","id":"20190923_Csodbe_ment_a_legregebbi_brit_utazasi_iroda_tobb_szazezer_utas_rekedt_kulfoldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=838eac52-fb93-4c28-86d6-39c6dd074061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9169ab37-a393-4e49-9e5c-f91b58a4fb61","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_Csodbe_ment_a_legregebbi_brit_utazasi_iroda_tobb_szazezer_utas_rekedt_kulfoldon","timestamp":"2019. szeptember. 23. 05:50","title":"Csődbe ment a legrégebbi brit utazási iroda, több százezer utas rekedt külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4d6199-564e-4f41-87d2-f2e8c2a4c4b8","c_author":"Németh András","category":"360","description":"130 ezer katona gyakorolta Oroszország középső és nyugati részén a terrorizmus elleni harcot. Az oroszok és szövetségeseik minden évben tartanak hasonló hadgyakorlatokat, de a szakértők szerint ezek egyre jobban hasonlítanak az országok közötti háborúkra. A szimulációk szerint az USA nem járna jól egy ilyen konfliktusban. ","shortLead":"130 ezer katona gyakorolta Oroszország középső és nyugati részén a terrorizmus elleni harcot. Az oroszok és...","id":"20190923_oroszkinai_hadgyakorlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a4d6199-564e-4f41-87d2-f2e8c2a4c4b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e52ee5-d0c2-45c4-b692-c310a53772e7","keywords":null,"link":"/360/20190923_oroszkinai_hadgyakorlat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:20","title":"Háborúra hasonlít az orosz–kínai hadgyakorlat, és az amerikaiak vesztésre állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soproni parkolókban szedte fel a kuncsaftokat a nő, egyiküknek a bankkártyáját is ellopta.","shortLead":"Soproni parkolókban szedte fel a kuncsaftokat a nő, egyiküknek a bankkártyáját is ellopta.","id":"20190924_magyar_prostitualt_osztrak_ferfi_lopas_rendorseg_sopron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9e6481-0fea-440a-863c-f4928e133f4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_magyar_prostitualt_osztrak_ferfi_lopas_rendorseg_sopron","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:08","title":"Három osztrák férfit is meglopott egy magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Művéres tüntetés Budapesten, patthelyzet Izraelben a választás után és a legforróbb 5 év. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Művéres tüntetés Budapesten, patthelyzet Izraelben a választás után és a legforróbb 5 év. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20190923_Radar_360_A_nap_amikor_kiturnak_az_allami_berloket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5efd48a-d07d-47eb-8092-3780ef86f1c2","keywords":null,"link":"/360/20190923_Radar_360_A_nap_amikor_kiturnak_az_allami_berloket","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:00","title":"Radar 360: A nap, amikor kitúrnák az állami bérlőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0446a9b1-2d54-45e0-b16d-87d6f18efd75","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A reflektorokkal van gond.","shortLead":"A reflektorokkal van gond.","id":"20190924_Tobb_szaz_Maseratit_hivtak_vissza_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0446a9b1-2d54-45e0-b16d-87d6f18efd75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f564c928-74e1-41ba-b3be-01b8a6ef88ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_Tobb_szaz_Maseratit_hivtak_vissza_Kinaban","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:10","title":"Több száz Maseratit hívtak vissza Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a Telekom két mobilinternetes díjcsomagja miatt indított vizsgálatot.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a Telekom két mobilinternetes díjcsomagja miatt indított vizsgálatot.","id":"20190923_telekom_mobilinternet_dijcsomag_net_korlatlan_korlatlan_net_nemzeti_media_es_hirkozlesi_hatosag_nmhh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a1e85c-732b-42b3-8e17-3d098c2e5aee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_telekom_mobilinternet_dijcsomag_net_korlatlan_korlatlan_net_nemzeti_media_es_hirkozlesi_hatosag_nmhh","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:33","title":"Megvizsgálta a hatóság a Telekom két mobilinternetes díjcsomagját, és kiderült, változtatni kellene rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]