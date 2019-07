Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így erősítenék befolyásukat a globális gazdaságban.","shortLead":"Így erősítenék befolyásukat a globális gazdaságban.","id":"20190711_Kina_is_digitalis_penzt_akar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2dcd613-3f1e-4c79-ae2b-a69997f7c307","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Kina_is_digitalis_penzt_akar","timestamp":"2019. július. 11. 07:15","title":"Kína is digitális pénzt akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fémtekercsek között bújtak el az iraki, szír és iráni bevándorlók.","shortLead":"Fémtekercsek között bújtak el az iraki, szír és iráni bevándorlók.","id":"20190712_Huszonot_embert_probalt_atcsempeszni_egy_torok_kamionos_Csanadpalotanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b4ede3-a94f-4469-bc16-db64abfba0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Huszonot_embert_probalt_atcsempeszni_egy_torok_kamionos_Csanadpalotanal","timestamp":"2019. július. 12. 08:28","title":"Huszonöt embert próbált átcsempészni egy török kamionos Csanádpalotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815f3736-5bb2-4b23-afef-ac9b1248542d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 450 darabot vásárolt a Wiwe mobil EKG készülékből azért, hogy az eddiginél rendszeresebben szűrhesse játékosait.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 450 darabot vásárolt a Wiwe mobil EKG készülékből azért, hogy az eddiginél...","id":"20190710_mlsz_wiwe_mobil_ekg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=815f3736-5bb2-4b23-afef-ac9b1248542d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0592a6fe-8f2a-4a52-9a0e-95e73e79225a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_mlsz_wiwe_mobil_ekg","timestamp":"2019. július. 10. 15:03","title":"Az MLSZ vásárolt 450 darabot a magyar fejlesztésű EKG-kártyából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8d1da8-1e16-4c2e-a774-b04dfe3449a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két év alatt az összes szer támogatását nullára fogják csökkenteni. ","shortLead":"Két év alatt az összes szer támogatását nullára fogják csökkenteni. ","id":"20190710_Megvonjak_az_allami_tamogatast_a_homeopatias_szerektol_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa8d1da8-1e16-4c2e-a774-b04dfe3449a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c010ead-c7be-4538-afbb-cd842b79c6c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Megvonjak_az_allami_tamogatast_a_homeopatias_szerektol_Franciaorszagban","timestamp":"2019. július. 10. 18:51","title":"Megvonják az állami támogatást a homeopátiás szerektől Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közreadta 2019-es második féléves ellenőrzési tervét az Állami Számvevőszék, hét pártot és alapítványainak gazdálkodását veszik górcső alá, a Fidesz most kimarad a szórásból.\r

\r

","shortLead":"Közreadta 2019-es második féléves ellenőrzési tervét az Állami Számvevőszék, hét pártot és alapítványainak...","id":"20190710_Retteghetnek_az_ellenzeki_partok_az_ASZ_ellenorzi_oket_2019_masodik_feleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063eeb55-7441-4dd3-8864-1998896e8139","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Retteghetnek_az_ellenzeki_partok_az_ASZ_ellenorzi_oket_2019_masodik_feleben","timestamp":"2019. július. 10. 13:54","title":"Retteghetnek az ellenzéki pártok, az ÁSZ ellenőrzi őket 2019 második felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d8287d-9297-4f08-acd6-62417617c555","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Leteszteltük, milyen is Alsó-Ausztriába átruccanni, hogy a hőséget a magas hegyek, hegyi patakok, erdők, tavacskák természetes hatásával csillapítsuk. Bár előre nem lőnénk le a poént, de előjáróban annyit elmondhatunk, hogy egy hosszú hétvége alatt sikerült gyorsan átállni aktív pihenő üzemmódba, és élvezni a hegyi életet. ","shortLead":"Leteszteltük, milyen is Alsó-Ausztriába átruccanni, hogy a hőséget a magas hegyek, hegyi patakok, erdők, tavacskák...","id":"feelaustria_20190709_Bicikli_kortebor_es_rengeteg_meter__hosegmentes_nyaralas_Ausztriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15d8287d-9297-4f08-acd6-62417617c555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac9ad93-2ef0-4b79-b105-1c6f0f8a78d0","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20190709_Bicikli_kortebor_es_rengeteg_meter__hosegmentes_nyaralas_Ausztriaban","timestamp":"2019. július. 12. 07:30","title":"Bicikli, körtebor és rengeteg méter – hőségmentes nyaralás Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"210326ae-b453-447a-bfa1-041b55d494f5","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"„A nyári konyhában Anikó nyomja” – mondta feleségéről Orbán Nagy Katalin műsorvezetőnek.","shortLead":"„A nyári konyhában Anikó nyomja” – mondta feleségéről Orbán Nagy Katalin műsorvezetőnek.","id":"20190712_Orban_kedelyesen_elbeszelgetett_a_baracklekvarokrol_a_kozmedia_musorvezetojevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=210326ae-b453-447a-bfa1-041b55d494f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d23ee5-fdd4-42b4-9513-6fa0b46751f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Orban_kedelyesen_elbeszelgetett_a_baracklekvarokrol_a_kozmedia_musorvezetojevel","timestamp":"2019. július. 12. 09:18","title":"Orbán kedélyesen elbeszélgetett a baracklekvárokról a közmédia műsorvezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011d7f41-d4c8-465d-ba57-c1f9db3b41e8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A gyerekek számára a játék épp annyira alapvető szükséglet, mint az evés, az ivás vagy az alvás. A boldog játék kiváltotta pozitív elmeállapot elősegíti az agy minőségi fejlődését.","shortLead":"A gyerekek számára a játék épp annyira alapvető szükséglet, mint az evés, az ivás vagy az alvás. A boldog játék...","id":"20190711_Ezert_nelkulozhetetlen_a_szabad_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=011d7f41-d4c8-465d-ba57-c1f9db3b41e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d627da-6b47-471e-805c-4fe849e6fd1a","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190711_Ezert_nelkulozhetetlen_a_szabad_jatek","timestamp":"2019. július. 11. 14:15","title":"Ezért nélkülözhetetlen a szabad játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]