[{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Varga Zoltántól nem áll távol a turizmus, korábban tulajdonrésze volt a Wizz Airben is.","shortLead":"Varga Zoltántól nem áll távol a turizmus, korábban tulajdonrésze volt a Wizz Airben is.","id":"201949_nur_neckermann_amilliardos_varga_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca568fb-9b35-4980-bac0-ca90a52f7259","keywords":null,"link":"/360/201949_nur_neckermann_amilliardos_varga_kozeleben","timestamp":"2019. december. 05. 10:01","title":"Magyar milliárdos közelében a tönkrement Thomas Cook itthoni leánycége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04420c1a-7527-4f31-8ec0-8a2f035ddb11","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"0,2 százalékos GDP-növekedést ért el a harmadik negyedévben az euróövezet, a teljes Európai Unió GDP-je 0,3 százalékkal nőtt az előző negyedévhez viszonyítva. Magyarország Lengyelország után a második legnagyobb negyedéves növekedést produkálta az Európai Unióban.","shortLead":"0,2 százalékos GDP-növekedést ért el a harmadik negyedévben az euróövezet, a teljes Európai Unió GDP-je 0,3 százalékkal...","id":"20191205_Csak_a_lengyel_gazdasag_tudott_raverni_a_magyarra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04420c1a-7527-4f31-8ec0-8a2f035ddb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e384862-b2ae-49eb-aaf5-b99ea65d1894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Csak_a_lengyel_gazdasag_tudott_raverni_a_magyarra","timestamp":"2019. december. 05. 12:30","title":"Csak a lengyel gazdaság tudott ráverni a magyarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2018-ban majdnem tízmillió megbetegedés volt.","shortLead":"2018-ban majdnem tízmillió megbetegedés volt.","id":"20191205_140_ezren_haltak_meg_tavaly_kanyaroban_fokent_kisgyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710ea17c-fb0f-46e6-9d55-f265ea329805","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_140_ezren_haltak_meg_tavaly_kanyaroban_fokent_kisgyerekek","timestamp":"2019. december. 05. 21:18","title":"140 ezren haltak meg tavaly kanyaróban, főként kisgyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök családjának is komoly pluszjuttatások járhatnak a jövő évtől kezdve. Utazás első osztályon, költségtérítés, kíséret és napidíj is szerepel egy törvényjavaslatban, amit Gulyás Gergely nyújtott be.","shortLead":"A köztársasági elnök családjának is komoly pluszjuttatások járhatnak a jövő évtől kezdve. Utazás első osztályon...","id":"20191205_Ader_felesege_is_kaphat_napidijat_titkarsagot_es_hivatali_autot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd08efcb-e26d-498c-8b56-099173a3f308","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Ader_felesege_is_kaphat_napidijat_titkarsagot_es_hivatali_autot","timestamp":"2019. december. 05. 07:08","title":"Áder felesége is kaphat napidíjat, titkárságot és hivatali autót januártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54cb668-3d4d-4e9f-8a68-230433582b22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rossz fényviszonyok miatt nem annyira látni, mi szaladt át az úton a többi őzzel, de mintha az is őz volna – csak éppen hófehér.","shortLead":"A rossz fényviszonyok miatt nem annyira látni, mi szaladt át az úton a többi őzzel, de mintha az is őz volna – csak...","id":"20191205_albino_oz_sopron_albinizmus_pigmentacio_hianya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d54cb668-3d4d-4e9f-8a68-230433582b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dbac28-e7ca-444b-8fa6-2d4f69a0fedc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_albino_oz_sopron_albinizmus_pigmentacio_hianya","timestamp":"2019. december. 05. 10:33","title":"Ritka, albínó őzet láthattak Sopron környékén – vagy valami mást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A PISA-eredményekből kiderül, hogy semmi köze nincs a jó teljesítményekhez annak, hogy mennyit tanulnak a gyerekek. Sőt egy szinten túl az sem számít, mennyi pénzt fordít az állam az iskolákra.","shortLead":"A PISA-eredményekből kiderül, hogy semmi köze nincs a jó teljesítményekhez annak, hogy mennyit tanulnak a gyerekek. Sőt...","id":"20191205_Nem_feltetlenul_sok_tanulas_es_sok_penz_kell_a_jo_iskolai_eredmenyekhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a34060-5999-4584-a513-f2d424b5f26f","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Nem_feltetlenul_sok_tanulas_es_sok_penz_kell_a_jo_iskolai_eredmenyekhez","timestamp":"2019. december. 05. 10:46","title":"Nem feltétlenül sok tanulás és sok pénz kell a jó iskolai eredményekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon átlagos volt az ipari termelés alakulása októberben, de a németeknél meglepte az elemzőket az adat.","shortLead":"Magyarországon átlagos volt az ipari termelés alakulása októberben, de a németeknél meglepte az elemzőket az adat.","id":"20191206_Nagyon_rossz_adat_erkezett_a_nemet_gazdasagbol_kezdhetunk_aggodni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ecbe6a-346c-45a0-bf0d-e42a122cd5ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Nagyon_rossz_adat_erkezett_a_nemet_gazdasagbol_kezdhetunk_aggodni","timestamp":"2019. december. 06. 09:45","title":"Nagyon rossz adat érkezett a német gazdaságból, kezdhetünk aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ff381f-a0fd-4048-a17d-7460db93c05c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Verseny után, a zágrábi utcán állították meg őket a rendőrök, és mivel a szálláson hagyták a papírjaikat, egy nappal később már egy bosnyák menekülttáborban találták magukat. ","shortLead":"Verseny után, a zágrábi utcán állították meg őket a rendőrök, és mivel a szálláson hagyták a papírjaikat, egy nappal...","id":"20191205_Migrans_kitoloncolas_nigeria_diaksportolo_horvat_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77ff381f-a0fd-4048-a17d-7460db93c05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed68197-377e-43d7-b701-2d7154119e3e","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Migrans_kitoloncolas_nigeria_diaksportolo_horvat_rendorok","timestamp":"2019. december. 05. 18:28","title":"Migránsnak nézték és kitoloncolták a nigériai diáksportolókat a horvát rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]