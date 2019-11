Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 461 milliárd forintot adott ki a Mol a Chevron részesedéséért.","shortLead":"Több mint 461 milliárd forintot adott ki a Mol a Chevron részesedéséért.","id":"20191104_Bevasarolta_magat_a_MOL_egy_azeri_olajmezobe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4888b24a-1dbc-47c3-a146-5948dbd286eb","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_Bevasarolta_magat_a_MOL_egy_azeri_olajmezobe","timestamp":"2019. november. 04. 12:09","title":"Százmilliárdokért vásárolta be magát a Mol egy azeri olajmezőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285f27d5-b228-4bde-9fe0-f53dcacf1fe6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagyobbrészt egyetlen magángyűjteményre, Szöllősi-Nagy András és Nemes Judit gazdag kollekciójára épül az 1947 óta Párizsban élő, 95 évesen is töretlenül aktív Vera Molnarnak szentelt kiállítás, amelynek apropót ad az is, hogy a Fővárosi Képtár az elmúlt években a világhírű művész több munkáját is meg tudta vásárolni.","shortLead":"Nagyobbrészt egyetlen magángyűjteményre, Szöllősi-Nagy András és Nemes Judit gazdag kollekciójára épül az 1947 óta...","id":"201944_tarlat__harom_kon_rendetlenseg_arendben__vera_molnar_muveszete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=285f27d5-b228-4bde-9fe0-f53dcacf1fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6950e48d-0144-4b18-ab59-f4337d881553","keywords":null,"link":"/360/201944_tarlat__harom_kon_rendetlenseg_arendben__vera_molnar_muveszete","timestamp":"2019. november. 05. 12:00","title":"Rendetlenséget keres a rendben a világhírű képzőművész, Vera Molnar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Visszatérők az MSZP-SZDSZ-korszakból, rekordmeleg október, arcfelismerő technológiát tesztel a Facebook. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Visszatérők az MSZP-SZDSZ-korszakból, rekordmeleg október, arcfelismerő technológiát tesztel a Facebook. A hvg360...","id":"20191106_Radar_360_nekunk_eri_meg_legjobban_az_EUtagsag_ujabb_vallomas_Trump_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e903d971-1634-4183-904a-bd4bfcfbfa6e","keywords":null,"link":"/360/20191106_Radar_360_nekunk_eri_meg_legjobban_az_EUtagsag_ujabb_vallomas_Trump_ellen","timestamp":"2019. november. 06. 08:00","title":"Radar 360: nekünk éri meg legjobban az EU-tagság, újabb vallomás Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Parlamentben számoltak be a brit kilépés állásáról.","shortLead":"A Parlamentben számoltak be a brit kilépés állásáról.","id":"20191104_Brexit_parlament_takacs_szabolcs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0a88ee-32a4-48c6-97df-b632808f79da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_Brexit_parlament_takacs_szabolcs","timestamp":"2019. november. 04. 11:55","title":"Brexit: 55 ezer magyar biztosan kint marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402afff0-fc1d-4b5b-a14a-b139592a1ecb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Alakuló ülést tartott a Fővárosi Közgyűlés. Karácsony Gergely főpolgármester javaslatára főpolgármester-helyetteseket választottak és döntöttek a fizetésekről, megemelt végkielégítést adtak Tarlós Istvánnak, antikorrupciós programot fogadtak el, valamint döntöttek a Liget-projektről, a Római-partról, a Szent István-szoborról, a rabszolgatörvényről és a kílmavészhelyzetről is. Élőben a Városházáról.","shortLead":"Alakuló ülést tartott a Fővárosi Közgyűlés. Karácsony Gergely főpolgármester javaslatára főpolgármester-helyetteseket...","id":"20191105_Munkahoz_lat_Karacsony_es_Budapest_uj_vezetese_kihirdetik_a_klimaveszhelyzetet__ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=402afff0-fc1d-4b5b-a14a-b139592a1ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5845b5de-0dad-4854-90b8-d498b635504c","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Munkahoz_lat_Karacsony_es_Budapest_uj_vezetese_kihirdetik_a_klimaveszhelyzetet__ELO","timestamp":"2019. november. 05. 11:33","title":"Klímavészhelyzetet hirdetett Karácsony Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00208e0-a787-48cd-918f-43909741067d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerbia felől érkezett az egyébként is elég feltűnő autó. ","shortLead":"Szerbia felől érkezett az egyébként is elég feltűnő autó. ","id":"20191104_Egy_lopott_Mercedes_G500_nem_eppen_hetkoznapi_fogas_a_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b00208e0-a787-48cd-918f-43909741067d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ca89eb-971a-4eac-b864-decd4e702bae","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Egy_lopott_Mercedes_G500_nem_eppen_hetkoznapi_fogas_a_hataron","timestamp":"2019. november. 04. 09:40","title":"Egy lopott Mercedes G500 nem éppen hétköznapi fogás a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff34efa5-fbd8-442d-802d-1eaacc5cf88e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És erre a városvezetés buzdít.","shortLead":"És erre a városvezetés buzdít.","id":"20191104_Szethordjak_az_amszerdamiak_a_regi_epuletek_diszeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff34efa5-fbd8-442d-802d-1eaacc5cf88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7659f46-d45b-4d0c-8f7e-dd64d665f992","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Szethordjak_az_amszerdamiak_a_regi_epuletek_diszeit","timestamp":"2019. november. 04. 12:15","title":"Széthordják az amszterdamiak a régi épületek díszeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy haszna mindenképpen van annak, hogy Orbán Viktor 2010 óta évente legalább egyszer találkozik Vlagyimir Putyinnal: így jobban nyomon lehet követni azt, miképpen próbál dacolni az öregedéssel az orosz államfő. Az október 30-ai budapesti látogatásra botoxszal jól feltöltve érkezett. Nem Putyin az egyetlen, aki a botoxhoz nyúl, elvégre a hatalomhoz kell egy kis hiúság.","shortLead":"Egy haszna mindenképpen van annak, hogy Orbán Viktor 2010 óta évente legalább egyszer találkozik Vlagyimir Putyinnal...","id":"20191104_Hogy_lehet_Putyin_arca_ennyire_kisimult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9e9703-63da-4aea-be3c-dfc3812a6f94","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Hogy_lehet_Putyin_arca_ennyire_kisimult","timestamp":"2019. november. 04. 18:00","title":"Hogy lehet Putyin arca ennyire kisimult?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]