[{"available":true,"c_guid":"3363978b-586b-4941-a9b8-eef5ecd1573b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányában azt ígérte, nem épül addig újabb stadion Budapesten, amíg nincsen minden kerületben CT-vagy MRI-központ. ","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányában azt ígérte, nem épül addig újabb stadion Budapesten, amíg nincsen minden...","id":"20191127_Most_eldol_epule_atletikai_stadion_Budapesten__eloben_a_fovarosi_kozgyulesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3363978b-586b-4941-a9b8-eef5ecd1573b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f435622-857d-4628-b579-4533776689b8","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Most_eldol_epule_atletikai_stadion_Budapesten__eloben_a_fovarosi_kozgyulesrol","timestamp":"2019. november. 27. 09:30","title":"Megszavazták az új parkolási rendeletet és az atlétikai vébét - élőben a Fővárosi Közgyűlésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06c6d5a-3e0b-4655-a82a-afb31c705fc5","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A Négy Évszak egy háromszáz éves mestermű, de a hamburgi szimfonikusok most hozzányúltak a partitúrához. Nem tiszteletlenségből tették, az újítás mögött figyelemfelhívó szándék állt. ","shortLead":"A Négy Évszak egy háromszáz éves mestermű, de a hamburgi szimfonikusok most hozzányúltak a partitúrához. Nem...","id":"201948__hamburgi_elbphilharmonie__vivaldi_ujratoltve__evszakokert__hangfogyatkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c06c6d5a-3e0b-4655-a82a-afb31c705fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6930705a-a451-490a-b799-5355697c5084","keywords":null,"link":"/360/201948__hamburgi_elbphilharmonie__vivaldi_ujratoltve__evszakokert__hangfogyatkozas","timestamp":"2019. november. 28. 19:00","title":"Átírták Vivaldi legismertebb művét, hogy felhívják a figyelmet a klímaváltozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a51c8d-6380-45ca-b316-5261adec9001","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bejelentett, legálisan itt dolgozó ukrán állampolgárok száma már elérte a 15 ezret.","shortLead":"A bejelentett, legálisan itt dolgozó ukrán állampolgárok száma már elérte a 15 ezret.","id":"20191127_ukran_vendegmunkasok_foglalkoztatas_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09a51c8d-6380-45ca-b316-5261adec9001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3022bef-e1fa-46d8-8edb-150a75a078b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_ukran_vendegmunkasok_foglalkoztatas_ksh","timestamp":"2019. november. 27. 13:19","title":"Két és félszeresére nőtt egy év alatt a Magyarországon dolgozó ukránok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28af2ada-2b2c-48bf-a612-ac27f60090b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint több témában is erősen szűrik a híreket az elvben független médiaszolgáltatónál.","shortLead":"A lap szerint több témában is erősen szűrik a híreket az elvben független médiaszolgáltatónál.","id":"20191129_Nepszava_Az_MTI_nem_foglalkozhat_a_kormanyra_nezve_negativ_cikkekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28af2ada-2b2c-48bf-a612-ac27f60090b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442bb9e4-458b-4930-938b-c16dac7eb223","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Nepszava_Az_MTI_nem_foglalkozhat_a_kormanyra_nezve_negativ_cikkekkel","timestamp":"2019. november. 29. 07:05","title":"Népszava: Az MTI nem foglalkozhat a kormányra nézve negatív cikkekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77e05ed-57b5-4ceb-affc-c52e0f6b45c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vendégek a szobájuk ablakából figyelhetik meg a zátony élővilágát.","shortLead":"A vendégek a szobájuk ablakából figyelhetik meg a zátony élővilágát.","id":"20191128_viz_alatti_hotel_nagy_korallzatony_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c77e05ed-57b5-4ceb-affc-c52e0f6b45c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c938499f-8ddb-4c6f-be3f-e8db99647662","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_viz_alatti_hotel_nagy_korallzatony_ausztralia","timestamp":"2019. november. 28. 12:24","title":"Víz alatti hotel nyílik a Nagy-korallzátonynál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9714c681-6b9f-4750-ac55-394dae4664aa","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Végeláthatatlan gyermekelhelyezési perek, végletes esetben gyerekrablások, morális és anyagi megsemmisítés, hosszan tartó érzelmi vagy fizikai abúzus és mély, akár személyiségtorzító fájdalom. A nárcisztikus kapcsolatnak nevezett társadalmi képződmény romboló hatású, tragikus viszony.","shortLead":"Végeláthatatlan gyermekelhelyezési perek, végletes esetben gyerekrablások, morális és anyagi megsemmisítés, hosszan...","id":"20191126_Lassan_alig_eszrevehetoen_valik_remalomma__A_narcisztikus_parkapcsolatok_dinamikaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9714c681-6b9f-4750-ac55-394dae4664aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866985ed-8457-4eb2-a32d-df68d71ff51b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191126_Lassan_alig_eszrevehetoen_valik_remalomma__A_narcisztikus_parkapcsolatok_dinamikaja","timestamp":"2019. november. 27. 10:15","title":"\"Lassan, alig észrevehetően válik rémálommá\" - A nárcisztikus párkapcsolatok dinamikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktortól kérnek segítséget a kórházi beszállítók, mert több tízmilliárd forintot nem kapnak meg már hónapok óta.","shortLead":"Orbán Viktortól kérnek segítséget a kórházi beszállítók, mert több tízmilliárd forintot nem kapnak meg már hónapok óta.","id":"20191127_tomeges_csod_korhazi_beszallitok_orban_viktor_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc74c286-546d-4b43-80e8-1aa61fcd1665","keywords":null,"link":"/kkv/20191127_tomeges_csod_korhazi_beszallitok_orban_viktor_egeszsegugy","timestamp":"2019. november. 27. 13:26","title":"Tömeges csődtől félnek a kórházak beszállítói, akkora a tartozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegtájékoztató nem készült el idejében.","shortLead":"A betegtájékoztató nem készült el idejében.","id":"20191127_k_vitamin_hiany_patika_gyogyszertar_betegtajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd2ddff-907c-4fc7-b551-4569c1a72b28","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_k_vitamin_hiany_patika_gyogyszertar_betegtajekoztato","timestamp":"2019. november. 27. 11:58","title":"Nem fogja elhinni, miért nem volt elég K-vitamin a gyógyszertárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]