[{"available":true,"c_guid":"34eade75-abcb-44ce-8786-685f0ca8effa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiltakoztak az ellenzéki képviselők az Országgyűlésben a Kövér László-féle házszabály-módosítás ellen. Egységesen lépnek fel ez ellen – közölték sajtótájékoztatójukon.","shortLead":"Tiltakoztak az ellenzéki képviselők az Országgyűlésben a Kövér László-féle házszabály-módosítás ellen. Egységesen...","id":"20191120_parlament_orszaggyules_ellenzek_orban_viktor_kover_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34eade75-abcb-44ce-8786-685f0ca8effa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec61ae3-f9be-48c4-bad6-0c45acc492ac","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_parlament_orszaggyules_ellenzek_orban_viktor_kover_laszlo","timestamp":"2019. november. 20. 15:48","title":"\"Orbán öles lépésekkel halad a diktatúra felé\" – ellenzéki pártok tiltakoztak a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc4fee9-50ff-4e84-99c4-90a8929f2b6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sőt egyáltalán eszébe se jusson valakinek, hogy megfordul az autópályán. ","shortLead":"Sőt egyáltalán eszébe se jusson valakinek, hogy megfordul az autópályán. ","id":"20191120_autopalya_megfordulas_matrica_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bc4fee9-50ff-4e84-99c4-90a8929f2b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2d7175-2631-409e-aca0-bdf7ea5a97e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_autopalya_megfordulas_matrica_autos_video","timestamp":"2019. november. 20. 09:15","title":"Ez legyen az utolsó, ami eszébe jut valakinek, ha nem vett pályamatricát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatója, kurátor, író, Peggy Guggenheim unokája – és most már Moholy-Nagy-díjas is. ","shortLead":"A velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatója, kurátor, író, Peggy Guggenheim unokája – és most már...","id":"20191119_Karole_P_B_Vail_az_idei_ev_MoholyNagydijasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b63e17-9514-4a99-a529-0f969ea434ab","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Karole_P_B_Vail_az_idei_ev_MoholyNagydijasa","timestamp":"2019. november. 19. 18:00","title":"Karole P. B. Vail az idei év Moholy-Nagy-díjasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8eabac-8626-48a2-af11-a657df916879","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért kell korlátozni az ellenzéket a Parlamentben? Mit szól a kormány a válogatott eredményéhez? A Nélküled-botrányhoz? Mi folyik a Mátrai Erőmű körül konkrétan és átvitt értelemben? Erről és intézkedéseiről is beszélni fog minden bizonnyal a kormány a Kormányinfón, amit most percről percre tudósítunk!","shortLead":"Miért kell korlátozni az ellenzéket a Parlamentben? Mit szól a kormány a válogatott eredményéhez...","id":"20191121_Kormanyinfo__parlamenti_kuss_matrai_eromu_es_tarsai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f8eabac-8626-48a2-af11-a657df916879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35048738-5588-47cc-a201-fecb45ab09be","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Kormanyinfo__parlamenti_kuss_matrai_eromu_es_tarsai","timestamp":"2019. november. 21. 10:32","title":"Kormányinfó – parlamenti kuss, Mátrai Erőmű és egyéb ügyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949ded67-67d9-4b2e-b0aa-624a07e10fee","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"Tilos lesz rollerezni az Országház környékén, a rollerezőket bírságolhatják is, ez a gyerekrollerekre nem fog vonatkozni. A Kossuth Lajos térre kerékpárral továbbra is be lehet majd hajtani.","shortLead":"Tilos lesz rollerezni az Országház környékén, a rollerezőket bírságolhatják is, ez a gyerekrollerekre nem fog...","id":"20191120_kossuth_ter_roller_kitiltas_egyszeru_kozlekedesi_eszkoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949ded67-67d9-4b2e-b0aa-624a07e10fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f13c7e-046f-4338-806a-d2028b25d668","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_kossuth_ter_roller_kitiltas_egyszeru_kozlekedesi_eszkoz","timestamp":"2019. november. 20. 13:31","title":"A kormány kitiltotta a Kossuth térről az egyszerű közlekedési eszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Józsefet azzal gyanúsítják, hogy kompromittáló felvételekkel zsarolta Borkai Zsoltot.","shortLead":"P. Józsefet azzal gyanúsítják, hogy kompromittáló felvételekkel zsarolta Borkai Zsoltot.","id":"20191119_A_Borkai_szexvideok_miatt_nyomoznak_egy_volt_valogatott_focista_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4299b55d-07e3-4a98-841f-daa7c127cede","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_A_Borkai_szexvideok_miatt_nyomoznak_egy_volt_valogatott_focista_ellen","timestamp":"2019. november. 19. 19:30","title":"A Borkai-szexvideók miatt nyomoznak egy volt válogatott focista ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a94b1ff-9cb6-4120-8235-b24a6beadb0a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az AutoWallis továbbterjeszkedik, és megszerezte az angol márka magyar értékesítési jogait is.","shortLead":"Az AutoWallis továbbterjeszkedik, és megszerezte az angol márka magyar értékesítési jogait is.","id":"20191119_Uj_ceg_lett_a_Jaguar_Land_Rover_importore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a94b1ff-9cb6-4120-8235-b24a6beadb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38214cf-f11b-4d05-abfa-f3713a3f7987","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_Uj_ceg_lett_a_Jaguar_Land_Rover_importore","timestamp":"2019. november. 19. 14:43","title":"Új cég lesz a Jaguar Land Rover magyar importőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494629f1-0706-4dbe-801e-0ce6650b19f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időről időre kiadják a szuperszámítógépek top 500-as listáját. A legújabb felsorolásban is elképesztő sebességekkel találkozhatunk, bár az élen nem történt változás a korábbiakhoz képest.","shortLead":"Időről időre kiadják a szuperszámítógépek top 500-as listáját. A legújabb felsorolásban is elképesztő sebességekkel...","id":"20191120_szuperszamitogepek_rangsora_top_500_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=494629f1-0706-4dbe-801e-0ce6650b19f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07282023-02ba-4dcc-89dc-abf1f4f8b27f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_szuperszamitogepek_rangsora_top_500_lista","timestamp":"2019. november. 20. 14:03","title":"Top 500: hiába hajt Kína, még mindig amerikaiak a leggyorsabb szuperszámítógépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]