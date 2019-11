Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26bea84f-fb14-44bb-9dff-ea1eb82991b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint egy percig vonult a török elnök konvoja.","shortLead":"Több mint egy percig vonult a török elnök konvoja.","id":"20191107_Meterekre_voltak_a_tuntetok_Erdogan_konvojatol_az_Oktogonnal__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26bea84f-fb14-44bb-9dff-ea1eb82991b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1c1a49-9194-4060-8e02-bfc83ee9c3fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Meterekre_voltak_a_tuntetok_Erdogan_konvojatol_az_Oktogonnal__video","timestamp":"2019. november. 07. 19:16","title":"\"Erdogan terrorist\" - kiabálták tüntetők a török elnök konvoja felé - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs annyi pénze a Hableányt üzemeltető cégnek, hogy nagy kártérítést fizessen, de azt ígérik, megoldják valahogy. 