[{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A beruházás keretében három gyalogos-kerékpáros híd is megépülne, és hetvenhét hektárnyi közpark jönne létre.","shortLead":"A beruházás keretében három gyalogos-kerékpáros híd is megépülne, és hetvenhét hektárnyi közpark jönne létre.","id":"20191119_Tamogatja_az_atletikai_stadion_Csepel_onkormanyzata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd59d8-e66a-401b-ae62-5056ce0552a7","keywords":null,"link":"/sport/20191119_Tamogatja_az_atletikai_stadion_Csepel_onkormanyzata","timestamp":"2019. november. 19. 07:45","title":"Csepel önkormányzata támogatja az atlétikai stadion felépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caea61ce-4e46-4fb9-ab77-b23a6d243e2e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brazil Nagydíjat, Pierre Gasly a második.","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brazil Nagydíjat, Pierre Gasly a második.","id":"20191117_Verstappen_nyerte_a_Brazil_Nagydijat_a_ket_Ferrari_osszeutkozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caea61ce-4e46-4fb9-ab77-b23a6d243e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dadda07-8650-4fc7-9b3a-20bc852508b9","keywords":null,"link":"/sport/20191117_Verstappen_nyerte_a_Brazil_Nagydijat_a_ket_Ferrari_osszeutkozott","timestamp":"2019. november. 17. 20:13","title":"Verstappen nyerte a Brazil Nagydíjat, a két Ferrari összeütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191117_Igy_kezdodnek_a_hatoslotto_szamai_345","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf2140a-a759-45f1-9bdb-f8b22504803c","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Igy_kezdodnek_a_hatoslotto_szamai_345","timestamp":"2019. november. 17. 18:13","title":"Így kezdődnek a hatoslottó számai: 3, 4, 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Katasztrofális hackerakciók várhatóak – ezt jósolja Jevgenyij Kaszperszkij alias Eugene Kaspersky, aki Oroszországban a világ egyik legnagyobb vírusölő cégét vezeti. A Politico tudósítójának Párizsban elmondta, hogy valóságos csoda, hogy eddig nem történt nagyobb katasztrófa. ","shortLead":"Katasztrofális hackerakciók várhatóak – ezt jósolja Jevgenyij Kaszperszkij alias Eugene Kaspersky, aki Oroszországban...","id":"20191118_Mar_napi_300400_ezer_hackertamadast_regisztralnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c953127f-2cfa-40b7-9bc6-8ce9287f7f5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Mar_napi_300400_ezer_hackertamadast_regisztralnak","timestamp":"2019. november. 18. 13:10","title":"Már napi 300-400 ezer hackertámadást regisztrálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4a6c4f-e1ab-4c8f-a755-a14ceb9773db","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Sorsdöntő meccsre készül a magyar labdarúgó-válogatott: ha este sikerül idegenben legyőznie Walest, biztosan ott lesz a jövő évi Európa-bajnokságon, és több mérkőzését hazai közönség előtt, a Puskás Arénában játszhatja. ","shortLead":"Sorsdöntő meccsre készül a magyar labdarúgó-válogatott: ha este sikerül idegenben legyőznie Walest, biztosan ott lesz...","id":"20191119_wales_magyar_labdarugas_Eb_selejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b4a6c4f-e1ab-4c8f-a755-a14ceb9773db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6db9fb6-e318-4d85-acdf-4bbbd786a746","keywords":null,"link":"/sport/20191119_wales_magyar_labdarugas_Eb_selejtezo","timestamp":"2019. november. 19. 06:30","title":"Hit és hozzáállás – Rossi szerint ennyi kell a válogatott sikeréhez, mi azért számolgattunk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ő lesz a kieső helyen álló csapat edzője.","shortLead":"Nem ő lesz a kieső helyen álló csapat edzője.","id":"20191117_Visszautasitotta_a_Kolnt_Dardai_Pal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af25d52d-9e4c-4e02-bcb6-e8f8eb868088","keywords":null,"link":"/sport/20191117_Visszautasitotta_a_Kolnt_Dardai_Pal","timestamp":"2019. november. 17. 19:20","title":"Visszautasította a Kölnt Dárdai Pál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547fa0aa-1614-4535-a514-4b665b088cf5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates alapítványa is támogatta azt a New York-i kutatást, amelynek során szakemberek kifejlesztették a víz felszínén maradó fémet. Ha ebből az anyagból készülnének a jövőben a hajók, akkor azok gyakorlatilag elsüllyeszthetetlenné válnának. ","shortLead":"Bill Gates alapítványa is támogatta azt a New York-i kutatást, amelynek során szakemberek kifejlesztették a víz...","id":"20191117_Elsullyeszthetetlen_hajo_New_Yorki_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=547fa0aa-1614-4535-a514-4b665b088cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878f9a49-d46f-472b-b2ab-5f925ac598f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Elsullyeszthetetlen_hajo_New_Yorki_kutatok","timestamp":"2019. november. 17. 10:47","title":"Rájöttek, hogy lehet elsüllyeszthetetlenné tenni a hajókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Heves tüntetések kezdődtek Iránban azután, hogy a kormány a napokban megemelte az üzemanyagárakat. Az iráni vezetés ráadásként a mobil- és vezetékes internet-hálózatot is elérhetetlenné tette.","shortLead":"Heves tüntetések kezdődtek Iránban azután, hogy a kormány a napokban megemelte az üzemanyagárakat. Az iráni vezetés...","id":"20191118_iran_benzinar_tuntetes_internet_hozzaferes_korlatozasa_cenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4100ba3-95e0-4ce2-a1c6-0245b610642b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_iran_benzinar_tuntetes_internet_hozzaferes_korlatozasa_cenzura","timestamp":"2019. november. 18. 18:03","title":"Irán fellázadt a drágább üzemanyag miatt, a kormány válaszul lekapcsolta az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]