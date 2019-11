Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d31ffd2-a0d2-4819-9ac9-977438dbc59d","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ahogy Scarlett Johansson és Adam Driver válik, felér egy csoportterápiával. Pedig Noah Baumbach Oscar-várományos filmje mindent csinál, csak nem okoskodik. Mégis olyan hatással lehet a nézőre, mint kevés mai film. Katartikus hatással. Kritika. ","shortLead":"Ahogy Scarlett Johansson és Adam Driver válik, felér egy csoportterápiával. Pedig Noah Baumbach Oscar-várományos filmje...","id":"20191129_Igy_mocskosul_nehez_uj_eletet_kezdeni_Hazassagi_tortenet_kritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d31ffd2-a0d2-4819-9ac9-977438dbc59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f040f4d-ad00-4d27-82d6-bee8757994f5","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_Igy_mocskosul_nehez_uj_eletet_kezdeni_Hazassagi_tortenet_kritika","timestamp":"2019. november. 29. 20:00","title":"Így mocskosul nehéz új életet kezdeni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt nem árulta el, hogy mi történt vele, bár korábban a térdével voltak problémák.","shortLead":"Azt nem árulta el, hogy mi történt vele, bár korábban a térdével voltak problémák.","id":"20191128_Olyan_eros_fajdalmai_vannak_Madonnanak_hogy_le_kellett_mondania_harom_koncertjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c78f069-2315-4819-b578-69d659a63546","keywords":null,"link":"/kultura/20191128_Olyan_eros_fajdalmai_vannak_Madonnanak_hogy_le_kellett_mondania_harom_koncertjet","timestamp":"2019. november. 28. 15:31","title":"Olyan erős fájdalmai vannak Madonnának, hogy le kellett mondania három koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Thomas Cook és az osztrák leányvállalatának csődje után új tulajdonoshoz kerül a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.","shortLead":"A Thomas Cook és az osztrák leányvállalatának csődje után új tulajdonoshoz kerül a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató...","id":"20191128_Uj_tulajdonoshoz_kerult_a_Neckermann_magyar_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d110bc68-ec91-4d89-bee9-0463e2281748","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_Uj_tulajdonoshoz_kerult_a_Neckermann_magyar_cege","timestamp":"2019. november. 28. 19:13","title":"Új tulajdonoshoz került a Neckermann magyar cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea60396-6cd3-4d3c-926a-6f7ca28fc49f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mindeddig ismeretlen kéziratot sikerült egy angol irodalomtörténésznek azonosítania. Mindössze egy fordító volt a Tudor-udvarban, aki a hatalomról elmélkedő római történetírótól, Tacitustól fordíthatott, és aki ugyanazt a papírt használta fordításaihoz és magánlevelezéséhez: ez maga a királynő. ","shortLead":"Mindeddig ismeretlen kéziratot sikerült egy angol irodalomtörténésznek azonosítania. Mindössze egy fordító volt...","id":"20191129_I_Erzsebet_angol_kiralyno_a_romaiaktol_inspiralodott__ezt_sejteti_egy_most_elokerult_kezirat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ea60396-6cd3-4d3c-926a-6f7ca28fc49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd66c385-915d-4d0e-b6b7-eecbf8441c81","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_I_Erzsebet_angol_kiralyno_a_romaiaktol_inspiralodott__ezt_sejteti_egy_most_elokerult_kezirat","timestamp":"2019. november. 29. 10:04","title":"I. Erzsébet angol királynő elég csúnyán írt – ez leplezte le egy kéziratát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az MTA felfedezésének köszönhetően számos hangulatzavar, de még akár a depresszió kezelésére új terápiás módszer állna rendelkezésre.","shortLead":"Az MTA felfedezésének köszönhetően számos hangulatzavar, de még akár a depresszió kezelésére új terápiás módszer állna...","id":"20191129_Van_egy_sejt_az_agyunkban_ami_segiti_a_negativ_elmenyek_feldolgozasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb163a7-515e-4d98-8666-8836b44aee31","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_Van_egy_sejt_az_agyunkban_ami_segiti_a_negativ_elmenyek_feldolgozasat","timestamp":"2019. november. 29. 12:35","title":"Van egy sejt az agyunkban, ami segíti a negatív élmények feldolgozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844","c_author":"Nyusztay Máté","category":"tudomany","description":"Csillagászati költségek, bonyolult kiválasztási és kiképzési procedúra, kétes megtérülés - számos kérdést vet fel Szijjártó Péter bejelentése, amely szerint 5 éven belül újra magyart küldünk a világűrbe. A másik oldalon azonban ott a presztízsértékű siker lehetősége. És azért ez sem mellékes.","shortLead":"Csillagászati költségek, bonyolult kiválasztási és kiképzési procedúra, kétes megtérülés - számos kérdést vet fel...","id":"20191130_Magyar_urhajos_2024_Nemzetkozi_Urallomas_Szijjarto_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c793bc83-8c21-45e6-878c-426e53ca911b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_Magyar_urhajos_2024_Nemzetkozi_Urallomas_Szijjarto_Peter","timestamp":"2019. november. 30. 07:00","title":"Nem határ a csillagos ég - Orbánék a szokásosnál is nagyobbat álmodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több jogszabály is változik decembertől, ami a hétköznapi életet is befolyásolhatja. Olcsóbb lesz euróban pénzt felvenni, hamarabb lehet majd megvenni az autópálya-matricát, és a turisták poggyászait növények miatt fogják átkutatni.","shortLead":"Több jogszabály is változik decembertől, ami a hétköznapi életet is befolyásolhatja. Olcsóbb lesz euróban pénzt...","id":"20191129_Fontos_jogszabalyvaltozasok_jonnek_decembertol_mutatjuk_mire_figyeljen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6ea533-5d20-4086-8a19-80f8088a52d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Fontos_jogszabalyvaltozasok_jonnek_decembertol_mutatjuk_mire_figyeljen","timestamp":"2019. november. 29. 15:57","title":"Fontos jogszabályváltozások jönnek decembertől, mutatjuk, mire figyeljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c95d129-7fdb-46e6-8c40-0402053ffbd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók vizsgálják, mi történhetett.","shortLead":"A tűzoltók vizsgálják, mi történhetett.","id":"20191128_Kigyulladt_egy_busz_motortere_a_Lehel_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c95d129-7fdb-46e6-8c40-0402053ffbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ada86c-7cb6-470d-b0c4-abbaba64ec4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_Kigyulladt_egy_busz_motortere_a_Lehel_teren","timestamp":"2019. november. 28. 16:10","title":"Kigyulladt egy busz a Lehel téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]