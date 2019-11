Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7491a75-790e-49ee-af11-6f1319479fd5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Jens Spahn egy törvénytervezetet ismertetett a hét elején, amely korlátozná a melegséget \"kigyógyító\" terápiákat Németországban. ","shortLead":"Jens Spahn egy törvénytervezetet ismertetett a hét elején, amely korlátozná a melegséget \"kigyógyító\" terápiákat...","id":"20191105_A_melegeknek_uzent_a_nemet_egeszsegugyi_miniszter_Ugy_vagytok_jok_ahogy_vagytok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7491a75-790e-49ee-af11-6f1319479fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e40881-8fb4-490e-a2b7-a3d5a846edd0","keywords":null,"link":"/elet/20191105_A_melegeknek_uzent_a_nemet_egeszsegugyi_miniszter_Ugy_vagytok_jok_ahogy_vagytok","timestamp":"2019. november. 05. 12:45","title":"A melegeknek üzent a német egészségügyi miniszter: Rendben vagytok úgy, ahogy vagytok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc43b6e-a13f-4128-b4af-f54ab39d4f7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A IX. kerület polgármestere arról írt, hogy bizottsági helyet kapott viszont Pál Tibor, akit a ferencvárosiak kiszavaztak a városrész vezetéséből.","shortLead":"A IX. kerület polgármestere arról írt, hogy bizottsági helyet kapott viszont Pál Tibor, akit a ferencvárosiak...","id":"20191105_baranyi_krisztina_polgarmester_fovarosi_kozgyules_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abc43b6e-a13f-4128-b4af-f54ab39d4f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e13516-3269-4909-82cb-e1d89d10c64f","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_baranyi_krisztina_polgarmester_fovarosi_kozgyules_bizottsag","timestamp":"2019. november. 05. 15:02","title":"Baranyi Krisztinát egyetlen bizottságba sem szavazták be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c366be71-1ada-43aa-9a70-f811e7f1c973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Krisztiánt tavaly nyáron jogerősen elítélte a Kúria életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt. A férfi alkotmányjogi panaszt nyújtott be, amelyet kedden tárgyalhatnak.","shortLead":"B. Krisztiánt tavaly nyáron jogerősen elítélte a Kúria életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt...","id":"20191104_tuntetes_sarga_rozsa_kapcsolati_eroszak_lugos_orvos_b_krisztian_renner_erika_alkotmanybirosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c366be71-1ada-43aa-9a70-f811e7f1c973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c04032a-c439-4df8-b680-e419a2ca0b4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_tuntetes_sarga_rozsa_kapcsolati_eroszak_lugos_orvos_b_krisztian_renner_erika_alkotmanybirosag","timestamp":"2019. november. 04. 21:58","title":"Százak tüntettek azért, hogy ne kezdődjön újra a lúgos orvos pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Félnek kritizálni a magyarok, a klímakatasztrófa kapott egy újabb esélyt, földön maradhatnak a Lufthansa-gépek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Félnek kritizálni a magyarok, a klímakatasztrófa kapott egy újabb esélyt, földön maradhatnak a Lufthansa-gépek...","id":"20191105_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac226e2b-c383-4ebc-b5f6-e8b7f52355d3","keywords":null,"link":"/360/20191105_Radar360","timestamp":"2019. november. 05. 08:00","title":"Radar360: Handóékat bebetonozták, Trumpnak behúztak egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71723c88-4465-40d4-8544-b1cbf24d8b09","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Ipari zónává változik-e Göd egyik városrésze, vagy sem? Azok, akik a folyamatosan bővülő Samsung SDI közelében laknak, elkeseredettek és tehetetlenek: mennének, de nincs hova. Az önkormányzat nem tagadja: a beruházással együtt kell élni.","shortLead":"Ipari zónává változik-e Göd egyik városrésze, vagy sem? Azok, akik a folyamatosan bővülő Samsung SDI közelében laknak...","id":"20191105_god_samsung_akkugyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71723c88-4465-40d4-8544-b1cbf24d8b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3800581-d87d-4134-b6a5-08903e9eaf92","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_god_samsung_akkugyar","timestamp":"2019. november. 05. 06:30","title":"Akkunagyhatalom lesz Gödből akkor is, ha a gödiek nem akarják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cea4c1-0da9-4804-9a6d-2f4e5584e40f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Címét megvédve hatodszor lett Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája, aki az Egyesült Államok Nagydíján másodikként ért célba vasárnap, és két futammal az idény vége előtt behozhatatlan előnyre tett szert az összetett pontversenyben.","shortLead":"Címét megvédve hatodszor lett Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája, aki az Egyesült Államok...","id":"20191103_Hatodszor_lett_Forma1_vilagbajnok_Lewis_Hamilton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44cea4c1-0da9-4804-9a6d-2f4e5584e40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15af76c-7aef-4f3f-8508-44385ad81948","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Hatodszor_lett_Forma1_vilagbajnok_Lewis_Hamilton","timestamp":"2019. november. 03. 22:05","title":"Hatodszor lett Forma-1 világbajnok Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6668861-d0e4-4d1c-8ae3-b4fc2c96682f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú huzavona után a Fővárosi Önkormányzat fizethet.","shortLead":"Hosszú huzavona után a Fővárosi Önkormányzat fizethet.","id":"20191103_Eltort_a_motoros_gerince_a_razuhant_vastag_agtol_22_millios_karteritest_ker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6668861-d0e4-4d1c-8ae3-b4fc2c96682f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcc4000-b8dd-4266-9f4f-d623913697b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Eltort_a_motoros_gerince_a_razuhant_vastag_agtol_22_millios_karteritest_ker","timestamp":"2019. november. 03. 22:08","title":"Eltört a motoros gerince a rázuhant vastag ágtól, 22 milliós kártérítést kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadó az ablakon át jött. A megerőszakolt nő két barátnőjével érkezett Budapestre.","shortLead":"A támadó az ablakon át jött. A megerőszakolt nő két barátnőjével érkezett Budapestre.","id":"20191104_sved_lany_budapest_vii_kerulet_szexualis_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05cc373-7092-43d7-88e5-0d1085c38a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_sved_lany_budapest_vii_kerulet_szexualis_eroszak","timestamp":"2019. november. 04. 16:19","title":"Megerőszakolhattak egy svéd lányt egy belvárosi lakásban Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]