[{"available":true,"c_guid":"88317790-e3c7-4226-baf4-be572024f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szentpétervári rendőrség letartóztatott egy ismert orosz történészt, aki a gyanú szerint meggyilkolta szerzőtársát, egy fiatal nőt. Tagadni nehéz lett volna: a professzort részegen, egy folyóban állva találták meg, amint éppen próbált megszabadulni a feldarabolt holttesttől.","shortLead":"A szentpétervári rendőrség letartóztatott egy ismert orosz történészt, aki a gyanú szerint meggyilkolta szerzőtársát...","id":"20191110_Reszegen_egy_folyoban_egy_noi_kez_tarsasagaban_talaltak_meg_az_orosz_torteneszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88317790-e3c7-4226-baf4-be572024f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64ae7a4-f791-40ef-986e-acf8b681e8ce","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Reszegen_egy_folyoban_egy_noi_kez_tarsasagaban_talaltak_meg_az_orosz_torteneszt","timestamp":"2019. november. 10. 10:25","title":"Részegen, egy folyóban, két női kar társaságában találták meg az orosz történészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f63e357-d4b4-46e1-8659-74148f6d4e23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sofőrök dolgát több alkalmazás is segíti, ám azok, akik tömegközlekednek, már nem igazán mondhatják ezt el magukról. A Google úgy döntött, ideje változtatni ezen.","shortLead":"A sofőrök dolgát több alkalmazás is segíti, ám azok, akik tömegközlekednek, már nem igazán mondhatják ezt el magukról...","id":"20191109_google_waze_maps_pigeon_transit_tomegkozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f63e357-d4b4-46e1-8659-74148f6d4e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0eee26-2499-4b76-b34d-1a981922f22f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_google_waze_maps_pigeon_transit_tomegkozlekedes","timestamp":"2019. november. 09. 10:03","title":"Ez lehet a Google újabb nagy durranása a Maps és a Waze után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e28a4f5-7508-4068-b794-78c1b0d64e93","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Nemzet Sportolói nevében szólalt meg a korábbi sportoló, bukott köztársasági elnök.","shortLead":"A Nemzet Sportolói nevében szólalt meg a korábbi sportoló, bukott köztársasági elnök.","id":"20191109_Schmitt_Pal_arra_keri_Karacsonyt_mondjon_igent_a_budapesti_atletikai_vebere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e28a4f5-7508-4068-b794-78c1b0d64e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3109f760-815e-46c7-890f-0488f58b3ea0","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Schmitt_Pal_arra_keri_Karacsonyt_mondjon_igent_a_budapesti_atletikai_vebere","timestamp":"2019. november. 09. 11:36","title":"Schmitt Pál arra kéri Karácsonyt, mondjon igent a budapesti atlétikai vébére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53602a8f-24b5-4fcc-9726-d81161aaabfb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnököt csecsemőként, pelenkában ábrázoló léggömb a 2018-as londoni Trump-ellenes tüntetések idején vált világhírűvé. A lufi Alabama államban \"lépett volna fel\" az oda látogató Trump ellen szervezett demonstráción, ám egy mérges férfi késsel végighasította a hátát.","shortLead":"Az amerikai elnököt csecsemőként, pelenkában ábrázoló léggömb a 2018-as londoni Trump-ellenes tüntetések idején vált...","id":"20191110_Leszurtak_a_vilaghiru_Baby_Trump_oriaslufit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53602a8f-24b5-4fcc-9726-d81161aaabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b997fa30-3861-4e0d-b602-a9c8e0309490","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Leszurtak_a_vilaghiru_Baby_Trump_oriaslufit","timestamp":"2019. november. 10. 08:42","title":"Leszúrták a világhírű Baby Trump óriáslufit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89f4f7c-f62d-4a5a-850c-0ee983a5206b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas a felháborodás Srí Lankán.","shortLead":"Hatalmas a felháborodás Srí Lankán.","id":"20191110_sri_lanka_agyonvert_tinedzser_elnoki_kegyelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a89f4f7c-f62d-4a5a-850c-0ee983a5206b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486a4a89-69ac-475c-957c-08febc3de29e","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_sri_lanka_agyonvert_tinedzser_elnoki_kegyelem","timestamp":"2019. november. 10. 14:53","title":"Agyonvert egy tinédzsert a gazdag férfi, akit most szabadon engednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előrejelzéseknek megfelelően a hivatalban lévő államfő, Klaus Iohannis nyerte meg a romániai elnökválasztás első fordulóját. Az exit-pollok szerint a második helyen Viorica Dancia volt kormányfő végzett a voksok 22 százalékával. A százalékos arányok minden bizonnyal változni fognak, mivel az első előrejelzésekben nem szerepelnek a külföldön leadott szavazatok. Az azonban biztosnak tűnik, hogy Iohannis és a szociáldemokrata politikus jutott be a november 24-ei második fordulóba.","shortLead":"Az előrejelzéseknek megfelelően a hivatalban lévő államfő, Klaus Iohannis nyerte meg a romániai elnökválasztás első...","id":"20191110_Iohannis_diadalmaskodott_a_roman_elnokvalasztason_a_masodik_Viorica_Dancila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee77ee7-30fd-4606-a2e8-a0d916788d98","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Iohannis_diadalmaskodott_a_roman_elnokvalasztason_a_masodik_Viorica_Dancila","timestamp":"2019. november. 10. 20:10","title":"Iohannis diadalmaskodott a román elnökválasztáson, a második Viorica Dancila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c430eb-a60f-46b5-ac09-f518f29f8bf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem nagyon lehet vitatni majd a szabálytalankodást.","shortLead":"Nem nagyon lehet vitatni majd a szabálytalankodást.","id":"20191109_Video_Eleg_kemeny_manovert_vitt_vegig_a_sofor_egy_szekesfehervari_busszal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c430eb-a60f-46b5-ac09-f518f29f8bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54853f50-7b32-43d7-9dfc-377e40d18233","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Video_Eleg_kemeny_manovert_vitt_vegig_a_sofor_egy_szekesfehervari_busszal","timestamp":"2019. november. 09. 20:40","title":"Videó: Elég kemény manővert vitt végig a sofőr egy székesfehérvári busszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Rövidebb ideig élnek a magyarok a fejlett világ átlagánál, még kevesebbet egészségesen, de addig is nagyon sokat dohányoznak, és elhíznak. Az ország gyakorlatilag kettészakadt, a városokban élők egészségi helyzete a nyugatiakét közelíti, a vidékieké alig van a harmadik világ felett. Az OECD friss egészségügyi jelentéséből vontuk le a tanulságokat.","shortLead":"Rövidebb ideig élnek a magyarok a fejlett világ átlagánál, még kevesebbet egészségesen, de addig is nagyon sokat...","id":"20191109_oecd_egeszsegugy_betegseg_korhaz_orvos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3ff9cd-109f-4a01-9d0d-4cc0a332042e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_oecd_egeszsegugy_betegseg_korhaz_orvos_beteg","timestamp":"2019. november. 09. 16:30","title":"Amit a rendszer nem tesz tönkre az egészségünkben, azt leromboljuk saját magunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]