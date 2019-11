Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26a7cf17-be8c-4de5-9425-23eb08292ac9","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Egy legendás pszichiáter, Goldschmidt Dénes olyan demokratikus intézményt működtetett 1958-tól a nyugati határnál, amelyben mindenki szabadon létezett, gyógyult, alkotott, és kimondhatott bármit. Nemrég azonban kiderült, hogy a mikrodemokráciának ára volt: az intézményvezető a betegekről, orvosokról rendszeresen jelentett az állambiztonságnak. \r

\r

","shortLead":"Egy legendás pszichiáter, Goldschmidt Dénes olyan demokratikus intézményt működtetett 1958-tól a nyugati határnál...","id":"20191121_Racsok_mogott_mukodott_a_Kadarkor_legszabadabb_helye__igaz_a_vezetoje_besugo_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a7cf17-be8c-4de5-9425-23eb08292ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8474843e-fcd3-42e7-808d-8ab325e861d5","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_Racsok_mogott_mukodott_a_Kadarkor_legszabadabb_helye__igaz_a_vezetoje_besugo_volt","timestamp":"2019. november. 21. 20:00","title":"Rácsok mögött működött a Kádár-kor legszabadabb helye – a vezetője besúgó volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját irodájában fogadta a legfőbb ügyész az Európai Bizottság szakértőit.","shortLead":"Saját irodájában fogadta a legfőbb ügyész az Európai Bizottság szakértőit.","id":"20191122_Europai_Bizottsag_Polt_Peter_korrupcio_olaf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037b89b2-430e-4dbd-a880-69b8acfe4f4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_Europai_Bizottsag_Polt_Peter_korrupcio_olaf","timestamp":"2019. november. 22. 11:41","title":"Az Európai Bizottság szakértőinek magyarázta Polt Péter, hogyan küzd a korrupció ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszólalt a Dél-Koreában zaklatási botrányba keveredett magyar úszó.","shortLead":"Megszólalt a Dél-Koreában zaklatási botrányba keveredett magyar úszó.","id":"20191122_Kenderesi_Egy_gyerekes_fogadasbol_csaptam_a_koreai_lany_fenekere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cec60d-92ab-4a2a-a28a-f7dde455a057","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Kenderesi_Egy_gyerekes_fogadasbol_csaptam_a_koreai_lany_fenekere","timestamp":"2019. november. 22. 08:23","title":"Kenderesi: Egy gyerekes fogadásból csaptam a koreai lány fenekére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d337bb9-8d38-460b-bdf0-43d7a662c89a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt (EPP) új elnöke szerint nem tud egyetérteni Orbán egyes döntéseivel, de azért van bennük közös.","shortLead":"Az Európai Néppárt (EPP) új elnöke szerint nem tud egyetérteni Orbán egyes döntéseivel, de azért van bennük közös.","id":"20191121_donald_tusk_fidesz_europai_neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d337bb9-8d38-460b-bdf0-43d7a662c89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc23b30-f5ed-463f-bca0-3b2a0d14bcd8","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_donald_tusk_fidesz_europai_neppart","timestamp":"2019. november. 21. 17:18","title":"Tusk: Január végéig eldől a Fidesz sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3656c118-dc47-41a6-bee0-4f8077e89183","c_author":"MTI","category":"elet","description":"December 6-án lehet rá licitálni, 26 millió forintnál többet kell kínálni.","shortLead":"December 6-án lehet rá licitálni, 26 millió forintnál többet kell kínálni.","id":"20191122_Elarvereznek_egy_Petofi_altal_dedikalt_kotetet_nyolcvan_eve_nem_volt_ilyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3656c118-dc47-41a6-bee0-4f8077e89183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f4bf44-c180-4288-a97b-2c79f18e5e17","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Elarvereznek_egy_Petofi_altal_dedikalt_kotetet_nyolcvan_eve_nem_volt_ilyen","timestamp":"2019. november. 22. 17:10","title":"Elárvereznek egy Petőfi által dedikált kötetet, nyolcvan éve nem volt ilyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fef2f5-e454-415a-9818-e201eddec351","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A leszerelés jó volna, de egyoldalú gesztusok nem kellenek.","shortLead":"A leszerelés jó volna, de egyoldalú gesztusok nem kellenek.","id":"20191122_Nemetorszag_ellenzi_hogy_az_amerikaiak_elvigyek_toluk_az_atombombakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4fef2f5-e454-415a-9818-e201eddec351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246ddf31-00bc-40f8-be6d-b2154d2d2240","keywords":null,"link":"/vilag/20191122_Nemetorszag_ellenzi_hogy_az_amerikaiak_elvigyek_toluk_az_atombombakat","timestamp":"2019. november. 22. 10:29","title":"Németország ellenzi, hogy az amerikaiak elvigyék tőlük az atombombákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e767346-ed78-464a-8fe1-f1ad30f6957c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a balesetet is csak a videó miatt lehet elhinni.","shortLead":"Ezt a balesetet is csak a videó miatt lehet elhinni.","id":"20191121_Video_Beszakadt_az_ut_a_teherauto_alatt_a_kovetkezo_kocsit_meg_elnyelte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e767346-ed78-464a-8fe1-f1ad30f6957c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882022be-7995-4e86-9e90-92de6c5a2507","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_Video_Beszakadt_az_ut_a_teherauto_alatt_a_kovetkezo_kocsit_meg_elnyelte","timestamp":"2019. november. 21. 16:24","title":"Videó: Beszakadt az út a teherautó alatt, el is nyelte a következő kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc397b4f-c445-42ef-a3ed-702e774e469a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mikrofarmokat építene egy befektetői csoport Budakeszin abban az Álomvölgyben, ahol évezredes szakrális kaptárkövek maradványai vannak, ez ellen tiltakoztak helyiek és szimpatizánsok.\r

\r

","shortLead":"Mikrofarmokat építene egy befektetői csoport Budakeszin abban az Álomvölgyben, ahol évezredes szakrális kaptárkövek...","id":"20191123_Alomvolgy_vedett_teruleten_zajlo_beruhazas_ellen_tiltakoztak_Budakeszin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc397b4f-c445-42ef-a3ed-702e774e469a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd73af3-d2e1-4865-9ac7-afc7de3bf1eb","keywords":null,"link":"/elet/20191123_Alomvolgy_vedett_teruleten_zajlo_beruhazas_ellen_tiltakoztak_Budakeszin","timestamp":"2019. november. 23. 10:48","title":"Álomvölgy: védett területen zajló beruházás ellen tiltakoztak Budakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]