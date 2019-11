Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"347e1675-de5d-42f7-a81d-988e055f5035","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaság a termináljain alapbeállításként alkalmazta a 10 százalékos borravalót.","shortLead":"A társaság a termináljain alapbeállításként alkalmazta a 10 százalékos borravalót.","id":"20191120_hellopay_borravalo_birsag_gvh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=347e1675-de5d-42f7-a81d-988e055f5035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfb7c35-c3e8-41b8-84df-f4be70896314","keywords":null,"link":"/kkv/20191120_hellopay_borravalo_birsag_gvh","timestamp":"2019. november. 20. 17:42","title":"A GVH-t is zavarta a fesztiválokon kötelező borravaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3","c_author":"Cz.F.","category":"kultura","description":"Soha nem készült még ennyi regény alapú mozgóképes adaptáció, mint most. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ha egy könyv jó, rövid időn belül a képernyőn is láthatjuk. De kik és mi alapján döntenek arról, hogy milyen műből készüljön sorozat? Miért éhezünk olyannyira a történetekre? És min múlik, hogy sikeres-e egy adaptáció? ","shortLead":"Soha nem készült még ennyi regény alapú mozgóképes adaptáció, mint most. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ha egy könyv...","id":"20191119_Belefulladunk_a_sorozatokba_es_elvezzuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c35cf3-e1b0-4683-a563-e427f15b8982","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Belefulladunk_a_sorozatokba_es_elvezzuk","timestamp":"2019. november. 19. 17:33","title":"Belefulladunk a sorozatokba, és élvezzük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eva-Marie Persson ügyész arról számolt be kedden, hogy leállítják a Julian Assange ellen 2010-ben, nemi erőszak gyanúja miatt indított nyomozást.","shortLead":"Eva-Marie Persson ügyész arról számolt be kedden, hogy leállítják a Julian Assange ellen 2010-ben, nemi erőszak gyanúja...","id":"20191119_Leallitottak_a_Julian_Assange_elleni_nyomozast_Svedorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39120d7-4fc0-487e-b730-7fcf1e022479","keywords":null,"link":"/vilag/20191119_Leallitottak_a_Julian_Assange_elleni_nyomozast_Svedorszagban","timestamp":"2019. november. 19. 15:44","title":"Leállították a Julian Assange elleni nyomozást Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Évszázadokon át elképzelhetetlen volt, hogy országok lemondjanak a saját pénzről, ma már sejtjük, hogy a legsikeresebb út a közös deviza használata. De egyáltalán nem mindegy, mely államok állnak össze, hogy közös pénzük legyen, és az sem, milyen feltételekkel vezetik be azt.","shortLead":"Évszázadokon át elképzelhetetlen volt, hogy országok lemondjanak a saját pénzről, ma már sejtjük, hogy a legsikeresebb...","id":"20191120_kozos_penz_monetaris_unio_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf17cc1-b8f6-4831-bd1a-65b5933fd28a","keywords":null,"link":"/360/20191120_kozos_penz_monetaris_unio_euro","timestamp":"2019. november. 20. 07:01","title":"Eurázsiai közös pénz? Moszkva és Peking beleköphet Matolcsy levesébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dömötör Zoltán olimpiai és Európa-bajnok vízilabdázó, Eb-aranyérmes úszó 84 éves volt.\r

","shortLead":"Dömötör Zoltán olimpiai és Európa-bajnok vízilabdázó, Eb-aranyérmes úszó 84 éves volt.\r

","id":"20191121_domotor_zoltan_olimpiai_bajnok_vizilabdazo_gyasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542be51f-4632-408d-bff4-643ba29328dc","keywords":null,"link":"/sport/20191121_domotor_zoltan_olimpiai_bajnok_vizilabdazo_gyasz","timestamp":"2019. november. 21. 05:55","title":"Meghalt Dömötör Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1aa0a5-6273-4f6b-a33a-b3d36a40cc83","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A volt válogatott hátvéd is beszállt a nemzeti csapat walesi bukását elemzők közé. Szerinte a negyedik hely az Európa-bajnoki selejtezőcsoportban realitás.","shortLead":"A volt válogatott hátvéd is beszállt a nemzeti csapat walesi bukását elemzők közé. Szerinte a negyedik hely...","id":"20191120_hrutka_janos_magyar_valogatott_wales_eb_selejtezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d1aa0a5-6273-4f6b-a33a-b3d36a40cc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad04ce2f-0648-43ec-87e6-45626c39989d","keywords":null,"link":"/sport/20191120_hrutka_janos_magyar_valogatott_wales_eb_selejtezo","timestamp":"2019. november. 20. 18:58","title":"Hrutka a válogatottról: Évtizedek óta nem tudunk szembenézni a magyar foci problémáival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8228432b-040b-4431-a023-6178c79c0e34","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány szeret levelezni a lakossággal, most külön pénzt adnak a postának.","shortLead":"A kormány szeret levelezni a lakossággal, most külön pénzt adnak a postának.","id":"20191120_magyar_posta_atcsoportositas_magyar_kozlony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8228432b-040b-4431-a023-6178c79c0e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c961d8b0-4190-47fb-9b85-8977fbc36e23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_magyar_posta_atcsoportositas_magyar_kozlony","timestamp":"2019. november. 20. 14:40","title":"Üdvözli: Orbán Viktor – a posta 1,5 milliárdot kap szolgálatai fejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a111629d-537b-48b0-872c-c89e8c2bd8ab","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A belső motiváció hegyeket mozgat, és ha megvan, mire vágyunk az életben, segíthet nekünk sokféle technika, melyet az élsportból eltanulva a mindennapi életünkben alkalmazhatunk – mondja Kenyeres András coach, a magyar férfi vízilabda-válogatott mentáltrénere, akivel közelgő szalonestje előtt teljesítményünk maximumáról beszélgettünk. Öt kérdés és válasz.","shortLead":"A belső motiváció hegyeket mozgat, és ha megvan, mire vágyunk az életben, segíthet nekünk sokféle technika, melyet...","id":"20191119_Gyozelem_ha_legjobb_onmagunkka_tudunk_valni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a111629d-537b-48b0-872c-c89e8c2bd8ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983a61a5-320b-45e9-b557-514c4a5f84e1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191119_Gyozelem_ha_legjobb_onmagunkka_tudunk_valni","timestamp":"2019. november. 19. 12:15","title":"Az a győzelem, ha legjobb önmagunkká tudunk válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]