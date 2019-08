Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi ház szerint az önkormányzat végig arra játszott, hogy ne is értesüljenek az őket érintő döntésekről, így ne tudják teljesíteni a határidőket. ","shortLead":"A közösségi ház szerint az önkormányzat végig arra játszott, hogy ne is értesüljenek az őket érintő döntésekről, így ne...","id":"20190813_Ujra_birosagra_megy_az_Aurora_az_onkormanyzat_packazasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77764a55-05cc-4004-9f9d-0d08fc01ec85","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Ujra_birosagra_megy_az_Aurora_az_onkormanyzat_packazasa_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:47","title":"Újra bíróságra megy az Auróra az önkormányzat packázása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelentős lehűlést hoz a héten érkező hidegfront, egy-két nap alatt mindenütt mintegy 10 fokot, néhol akár többet is csökken a csúcshőmérséklet – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn.","shortLead":"Jelentős lehűlést hoz a héten érkező hidegfront, egy-két nap alatt mindenütt mintegy 10 fokot, néhol akár többet is...","id":"20190812_Vege_a_hosegnek_10_fokos_lehulest_hoz_a_hidegfront","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960f0d64-2de7-40c0-add4-c169f94eef64","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Vege_a_hosegnek_10_fokos_lehulest_hoz_a_hidegfront","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:47","title":"Vége a hőségnek, 10 fokos lehűlést hoz a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1caac436-3f78-4491-84f5-a1d86ade63c0","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az író, majd az örökségét kezelő család hosszú éveken át tartó tiltakozása után végre e-könyvként is kiadják J. D. Salinger műveit.","shortLead":"Az író, majd az örökségét kezelő család hosszú éveken át tartó tiltakozása után végre e-könyvként is kiadják J. D...","id":"20190813_jd_salinger_e_konyvek_zabhegyezo_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1caac436-3f78-4491-84f5-a1d86ade63c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c435615d-8e4b-4547-9579-968c52baa616","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_jd_salinger_e_konyvek_zabhegyezo_technologia","timestamp":"2019. augusztus. 13. 19:33","title":"Jön a digitális Zabhegyező, bár Salinger talán ma sem adná ki így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanulságos történet.","shortLead":"Tanulságos történet.","id":"20190813_Levelben_adta_fel_egy_ferfi_azt_a_huszezrest_amivel_le_akarta_fizetni_a_katasztrofavedelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48cdf76-b675-47f8-9d4e-9ea3ce286d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Levelben_adta_fel_egy_ferfi_azt_a_huszezrest_amivel_le_akarta_fizetni_a_katasztrofavedelmet","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:02","title":"Levélben adta fel egy férfi azt a húszezrest, amivel le akarta fizetni a katasztrófavédelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffdea7a-7d9a-40a4-8e92-6fd09f099ef5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kurz kancellár átvert – állítja a Szabadságpárt lebukott vezére, aki az Ibiza-gate során veszítette el a politikai befolyását Ausztriában. Heinz-Christian Strache az orosz Rt.com-nak nyilatkozott bukásának hátteréről.","shortLead":"Kurz kancellár átvert – állítja a Szabadságpárt lebukott vezére, aki az Ibiza-gate során veszítette el a politikai...","id":"20190814_Strache_ibiza_interju_rt_kurz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ffdea7a-7d9a-40a4-8e92-6fd09f099ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d312183-55ec-473f-8bd1-603aed5814b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Strache_ibiza_interju_rt_kurz","timestamp":"2019. augusztus. 14. 07:15","title":"Strache hosszú szünet után ismét megszólalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb55951c-4a93-4a8d-9e28-db991be94e69","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190813_Marabu_FekNyuz_Mindenki_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb55951c-4a93-4a8d-9e28-db991be94e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662910df-7e5a-4a9d-8fab-6861fb45624b","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Marabu_FekNyuz_Mindenki_elnoke","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:00","title":"Marabu FékNyúz: Mindenki elnöke...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee1f9bc-0d5a-41cf-8718-ec56299a4265","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittas volt a sofőr. ","shortLead":"Ittas volt a sofőr. ","id":"20190812_Rimekbe_szedve_talal_egy_balesetet_a_rendorseg_a_Twitteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ee1f9bc-0d5a-41cf-8718-ec56299a4265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c8bee4-74e2-458e-ad71-c3cd881466a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Rimekbe_szedve_talal_egy_balesetet_a_rendorseg_a_Twitteren","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:56","title":"Rímekbe szedve tálal egy balesetet a rendőrség a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbc2aa2-63ad-4dd9-a0c3-849de1ff3697","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vegyes lakosságú faluban évek óta nem volt példa hasonlóra.","shortLead":"A vegyes lakosságú faluban évek óta nem volt példa hasonlóra.","id":"20190813_Sajat_autojat_is_telefujta_uszito_feliratokkal_aztan_aldozatkent_nyilatkozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dbc2aa2-63ad-4dd9-a0c3-849de1ff3697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be8653b-bbfc-4146-b270-4b44c8ca79f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Sajat_autojat_is_telefujta_uszito_feliratokkal_aztan_aldozatkent_nyilatkozott","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:54","title":"Saját autóját is telefújta uszító feliratokkal, aztán áldozatként nyilatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]