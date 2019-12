Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Több lengyelországi városban tüntettek vasárnap délután jogászok, művészek, ellenzéki politikusok és polgári aktivisták csoportjai a lengyel igazságügyi reform ellen.

Több lengyelországi városban tüntettek vasárnap délután jogászok, művészek, ellenzéki politikusok és polgári aktivisták csoportjai a lengyel igazságügyi reform ellen.
2019. december. 01. 22:45
Lengyelország-szerte tüntettek az igazságügyi reform ellen A Fidelitas tisztújító kongresszusán felszólalt szinte a Fidesz teljes krémje. Kövér szembement az illiberalizmussal, Kásler 1100 évet ment vissza, Kubatov és Kocsis, pedig még mindig a Nélküleden lovagol. A Fidelitas tisztújító kongresszusán felszólalt szinte a Fidesz teljes krémje. Kövér szembement az illiberalizmussal, Kásler 1100 évet ment vissza, Kubatov és Kocsis, pedig még mindig a Nélküleden lovagol.
2019. november. 30. 14:58
Kövér odaszúrt egyet az Orbán-féle illiberális demokráciának Végtelen számú színes égővel borítják minden évben fényárba Moszkvát a karácsonyi és az újévi ünnepek közeledtével. Az idén különösen szépre sikerült az orosz főváros díszkivilágítása.
2019. november. 30. 15:32
Így borul ünnepi fénybe Moszkva ","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, miért ütötték egymást az utasok. 2019. december. 01. 20:31
Verekedés miatt nem indult el egy székesfehérvári vonat
Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt állítanak a Békési Járásbíróság elé csütörtökön két gondozót, akik miatt tavaly meghalt egy ember egy idősek otthonában.
2019. december. 01. 11:55
Mosdató folyadékot itattak egy gondozottal egy idősek otthonában, belehalt Nehezebben fókuszálnak, de több mindent észrevesznek a négyéves gyerekek, mint a felnőttek. A többszörösen bizonyított felfedezésből profitálhat a modern pedagógia. Nehezebben fókuszálnak, de több mindent észrevesznek a négyéves gyerekek, mint a felnőttek. A többszörösen bizonyított felfedezésből profitálhat a modern pedagógia.
2019. december. 01. 08:15
Láthatatlan gorilla és más kísérletek: van, amit igazán eltanulhatnánk a gyerekektől A drónjairól ismert kínai vállalat, a DJI még tavaly nyújtott be egy szabadalmat egy különleges okosóráról. Hogy a szabadalom meg is valósul, azt már valós fotók bizonyítják.
2019. november. 30. 16:03
Mutatjuk a spéci órát, amellyel már drónt is lehet vezérelni A tiszai holtág kármentesítésre szorul, mert évtizedekig Szeged pöcegödreként használták. Nemrég elindult a több milliárd forintos program, de még mindig folyik bele határérték fölötti káros anyagot tartalmazó termálvíz. Pénteken, egy lakossági fórumon kiderült, hogy engedélye van az agrárcégnek, amelyik a vizet ide pumpálja. A tiszai holtág kármentesítésre szorul, mert évtizedekig Szeged pöcegödreként használták. Nemrég elindult a több milliárd forintos program, de még mindig folyik bele határérték fölötti káros anyagot tartalmazó termálvíz. Pénteken, egy lakossági fórumon kiderült, hogy engedélye van az agrárcégnek, amelyik a vizet ide pumpálja.
2019. november. 30. 14:00
Hatósági engedéllyel szennyezik a szegedi Tisza-holtágat