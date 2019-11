Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aed81c0a-50ca-4baf-b3bf-11299b373764","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyobb lesz a fogyasztás, közben a kiskereskedelemben egyre nő a munkaerőhiány.\r

","shortLead":"Nagyobb lesz a fogyasztás, közben a kiskereskedelemben egyre nő a munkaerőhiány.\r

","id":"20191124_1200_milliard_forintot_kolthetnek_a_magyar_csaladok_a_karacsonyra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aed81c0a-50ca-4baf-b3bf-11299b373764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2ab284-d1a8-4959-996e-7024459e62fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_1200_milliard_forintot_kolthetnek_a_magyar_csaladok_a_karacsonyra","timestamp":"2019. november. 24. 21:25","title":"1200 milliárd forintot költhetnek a magyar családok a karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Budapest 2023-ban rendezne atlétikai világbajnokságot. A rendezés jogát elnyerte a város, stadion azonban még nincs. Most a főváros – határozott követelésekkel és feltételekkel – a kormány és a rendezés mellé állhat. De ennek komoly ára van.","shortLead":"Budapest 2023-ban rendezne atlétikai világbajnokságot. A rendezés jogát elnyerte a város, stadion azonban még nincs...","id":"20191125_Karacsony_penzt_es_kormanyhatarozatot_ker_Orbantol_csak_igy_tamogatjak_az_atletikai_vebet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c29344-de23-42c7-929e-8961dd011e1a","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Karacsony_penzt_es_kormanyhatarozatot_ker_Orbantol_csak_igy_tamogatjak_az_atletikai_vebet","timestamp":"2019. november. 25. 14:23","title":"Karácsony pénzt és kormányhatározatot kér Orbántól, csak így támogatják az atlétikai vébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347db543-a373-47e1-8a8d-8a0000b9eb7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Családja mellett számos kollégája is búcsúzott a színigazgatótól, rendezőtől. ","shortLead":"Családja mellett számos kollégája is búcsúzott a színigazgatótól, rendezőtől. ","id":"20191126_Eltemettek_Karinthy_Martont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=347db543-a373-47e1-8a8d-8a0000b9eb7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ec4c40-14c9-4d20-8b3f-547201662112","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Eltemettek_Karinthy_Martont","timestamp":"2019. november. 26. 16:05","title":"Eltemették Karinthy Mártont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügylet lezárására várhatóan 2020 közepén kerülhet sor.","shortLead":"Az ügylet lezárására várhatóan 2020 közepén kerülhet sor.","id":"20191125_Tobb_mint_4600_milliard_forintert_kelt_el_a_Tiffany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbf1c5d-a231-4a56-a744-9b1236b46f9e","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_Tobb_mint_4600_milliard_forintert_kelt_el_a_Tiffany","timestamp":"2019. november. 25. 10:19","title":"16,2 milliárd dollárért kelt el a Tiffany","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már nagyban szedik ki a karácsonyfának szánt fenyőket a földből a Nagykanizsa melletti Surdon. ","shortLead":"Már nagyban szedik ki a karácsonyfának szánt fenyőket a földből a Nagykanizsa melletti Surdon. ","id":"20191126_Lealdozoban_a_nordmann_fenyok_csillaga_uj_trend_van_kialakuloban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff65e4-88e0-418c-b13b-a7da05a79f8e","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_Lealdozoban_a_nordmann_fenyok_csillaga_uj_trend_van_kialakuloban","timestamp":"2019. november. 26. 06:05","title":"Leáldozóban a nordmannfenyők csillaga, új trend van kialakulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184377cd-ad5b-421c-a302-dbf95ff721fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrnek jogosítványa sem volt.","shortLead":"A sofőrnek jogosítványa sem volt.","id":"20191126_Haromkereku_BMWt_hajtott_egy_reszeg_ferfi_Edelenyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=184377cd-ad5b-421c-a302-dbf95ff721fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbd4584-0b97-4d38-8e98-4ce6125e4019","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Haromkereku_BMWt_hajtott_egy_reszeg_ferfi_Edelenyben","timestamp":"2019. november. 26. 20:21","title":"Háromkerekű BMW-t hajtott egy részeg férfi Edelényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vogue magazin legidősebb címlaplánya, a világ legnészerűbb és legtöbb koncerjegyet eladó énekesnője. Tina Turner november 26-án ünnepli a 80. születésnapját. Nyolc kedvenc dalunkkal köszöntjük.","shortLead":"A Vogue magazin legidősebb címlaplánya, a világ legnészerűbb és legtöbb koncerjegyet eladó énekesnője. Tina Turner...","id":"20191126_Tina_Turner_80__ime_nyolc_felejthetetlen_dal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1106ee24-7e17-448c-a4a8-15806c0bf6e1","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Tina_Turner_80__ime_nyolc_felejthetetlen_dal","timestamp":"2019. november. 26. 12:55","title":"Tina Turner 80 – íme a megállíthatatlan énekesnő nyolc felejthetetlen dala ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként naposabb lesz az idő, és 13 fokot is mérhetnek. ","shortLead":"Helyenként naposabb lesz az idő, és 13 fokot is mérhetnek. ","id":"20191126_Folytatodik_a_huvos_oszi_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a179d2-d315-4a0b-b615-8069a3a19703","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Folytatodik_a_huvos_oszi_ido","timestamp":"2019. november. 26. 05:13","title":"Folytatódik a hűvös őszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]