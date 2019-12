Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d97fcd61-00ac-445b-9eca-316bb7f36fd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi tárgyaláson megvizsgálták azokat a felvételeket, amelyeket a férfi készített, mielőtt Mercedese összeütközött volna a Citroennel.","shortLead":"A keddi tárgyaláson megvizsgálták azokat a felvételeket, amelyeket a férfi készített, mielőtt Mercedese összeütközött...","id":"20191203_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_halalos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d97fcd61-00ac-445b-9eca-316bb7f36fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b25251-bd37-42f7-a52c-6f23506b83ef","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_halalos_baleset","timestamp":"2019. december. 03. 13:25","title":"Biztonsági öv nélkül, mobillal a kezében vezetett M. Richárd a szakértő szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A yorki herceg sokat vitatott BBC-interjúja után megszólalt a nő, aki azt állítja, hogy szexre kényszerítették vele.","shortLead":"A yorki herceg sokat vitatott BBC-interjúja után megszólalt a nő, aki azt állítja, hogy szexre kényszerítették vele.","id":"20191203_Andras_herceg_egyre_nagyobb_bajban_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6708e730-162f-448b-a628-71b7d4658ddb","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Andras_herceg_egyre_nagyobb_bajban_van","timestamp":"2019. december. 03. 10:28","title":"András herceg egyre nagyobb bajban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Azt még nem tudni, hogy magyarországi dolgozók érintettek-e a leépítésben.","shortLead":"Azt még nem tudni, hogy magyarországi dolgozók érintettek-e a leépítésben.","id":"20191203_unicredit_elbocsatas_kirugas_penzintezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8594ac-9e84-4fdc-8d23-207635f0b987","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_unicredit_elbocsatas_kirugas_penzintezet","timestamp":"2019. december. 03. 14:12","title":"Több ezer dolgozóját rúgja ki három év alatt az UniCredit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c582c76e-3704-4a99-a76a-8b99eb28797e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ötvenéves csöppséghez énekel két fiatalember.","shortLead":"Az ötvenéves csöppséghez énekel két fiatalember.","id":"20191204_Baby_Yodat_annyira_imadja_az_internet_hogy_mar_altatot_is_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c582c76e-3704-4a99-a76a-8b99eb28797e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc96d5d8-1f29-45ea-a958-aff65953588a","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Baby_Yodat_annyira_imadja_az_internet_hogy_mar_altatot_is_kapott","timestamp":"2019. december. 04. 11:18","title":"Baby Yodát annyira imádja az internet, hogy már altatót is énekelnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52008c25-42f7-455b-a515-ab6c69f49f14","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon sok gyermekes vagy gyermeket váró család kérdezi, hogy ha korábban igényeltek már csok-ot, vagy akár csok-hitelt, akkor jogosultak-e a Babaváró támogatásra? ","shortLead":"Nagyon sok gyermekes vagy gyermeket váró család kérdezi, hogy ha korábban igényeltek már csok-ot, vagy akár...","id":"20191204_A_10_millio_forintos_kerdes_Elbukjak_a_Babavarot_azok_akik_mar_kaptak_korabban_csok_tamogatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52008c25-42f7-455b-a515-ab6c69f49f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca25646-c3ba-40fb-9383-56db6d309cc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_A_10_millio_forintos_kerdes_Elbukjak_a_Babavarot_azok_akik_mar_kaptak_korabban_csok_tamogatast","timestamp":"2019. december. 04. 05:55","title":"A 10 millió forintos kérdés: elbukják a Babavárót, akik kaptak korábban csokot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint hétfőn a hóhelyzet kezelésében megbukott az FKF, ennek lesznek következményei. Az iparűzési adó módosítása után rácsörgött miniszterekre, az első kormányülésen furcsa beszélgetése volt Orbánnal. Interjú.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint hétfőn a hóhelyzet kezelésében megbukott az FKF, ennek lesznek következményei...","id":"20191203_Karacsony_Gergely_interju_lokal_atletika_vb_varosliget_tiborcz_orban_bkv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059a9e26-8152-4ba3-814f-9f2f54905b20","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Karacsony_Gergely_interju_lokal_atletika_vb_varosliget_tiborcz_orban_bkv","timestamp":"2019. december. 03. 10:15","title":"Karácsony Gergely: Majd megírjuk a Lokálban, hogy hazudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932fa2d4-f93c-4a89-8e91-48bc3b2d0126","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Benyújtotta lemondását kedden Antti Rinne finn miniszterelnök, az elnök, Sauli Niinistö pedig rábólintott. Az államfő egyben arra kérte a hivatalban lévő kormányt, hogy ügyvezetői minőségben folytassa munkáját, amíg nem jelöli ki az új kabinetet.","shortLead":"Benyújtotta lemondását kedden Antti Rinne finn miniszterelnök, az elnök, Sauli Niinistö pedig rábólintott. Az államfő...","id":"20191203_antti_rinne_finn_miniszterelnok_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=932fa2d4-f93c-4a89-8e91-48bc3b2d0126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e5098f-847a-4586-ae80-3318b117412f","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_antti_rinne_finn_miniszterelnok_lemondas","timestamp":"2019. december. 03. 12:45","title":"Belebukott a postások sztrájkjába a finn miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb3b492-2f88-4542-b179-9129e8a50185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Németországban került be a kínálatukba, és elég meggyőző áron kínálják. ","shortLead":"Németországban került be a kínálatukba, és elég meggyőző áron kínálják. ","id":"20191203_Mar_a_Lidl_is_elektromos_rollert_arul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fb3b492-2f88-4542-b179-9129e8a50185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39aec8b-0095-4f7c-9856-751da3020938","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_Mar_a_Lidl_is_elektromos_rollert_arul","timestamp":"2019. december. 03. 12:50","title":"Már a Lidl is árul elektromos rollert ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]