A szex- és korrupciós botránya után lemondott győri polgármester, Borkai Zsolt érdekköreihez köthető győri vállalkozókat hallgatott ki gyanúsítottként a rendőrség – tudta meg a Magyar Hang.

A lap értesülése szerint az elmúlt hetekben Szabó Ervinnél és Neumann Zoltánnál is házkutatást tartottak is, s mindkettejüket Budapestre vitték gyanúsítotti kihallgatásra, amely után szabadon távozhattak. A cikk szerint a rendőrök nem a Borkairól nyilvánosságra hozott szexvideókhoz kapcsolódó zsarolási ügyben, hanem gazdasági bűncselekményekkel összefüggésben vizsgálódtak a két férfinál, ezért is hallgatták ki őket.

A Magyar Hangnak arról nincs információja, hogy a nyomozók jártak-e Rákosfalvy Zoltánnál – akit ugyancsak a Borkai köréhez sorolnak és akire hasonlító férfi szerepelt a videókon. A lap annyit azonban megtudott, hogy az ügyvéd irodájában

nemrég csőtörés volt, aminek következtében dokumentumok semmisültek meg.

Kérdéseket küldött az újság az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatának, amely azt közölte:

a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés és más bűncselekmény gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytat nyomozásokat. Az ügyben a rendőrség iratokat, dokumentumokat foglalt le, amelyek vizsgálata, elemzése folyamatban van. A nyomozások érdekeire tekintettel a rendőrség az eljárásról bővebb tájékoztatást nem ad.

Rákosfaly bizalmasa Borkainak, aki vállalkozóként is nagy karriert futott be, és benne volt azoknak a földeknek az eladásában, amelyre aztán az Audi üzeme épült. A Magyar Hang azt is megjegyezte, hogy emellett verseny nélkül jutott hozzá az államtól több vidéki kaszinó üzemeltetési jogához is.

Szabó Ervin győri vendéglős, akit szintén Borkai kulcsembereként tartanak számon. Ő a Pálffy 2003 Kft. tulajdonosa, amelynek résztulajdonában, Szabó ügyvezetésével működik a Diákolimpia 2017 Kft. Ez a vállalat az Index szerint négyszeres áron, 896 millió forintért szállította az ellátást a győri diákolimpia résztvevőinek.

Neumann Zoltán a Kultúrmérnök Kft. ügyvezetője. A Borkai-botrányt kirobbantó névtelen szivárogtató állítása szerint a cége gyakori nyertese volt a győri közbeszerzéseknek, Neumann pedig rendszeres résztvevője volt az egykori polgármester Maldív-szigeteki kiruccanásainak. Az „ördög ügyvédje” azt írta, ezeknek az utaknak a nyaralás mellett az volt a fő célja, hogy a korrupcióból származó vagyont ottani bankszámlákon helyezzék el.

