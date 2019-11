Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Utinform oldala több helyen is forgalmi nehézségekről számol be.","shortLead":"Az Utinform oldala több helyen is forgalmi nehézségekről számol be.","id":"20191123_Torlodas_az_M7esen_es_az_M0son","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc54fe07-4ef3-4369-a28d-4c96262b2948","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Torlodas_az_M7esen_es_az_M0son","timestamp":"2019. november. 23. 12:43","title":"Torlódás az M7-esen és az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Vajon mekkora sikerrel megy majd az előadás?","shortLead":"Vajon mekkora sikerrel megy majd az előadás?","id":"20191122_Kanye_West_bibliai_temaju_opera_bemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f04fa20-0e59-4a19-b689-4126eefdca61","keywords":null,"link":"/kultura/20191122_Kanye_West_bibliai_temaju_opera_bemutato","timestamp":"2019. november. 22. 13:48","title":"Kapaszkodjon meg: vasárnap bemutatják Kanye West bibliai témájú operáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe8b933-63fd-411e-8d7f-35172268d4b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy apára és a fiára csaptak le a budapesti rendőrök, a gyanú szerint kábítószert adtak el több embernek. A nyomozók 19,5 millió értékű marihuánát foglaltak le a lakásukon.","shortLead":"Egy apára és a fiára csaptak le a budapesti rendőrök, a gyanú szerint kábítószert adtak el több embernek. A nyomozók...","id":"20191122_Apa_es_fia_arulta_a_drogot_a_lakasukrol_65_kilo_marihuanat_talaltak_naluk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfe8b933-63fd-411e-8d7f-35172268d4b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2743e4de-65a3-4120-8f76-cf70488b76ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Apa_es_fia_arulta_a_drogot_a_lakasukrol_65_kilo_marihuanat_talaltak_naluk","timestamp":"2019. november. 22. 10:57","title":"Egy apa és a fia otthon árulták a drogot, 6,5 kiló fűvel buktak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29fb6db-f757-4c91-8435-68bbb08d2d1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A feladat jobban érdekli, azon pedig nem gondolkodik, hogy van-e számára visszaút a médiába. ","shortLead":"A feladat jobban érdekli, azon pedig nem gondolkodik, hogy van-e számára visszaút a médiába. ","id":"20191122_Kalman_Olga_Nem_szamit_hogy_a_nevjegykartyamon_milyen_titulus_szerepel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e29fb6db-f757-4c91-8435-68bbb08d2d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a93cdd-6fbb-4e94-ab40-3e33f3278b4e","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Kalman_Olga_Nem_szamit_hogy_a_nevjegykartyamon_milyen_titulus_szerepel","timestamp":"2019. november. 22. 11:26","title":"Kálmán Olga: Nem számít, hogy a névjegykártyámon milyen titulus szerepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekek jövője érdekében.","shortLead":"A gyermekek jövője érdekében.","id":"20191122_Tuntetnek_a_tanarok_november_30an_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5841acd7-bbde-4376-ba1e-16ed9d5ac8e4","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Tuntetnek_a_tanarok_november_30an_Budapesten","timestamp":"2019. november. 22. 14:26","title":"Tüntetnek a tanárok november 30-án Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c634d29-d46f-409d-8358-965c62f27ae5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták egy időre a III. kerületi Bécsi utat az Óbudai Egyetem közelében hatósági intézkedés miatt. Komoly erők vonultak a helyszínre egy ember miatt.","shortLead":"Lezárták egy időre a III. kerületi Bécsi utat az Óbudai Egyetem közelében hatósági intézkedés miatt. Komoly erők...","id":"20191122_TEKesek_akcioztak_a_Becsi_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c634d29-d46f-409d-8358-965c62f27ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c07cec7-0f64-4d32-9715-2baf81f6220f","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_TEKesek_akcioztak_a_Becsi_uton","timestamp":"2019. november. 22. 13:31","title":"TEK-esek akcióztak a Bécsi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az atomhatalom egyelőre visszafogottan reagált a Kőbányáról érkező támadásra.","shortLead":"Az atomhatalom egyelőre visszafogottan reagált a Kőbányáról érkező támadásra.","id":"20191122_Indiaval_kerult_szembe_a_Hit_Gyulekezete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5da9d3-0486-44a9-920e-7dc0640bd9f8","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Indiaval_kerult_szembe_a_Hit_Gyulekezete","timestamp":"2019. november. 22. 10:30","title":"India is felkapta a fejét Németh Sándor szavaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3879ddeb-ae04-4052-8964-32f22c4415af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az iOS 14 még a jövő zenéje – van bőven dolga az Apple-nek az iOS 13-mal is –, azért már vannak, akik elképzelték, milyen lehetne az új mobil operációs rendszer.","shortLead":"Bár az iOS 14 még a jövő zenéje – van bőven dolga az Apple-nek az iOS 13-mal is –, azért már vannak, akik elképzelték...","id":"20191122_apple_ios_14_koncepcio_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3879ddeb-ae04-4052-8964-32f22c4415af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530acf3d-145d-4470-a956-e27584795d9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_apple_ios_14_koncepcio_video","timestamp":"2019. november. 22. 16:03","title":"Ahhoz mit szólna, ha ilyen lenne az iPhone-ok új rendszere, az iOS 14?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]