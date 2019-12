Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d54cb668-3d4d-4e9f-8a68-230433582b22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rossz fényviszonyok miatt nem annyira látni, mi szaladt át az úton a többi őzzel, de mintha az is őz volna – csak éppen hófehér.","shortLead":"A rossz fényviszonyok miatt nem annyira látni, mi szaladt át az úton a többi őzzel, de mintha az is őz volna – csak...","id":"20191205_albino_oz_sopron_albinizmus_pigmentacio_hianya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d54cb668-3d4d-4e9f-8a68-230433582b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dbac28-e7ca-444b-8fa6-2d4f69a0fedc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_albino_oz_sopron_albinizmus_pigmentacio_hianya","timestamp":"2019. december. 05. 10:33","title":"Ritka, albínó őzet láthattak Sopron környékén – vagy valami mást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135cded7-4c4c-41f8-9753-3998038917ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több milliárd fontot veszít minden évben a brit gazdaság a hamisítványok miatt. Míg a hamis termékeket sok esetben jóhiszeműen vásárolják meg, addig az OECD új jelentése arra világít rá, hogy a hamisítványok megvásárlásának több mint 60 százaléka igenis tudatos.","shortLead":"Több milliárd fontot veszít minden évben a brit gazdaság a hamisítványok miatt. Míg a hamis termékeket sok esetben...","id":"20191206_hamisitas_kereskedelem_oecd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=135cded7-4c4c-41f8-9753-3998038917ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54340794-bb01-42d5-b901-bdeff094885c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_hamisitas_kereskedelem_oecd","timestamp":"2019. december. 06. 07:32","title":"A vásárlók több mint 60 százaléka tudja, hogy hamisítványt vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel megindíthatják az alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment) Donald Trump elnök ellen.","shortLead":"Ezzel megindíthatják az alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment) Donald Trump elnök ellen.","id":"20191205_Osszealltjak_a_vadirat_Trump_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae596960-1fec-4155-8dc0-a13d0dca47c4","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Osszealltjak_a_vadirat_Trump_ellen","timestamp":"2019. december. 05. 16:36","title":"Összeállítják a vádiratot Donald Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9f5a05-27a9-4dbc-b7e6-565adcd3f3b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 15 millió forintot adtak rá. Az átadón elhangzott: Magyarország megbízható, jó partnere Ukrajnának.","shortLead":"Közel 15 millió forintot adtak rá. Az átadón elhangzott: Magyarország megbízható, jó partnere Ukrajnának.","id":"20191206_orvosi_rendelo_kormanytamogatas_ukrajna_zapszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff9f5a05-27a9-4dbc-b7e6-565adcd3f3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33274f5-c839-4129-9de5-a7a2e843258b","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_orvosi_rendelo_kormanytamogatas_ukrajna_zapszony","timestamp":"2019. december. 06. 05:57","title":"A magyar kormány támogatásával felújított orvosi rendelőt adtak át Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b56af0-57f0-4174-89d9-8cc042257eda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt cég információkat osztott meg egymással, egyeztették árajánlataikat, és előre meghatározták a nyertest.\r

","shortLead":"Öt cég információkat osztott meg egymással, egyeztették árajánlataikat, és előre meghatározták a nyertest.\r

","id":"20191205_kozbeszerzes_kartell_birsag_GVH","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05b56af0-57f0-4174-89d9-8cc042257eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b184e65f-39e2-4356-abc1-4252f79c7739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_kozbeszerzes_kartell_birsag_GVH","timestamp":"2019. december. 05. 15:28","title":"Összejátszottak a közbeszerzésekben, 860 milliós bírságot kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860cf4fd-a215-4744-89d3-657e6f6b02da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Európa egyik vezető kereskedelmi cégétől kapott vételi ajánlatot a járműgyártó.","shortLead":"Európa egyik vezető kereskedelmi cégétől kapott vételi ajánlatot a járműgyártó.","id":"20191204_Ketmilliard_forintosnal_is_nagyobb_ingatlanuzletet_kot_a_Raba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=860cf4fd-a215-4744-89d3-657e6f6b02da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2d3663-57ed-49d2-93a4-1e28df542556","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Ketmilliard_forintosnal_is_nagyobb_ingatlanuzletet_kot_a_Raba","timestamp":"2019. december. 04. 19:32","title":"Kétmilliárd forintosnál is nagyobb ingatlanüzletet köt a Rába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd7ffb8f-ca08-44f7-810b-60b2df868c36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon milyen íze van a gyapjútojásnak?","shortLead":"Vajon milyen íze van a gyapjútojásnak?","id":"20191204_Hogyan_kell_gyapjubol_reggelit_fozni_Szuper_kis_videon_mutatja_be_egy_muvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd7ffb8f-ca08-44f7-810b-60b2df868c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99acbc48-b39b-4928-8f7a-76ba7a70013c","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Hogyan_kell_gyapjubol_reggelit_fozni_Szuper_kis_videon_mutatja_be_egy_muvesz","timestamp":"2019. december. 04. 12:05","title":"Hogyan kell gyapjúból reggelit főzni? Szuper kis videón mutatja be egy művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Párban jár a hó és Mészáros Lőrinc, a Fidesz legyőzte a hackereket. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Párban jár a hó és Mészáros Lőrinc, a Fidesz legyőzte a hackereket. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20191205_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660f0ba1-e466-44a7-8b6b-fa1d0f7ceb35","keywords":null,"link":"/360/20191205_Radar360","timestamp":"2019. december. 05. 08:00","title":"Radar360: Orbán fut a sajtó elől, egy 22 éves törvényt bont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]