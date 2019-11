Nem ül be a közgyűlésbe a bukott józsefvárosi fideszes polgármester

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71884f01-f404-44e5-a595-df2e673a9e9a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Végtagjaikat vesztett, többnyire a szíriai polgárháborúban megsebesült embereknek segít egy rehabilitációs központ pár száz méterre a török-szír határtól. A feladat óriási, hiszen sokaknak az sem elég a normális élethez, hogy újra megtanulnak járni. A menekültek így sokszor gyerekeikre hagyatkoznak, akikre 14-15 évesen hárul a családfenntartás terhe. Törökországi riportunk második része.","shortLead":"Végtagjaikat vesztett, többnyire a szíriai polgárháborúban megsebesült embereknek segít egy rehabilitációs központ pár...","id":"20191104_reyhanli_torokorszag_nsppl_sziriai_menekultek_riport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71884f01-f404-44e5-a595-df2e673a9e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c9ca1c-9702-4e0d-b024-59578e337407","keywords":null,"link":"/360/20191104_reyhanli_torokorszag_nsppl_sziriai_menekultek_riport","timestamp":"2019. november. 06. 07:00","title":"Mit lehet azzal kezdeni, ha a családot egy 14 éves fiú tartja el?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lezárások és tüntetés ma Budapesten, vaklárma Amszterdamban, BL-eredmények. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Lezárások és tüntetés ma Budapesten, vaklárma Amszterdamban, BL-eredmények. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","id":"20191107_Radar360_Jon_Erdogan_megvan_Varhelyi_posztja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9614107e-7d48-48a6-a0b0-ea0c11c8fd6c","keywords":null,"link":"/360/20191107_Radar360_Jon_Erdogan_megvan_Varhelyi_posztja","timestamp":"2019. november. 07. 08:00","title":"Radar360: Jön Erdogan, megvan Várhelyi posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c49adf-218f-4625-bbd2-8dd442872513","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt két hónapban különösen sokan vesztették életüket közúti balesetben.","shortLead":"Az elmúlt két hónapban különösen sokan vesztették életüket közúti balesetben.","id":"20191106_Olyan_sokan_halnak_meg_az_utakon_hogy_voros_kodot_adott_ki_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c49adf-218f-4625-bbd2-8dd442872513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ab4337-afbf-43c2-8d31-f67c705e7183","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Olyan_sokan_halnak_meg_az_utakon_hogy_voros_kodot_adott_ki_a_rendorseg","timestamp":"2019. november. 06. 16:51","title":"Olyan sokan haltak meg az utakon, hogy vörös kódot adott ki a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d49e50-2b41-47ba-8b48-338d1fe40694","c_author":"Daczi Dóra","category":"360","description":"Bőven a klímapara előtt, a kétezres években indult forprofit vállalkozások anno a spanyolviaszt találták fel azzal, hogy a fenntarthatóságból nemcsak művészi, hanem gazdasági szempontból is a legtöbbet igyekeztek kihozni. A bevétel persze nem mérhető a hasonló területen mozgó, esetenként akár dollármilliókat is érő külföldi cégekéhez – ezek kicsi, néha savanyú, nagyon magyar sikertörténetek.","shortLead":"Bőven a klímapara előtt, a kétezres években indult forprofit vállalkozások anno a spanyolviaszt találták fel azzal...","id":"20191106_hulladek_reciklalas_design_muveszet_alapanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6d49e50-2b41-47ba-8b48-338d1fe40694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6570419-ef63-4984-b7a0-51bf8d7d84d7","keywords":null,"link":"/360/20191106_hulladek_reciklalas_design_muveszet_alapanyag","timestamp":"2019. november. 06. 13:00","title":"Jó üzlet hulladékból készíteni műalkotásokat, de meg kell küzdeni az alapanyagért is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Voyager–2 először küldött adatokat a Naprendszeren túlról.","shortLead":"A Voyager–2 először küldött adatokat a Naprendszeren túlról.","id":"20191105_Uzenetet_kaptunk_a_kulso_vilagurbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45366fa3-4541-4605-96dc-f5166872f290","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_Uzenetet_kaptunk_a_kulso_vilagurbol","timestamp":"2019. november. 05. 09:32","title":"Üzenetet kaptunk a külső világűrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És a karbonsemlegesség is többe kerül nekünk, mint a hollandoknak.","shortLead":"És a karbonsemlegesség is többe kerül nekünk, mint a hollandoknak.","id":"20191105_Orban_igazsagtalan_az_unios_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087a8657-3115-4eee-8ebc-0b360a69ee5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Orban_igazsagtalan_az_unios_koltsegvetes","timestamp":"2019. november. 05. 12:45","title":"Orbán: Igazságtalan az uniós költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c7f5e0-e93f-4c50-a6f6-e3d9d58bcd8c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A miniszterelnök magához hívta a főpolgármestert, Karácsony busszal érkezett a kormányülésre. Konstruktív együttműködésre számít Orbánnal.","shortLead":"A miniszterelnök magához hívta a főpolgármestert, Karácsony busszal érkezett a kormányülésre. Konstruktív...","id":"20191106_Megerkezett_Karacsony_Orbanhoz_elvitte_a_programjat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47c7f5e0-e93f-4c50-a6f6-e3d9d58bcd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab11206-7b84-46e4-8f8f-2e114f473e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Megerkezett_Karacsony_Orbanhoz_elvitte_a_programjat__video","timestamp":"2019. november. 06. 08:49","title":"Megérkezett Karácsony Orbánhoz, elvitte neki a programját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fd98fb-08de-49d8-97a1-e311e75e5084","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő szerint jól van az úgy. Elkapták.","shortLead":"A nő szerint jól van az úgy. Elkapták.","id":"20191106_Duplaagyat_matraccal_kabrioban_szallitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1fd98fb-08de-49d8-97a1-e311e75e5084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba74edd5-8de5-4b15-a0ed-eaad5aa69dc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Duplaagyat_matraccal_kabrioban_szallitani","timestamp":"2019. november. 06. 12:29","title":"Kabrióban szállította a dupla ágyat és a matracot – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]