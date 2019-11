Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"decebb62-dcbf-4a89-89e7-a052461b69c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére semmilyen hangulatfestő zene nem szól a videó alatt, csak a motor és az abroncsok zaja.","shortLead":"Szerencsére semmilyen hangulatfestő zene nem szól a videó alatt, csak a motor és az abroncsok zaja.","id":"20191127_Hat_perces_tomeny_vezetestechnikai_trening_ahogy_a_72_eves_Walter_Rohrl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=decebb62-dcbf-4a89-89e7-a052461b69c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3bcda9-d413-4b54-b56c-4a9996e7f236","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Hat_perces_tomeny_vezetestechnikai_trening_ahogy_a_72_eves_Walter_Rohrl","timestamp":"2019. november. 27. 16:46","title":"Hatperces tömény vezetéstechnikai tréning, ahogy a 72 éves Walter Röhrl autózik egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"13 milliárd fontot, azaz 5113 milliárd forintot nyerne évente a közszolgáltatás államosításával Nagy-Britannia – állítja a We Own It (Miénk) szervezet és a Greenwich-i egyetem közös tanulmánya. ","shortLead":"13 milliárd fontot, azaz 5113 milliárd forintot nyerne évente a közszolgáltatás államosításával Nagy-Britannia –...","id":"20191128_Evi_5_ezer_milliard_forintos_igerettel_mennenek_szembe_a_brexittel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5b87f6-184a-4c77-ab13-03b4a1da8da9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_Evi_5_ezer_milliard_forintos_igerettel_mennenek_szembe_a_brexittel","timestamp":"2019. november. 28. 07:20","title":"Évi 5 ezer milliárd forintos ígérettel mennének szembe a brexittel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hamarosan 60 éves műsorvezető szerint a 16 éves klímaaktivista megölte az autóshow-kat.","shortLead":"A hamarosan 60 éves műsorvezető szerint a 16 éves klímaaktivista megölte az autóshow-kat.","id":"20191128_Jeremy_Clarkson_Greta_Thunberg_egy_idiota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9533d300-a17d-4c56-bc48-270e026b8b20","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Jeremy_Clarkson_Greta_Thunberg_egy_idiota","timestamp":"2019. november. 28. 14:37","title":"Jeremy Clarkson: „Greta Thunberg egy idióta”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bb6c18-8d1a-4fab-bd1c-90af14e8ad0f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Régóta ismert, hogy a természetes gyógymódok is segíthetnek a lelki és szellemi harmóniát biztosítani.","shortLead":"Régóta ismert, hogy a természetes gyógymódok is segíthetnek a lelki és szellemi harmóniát biztosítani.","id":"20191128_A_pszichoterapian_kivul_meg_ezt_teheti_a_lelki_egeszsegeert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16bb6c18-8d1a-4fab-bd1c-90af14e8ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4668a81a-ae9f-4bea-8e41-fa704a5a765c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191128_A_pszichoterapian_kivul_meg_ezt_teheti_a_lelki_egeszsegeert","timestamp":"2019. november. 28. 12:15","title":"A pszichoterápián kívül még ezt teheti a lelki egészségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illegális fakitermelők miatt, akik az elmúlt időszakban hat erdésszel végeztek.","shortLead":"Az illegális fakitermelők miatt, akik az elmúlt időszakban hat erdésszel végeztek.","id":"20191127_romania_erdesz_fegyver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4793829e-df19-4e07-8fee-4bb176de17e5","keywords":null,"link":"/elet/20191127_romania_erdesz_fegyver","timestamp":"2019. november. 27. 18:16","title":"Újra fegyvert kapnak a román erdészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f58888-1e65-4b05-b6dd-e05963097b33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Super Guppy 26 tonnányi rakomány megmozgatására képes, a \"bepakoláshoz\" a törzs közepén kell kinyitni a rakteret. Ezt használta a NASA az Orion szállítására.","shortLead":"A Super Guppy 26 tonnányi rakomány megmozgatására képes, a \"bepakoláshoz\" a törzs közepén kell kinyitni a rakteret. Ezt...","id":"20191127_nasa_super_guppy_repulogep_orion_urkapszula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17f58888-1e65-4b05-b6dd-e05963097b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c720f3f5-f8ce-4d70-aaa1-b952cb0b58d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_nasa_super_guppy_repulogep_orion_urkapszula","timestamp":"2019. november. 27. 10:03","title":"A világ legkülönlegesebb repülőgépét vettette be a NASA az Orion űrkapszula taxiztatásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a rendőrök is meglepődtek, amikor meglátták a fiatalt az autóban. ","shortLead":"Még a rendőrök is meglepődtek, amikor meglátták a fiatalt az autóban. ","id":"20191126_Ittas_tini_autokazott_egy_rendszam_nelkul_kocsival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e435d75-6256-4cb1-9b24-51adc948b517","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Ittas_tini_autokazott_egy_rendszam_nelkul_kocsival","timestamp":"2019. november. 27. 04:09","title":"Ittas tini autókázott egy rendszám nélkül kocsival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kérik a szakma és a sajtó képviselőit, hogy tartózkodjanak a radikális kezdeményezésektől.","shortLead":"Kérik a szakma és a sajtó képviselőit, hogy tartózkodjanak a radikális kezdeményezésektől.","id":"20191127_Egymas_tiszteletben_tartasara_szolit_fel_a_Magyar_Szinhazi_Tarsasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa24be1-3607-4d82-83a5-25298a8739fd","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Egymas_tiszteletben_tartasara_szolit_fel_a_Magyar_Szinhazi_Tarsasag","timestamp":"2019. november. 27. 17:59","title":"Egymás tiszteletben tartására szólít fel a Magyar Színházi Társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]