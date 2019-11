Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"702a24db-268b-4d48-a678-068321520d11","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP kezdeményezte az ellenzéki megállapodást felrúgó két budafoki képviselőjük pártból történő kizárását.","shortLead":"Az MSZP kezdeményezte az ellenzéki megállapodást felrúgó két budafoki képviselőjük pártból történő kizárását.","id":"20191115_Kizarhatnak_ket_MSZPst_a_partbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=702a24db-268b-4d48-a678-068321520d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f58e85-a98a-431e-ad5c-49110c860a2b","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Kizarhatnak_ket_MSZPst_a_partbol","timestamp":"2019. november. 15. 16:27","title":"Kizárhatják az MSZP-ből a Fidesszel szavazó két tagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Salátatörvényben szabná át az önkormányzati jogszabályokat a kormány, és drákói szigorral büntetné a Hadházy-féle táblás akciókat a Parlamentben, valamint jogköröket vonna el a politikusoktól – erről is kérdezi majd a sajtó Gulyás Gergelyt a kormányinfón, ahol arra is fény derül, miről döntött a kormány a legutóbbi ülésén. ","shortLead":"Salátatörvényben szabná át az önkormányzati jogszabályokat a kormány, és drákói szigorral büntetné a Hadházy-féle...","id":"20191114_Kormanyinfo_Igy_magyarazza_a_kormany_a_Budapestet_szorongato_javaslatait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40ae5d9-a51e-44f0-a888-98287f48e2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Kormanyinfo_Igy_magyarazza_a_kormany_a_Budapestet_szorongato_javaslatait","timestamp":"2019. november. 14. 11:22","title":"Kormányinfó: Így magyarázza a kormány a Budapestet szorongató javaslatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae034ede-4ea2-4cd9-980d-90a54ebd757e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-jelölt látványtervező 81 éves volt. ","shortLead":"Az Oscar-jelölt látványtervező 81 éves volt. ","id":"20191115_Meghalt_Lawrence_Paull_a_Szarnyas_fejvadasz_vilaganak_megalkotoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae034ede-4ea2-4cd9-980d-90a54ebd757e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987112ff-5e58-4159-adb0-ab1b91d5bfae","keywords":null,"link":"/kultura/20191115_Meghalt_Lawrence_Paull_a_Szarnyas_fejvadasz_vilaganak_megalkotoja","timestamp":"2019. november. 15. 09:58","title":"Meghalt Lawrence Paull, a Szárnyas fejvadász világának megalkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9447164-a926-4eb1-bb97-e8238c4d3187","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapító szerint nem sikerült megértetni a minisztériummal, hogy ugyanazt tanítják a gyerekeknek, csak máshogy, és ezért nem kapott akkreditációt a Budapest School. ","shortLead":"Az alapító szerint nem sikerült megértetni a minisztériummal, hogy ugyanazt tanítják a gyerekeknek, csak máshogy, és...","id":"20191114_Nem_kapott_akkreditaciot_a_Prezialapito_iskolaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9447164-a926-4eb1-bb97-e8238c4d3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a663120-24dd-4793-bb4c-445f735a1980","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Nem_kapott_akkreditaciot_a_Prezialapito_iskolaja","timestamp":"2019. november. 14. 16:12","title":"Nem kapott állami akkreditációt a Prezi-alapító iskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kárörvendve figyeli a Fidesz az ellenzéki vezetésű kerületek belső vitáit. A kormánymédia pedig már elkezdte az új polgármesterek lejáratását.","shortLead":"Kárörvendve figyeli a Fidesz az ellenzéki vezetésű kerületek belső vitáit. A kormánymédia pedig már elkezdte az új...","id":"201946_meztelen_hetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d82b65-4402-4e3e-9ffc-1b4f8015bee8","keywords":null,"link":"/360/201946_meztelen_hetek","timestamp":"2019. november. 14. 15:05","title":"Véget értek az ellenzéki \"mézes hetek\" Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fd03aa-78c2-4c37-9b9f-3d5af803f85d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 12-én éjjel mintegy 250 szakember bevonásával végeztek gyakorlatot a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.","shortLead":"November 12-én éjjel mintegy 250 szakember bevonásával végeztek gyakorlatot a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.","id":"20191113_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy_repulogep_baleset_szimulacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5fd03aa-78c2-4c37-9b9f-3d5af803f85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88672f4-08e7-4619-91b3-3bb81e07ee78","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy_repulogep_baleset_szimulacio","timestamp":"2019. november. 13. 19:03","title":"Súlyos repülőgép-balesetet szimuláltak a ferihegyi repülőtéren – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Decemberben harmadik alkalommal tartanak polgármester- és képviselő-választást a Zala megyei Várföldén, ahol hirtelen megugrott a választói névjegyzékben szereplők száma, és emiatt már két voksolás is érvénytelen lett.","shortLead":"Decemberben harmadik alkalommal tartanak polgármester- és képviselő-választást a Zala megyei Várföldén, ahol hirtelen...","id":"20191114_onkormanyzati_valasztas_harmadszor_varfolde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09959b52-60b7-4e27-80a4-1de050df1411","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_onkormanyzati_valasztas_harmadszor_varfolde","timestamp":"2019. november. 14. 11:24","title":"Harmadszor is nekifutnak a választásnak Várföldén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Váradi József szerint a hagyományos légitársaságok felelősek a környezetszennyezésért, a nyugat-európaiak pedig arrogánsak a kérdésben. ","shortLead":"Váradi József szerint a hagyományos légitársaságok felelősek a környezetszennyezésért, a nyugat-európaiak pedig...","id":"20191114_wizz_air_varadi_jozsef_lufthansa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f760f4c0-96c8-4c0a-b964-dd67e3caa053","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_wizz_air_varadi_jozsef_lufthansa","timestamp":"2019. november. 14. 14:44","title":"Keményen nekiment a Wizz Air vezérigazgatója a Lufthansának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]