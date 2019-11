Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"487cc56d-aaa4-4100-9a40-e962395c5a23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űrkutatás történetében először sikerült tudósoknak megmérni a marsi Gale-kráter felszíne fölötti légkört alkotó gázok szezonális változásait, ez az oxigén olyan mértékű szezonális ingadozásaira derített fényt, amelyre nem találnak magyarázatot semmilyen ismert kémiai folyamattal.","shortLead":"Az űrkutatás történetében először sikerült tudósoknak megmérni a marsi Gale-kráter felszíne fölötti légkört alkotó...","id":"20191116_marsi_legkor_szezonalisan_ingadozo_oxigenszintje_nasa_curiosity_szonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=487cc56d-aaa4-4100-9a40-e962395c5a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a9acff-2d34-4b5c-8d2f-7792ee4c72e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191116_marsi_legkor_szezonalisan_ingadozo_oxigenszintje_nasa_curiosity_szonda","timestamp":"2019. november. 16. 08:03","title":"Rejtély, hogy mi történik az oxigénnel a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"II. Erzsébet királynő fia rendkívüli interjút adott a BBC-nek a Buckingham-palotában. Egy órán keresztül bizonygatta, hogy nincs semmi köze az elítélt szexuális bűnelkövető, a nyáron öngyilkosságot elkövető Jeffrey Epstein prostitúciós ügyeihez. ","shortLead":"II. Erzsébet királynő fia rendkívüli interjút adott a BBC-nek a Buckingham-palotában. Egy órán keresztül bizonygatta...","id":"20191117_Andras_herceg_semmire_nem_emlekszik__tagadja_a_szexualis_visszaeles_vadjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7278609a-f376-46cb-bd14-6b9caa4ff17e","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Andras_herceg_semmire_nem_emlekszik__tagadja_a_szexualis_visszaeles_vadjat","timestamp":"2019. november. 17. 08:50","title":"András herceg a nőre nem emlékszik, más részletekre viszont nagyon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b9ba17-1b99-4fd4-b567-6d9168782a0a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mert nem nőies - mondják a főnökök, akiket régi előítéletek vezérelnek a távol-keleti szigetországban. Ahol most metoo-kampány bontakozik ki.","shortLead":"Mert nem nőies - mondják a főnökök, akiket régi előítéletek vezérelnek a távol-keleti szigetországban. Ahol most...","id":"20191116_Miert_nem_lehet_szemuveges_egy_no_a_munkahelyen_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19b9ba17-1b99-4fd4-b567-6d9168782a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e03d99-26a8-46db-99dc-9c72f96f077b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191116_Miert_nem_lehet_szemuveges_egy_no_a_munkahelyen_Japanban","timestamp":"2019. november. 16. 07:32","title":"Miért nem lehet szemüveges egy nő a munkahelyén Japánban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bb9d73-3d01-4d43-b4dd-ba7cda033f9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Először nyitott vidéki éttermet a Padthai Wokbar.","shortLead":"Először nyitott vidéki éttermet a Padthai Wokbar.","id":"20191116_Gyorbe_is_betette_a_labat_egy_budapesti_etteremlanc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72bb9d73-3d01-4d43-b4dd-ba7cda033f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04f3f1a-4a26-4d65-9143-7b383c85fbd1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191116_Gyorbe_is_betette_a_labat_egy_budapesti_etteremlanc","timestamp":"2019. november. 16. 17:53","title":"Győrbe is betette a lábát egy budapesti étteremlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b597152-e6a6-4dbc-8bc1-e02b4b12c211","c_author":"HVG","category":"360","description":"A tolcsvai természet-művésztelep 20 év munkáit mutatja be Szentendrén.","shortLead":"A tolcsvai természet-művésztelep 20 év munkáit mutatja be Szentendrén.","id":"201946_kiallitas__termeszetmuveszet_vegtelen_atjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b597152-e6a6-4dbc-8bc1-e02b4b12c211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47526acb-2a9b-41ef-98cd-7b17a4b8e440","keywords":null,"link":"/360/201946_kiallitas__termeszetmuveszet_vegtelen_atjaro","timestamp":"2019. november. 17. 17:00","title":"Magyar land art: a természet megtört harmóniáját teremtik újra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac19638-eb64-4366-b198-39fa26d56ed4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap reggel egymásnak ment két utasszállító gép a frankfurti repülőtéren. Az Air Namibia és a Korean Air gépének karambolja csak kisebb károkat okozott.","shortLead":"Vasárnap reggel egymásnak ment két utasszállító gép a frankfurti repülőtéren. Az Air Namibia és a Korean Air gépének...","id":"20191117_Osszeutkozott_ket_gep_a_frankfurti_repuloteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eac19638-eb64-4366-b198-39fa26d56ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84dbb35-eb12-44b2-9dd4-f58a0a1949ed","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Osszeutkozott_ket_gep_a_frankfurti_repuloteren","timestamp":"2019. november. 17. 11:43","title":"Összeütközött két gép a frankfurti repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Másfél kilogramm kábítószert foglaltak le a rendőrök.","shortLead":"Másfél kilogramm kábítószert foglaltak le a rendőrök.","id":"20191116_Uj_pszichoaktiv_anyagot_talaltak_egy_budapesti_testverparnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b7ce4e-f80c-43de-ac52-92d5bba3e65e","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Uj_pszichoaktiv_anyagot_talaltak_egy_budapesti_testverparnal","timestamp":"2019. november. 16. 10:59","title":"Új pszichoaktív anyagot találtak egy budapesti testvérpárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d1019b-8804-45fe-b7df-d46a9e6b58d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Krug Emília az Instagramon tudatta a hírt.","shortLead":"Krug Emília az Instagramon tudatta a hírt.","id":"20191116_Megszuletett_az_ATV_musorvezetojenek_kisfia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57d1019b-8804-45fe-b7df-d46a9e6b58d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171d61af-52a0-4e7b-b8b4-785a37260d06","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Megszuletett_az_ATV_musorvezetojenek_kisfia","timestamp":"2019. november. 16. 12:50","title":"Megszületett az ATV műsorvezetőjének kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]