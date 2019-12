Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c85980e-19dc-4ec2-bc78-2650427247d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdától a K&H Bank ügyfelei is elérhetik az Apple Pay mobilfizetési szolgáltatást – közölte a pénzintézet.","shortLead":"Szerdától a K&H Bank ügyfelei is elérhetik az Apple Pay mobilfizetési szolgáltatást – közölte a pénzintézet.","id":"20191204_kh_apple_pay_iphone_mobilfizetes_bekapcsolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c85980e-19dc-4ec2-bc78-2650427247d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32990cc1-61e2-4991-be7c-9cf9585f0f39","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_kh_apple_pay_iphone_mobilfizetes_bekapcsolas","timestamp":"2019. december. 04. 09:53","title":"Mostantól a K&H Bank ügyfelei is használhatják az iPhone-jukat fizetésre, megjött az Apple Pay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cfb76e-f514-4d44-87bd-fa1c54078503","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rövidfilmjeivel hiába nyert már egy sor díjat, a Filmalaptól nem kapott egy fillért sem első nagyjátékfilmjére az Erdélyben született költő és rendező, Szőcs Petra. A velencei Biennale College támogatásával elkészült Déva című dokumentumfikciójával az árvaság és a magárahagyatottság élményét akarta bemutatni.","shortLead":"Rövidfilmjeivel hiába nyert már egy sor díjat, a Filmalaptól nem kapott egy fillért sem első nagyjátékfilmjére...","id":"201948__szocs_petra_filmrendezo__aroman_uj_hullamrol_arvasagrol__elarultan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15cfb76e-f514-4d44-87bd-fa1c54078503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4546388b-e720-4d5e-9268-9808d721866b","keywords":null,"link":"/360/201948__szocs_petra_filmrendezo__aroman_uj_hullamrol_arvasagrol__elarultan","timestamp":"2019. december. 02. 15:00","title":"Egy albínó lány a főszereplő az erdélyi kisebbségi létről szóló filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2078e61-583b-4d64-9014-cc85f32bc5d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Erős Pista. Erős Magyarország\" – írta a fotóhoz a miniszterelnök.","shortLead":"\"Erős Pista. Erős Magyarország\" – írta a fotóhoz a miniszterelnök.","id":"20191203_orban_viktor_eros_pistas_szaloncukor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2078e61-583b-4d64-9014-cc85f32bc5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86346655-a037-4422-8803-fe09052a9aac","keywords":null,"link":"/elet/20191203_orban_viktor_eros_pistas_szaloncukor","timestamp":"2019. december. 03. 13:53","title":"Orbán Viktor is megkóstolta az Erős Pistá-s szaloncukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aff1d5b-b095-4d8f-a1ae-79164b04a014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm 3D Sonic Max nevű fejlesztése nem csak nagyobb felületen olvas, egyidőben akár két ujjat is azonosít.","shortLead":"A Qualcomm 3D Sonic Max nevű fejlesztése nem csak nagyobb felületen olvas, egyidőben akár két ujjat is azonosít.","id":"20191204_ujjlenyomat_olvaso_3d_sonic_max_sensor_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aff1d5b-b095-4d8f-a1ae-79164b04a014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650e2e36-0a2b-47ab-a3a8-c9127419509b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_ujjlenyomat_olvaso_3d_sonic_max_sensor_azonositas","timestamp":"2019. december. 04. 11:33","title":"Ez az ujjlenyomat-olvasó kerül az új telefonokba – állítják, forradalmi változást hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint hétfőn a hóhelyzet kezelésében megbukott az FKF, ennek lesznek következményei. Az iparűzési adó módosítása után rácsörgött miniszterekre, az első kormányülésen furcsa beszélgetése volt Orbánnal. Interjú.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint hétfőn a hóhelyzet kezelésében megbukott az FKF, ennek lesznek következményei...","id":"20191203_Karacsony_Gergely_interju_lokal_atletika_vb_varosliget_tiborcz_orban_bkv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059a9e26-8152-4ba3-814f-9f2f54905b20","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Karacsony_Gergely_interju_lokal_atletika_vb_varosliget_tiborcz_orban_bkv","timestamp":"2019. december. 03. 10:15","title":"Karácsony Gergely: Majd megírjuk a Lokálban, hogy hazudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28a8d78-9bb4-4aaa-a251-6b977aef736d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Annyira megfontolja minden szavát a főpolgármester, hogy a végére már nehéz megérteni, mit is akar mondani. Ezt állítja pellengérre a Duma Aktuál, Kovács András Péter és Ceglédi Zoltán tolmácsolásában. ","shortLead":"Annyira megfontolja minden szavát a főpolgármester, hogy a végére már nehéz megérteni, mit is akar mondani. Ezt állítja...","id":"20191202_Duma_Aktual_Karacsony_Gergely_kormondatai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e28a8d78-9bb4-4aaa-a251-6b977aef736d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992b0d2-8157-4fa8-b607-d409e85efb6b","keywords":null,"link":"/360/20191202_Duma_Aktual_Karacsony_Gergely_kormondatai","timestamp":"2019. december. 02. 19:00","title":"Karácsony Gergely körmondatait nehéz lenne verbális agressziónak venni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már bérletet is lehet venni rajta.","shortLead":"Már bérletet is lehet venni rajta.","id":"20191203_mav_alkalmazas_berlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc954179-8045-4aa5-b590-6b5f1a50902e","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_mav_alkalmazas_berlet","timestamp":"2019. december. 03. 16:36","title":"Okosabb lett a MÁV alkalmazása, már bérletet is árul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj ára nem változik.","shortLead":"A gázolaj ára nem változik.","id":"20191204_Olcsobb_benzint_hoz_a_mikulas_penteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae22fc6-3634-4a2b-a0ae-c4033aa94e26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Olcsobb_benzint_hoz_a_mikulas_penteken","timestamp":"2019. december. 04. 10:30","title":"Olcsóbb benzint hoz a Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]