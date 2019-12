Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d38eff9f-d672-4dcd-aa42-d49a454f479d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft YourPhone alkalmazás egy következő frissítése vezeték nélküli rajztáblává változtathatja az androidos telefon számára az egyébként érintőtollal rendelkező tablet PC-t.","shortLead":"A Microsoft YourPhone alkalmazás egy következő frissítése vezeték nélküli rajztáblává változtathatja az androidos...","id":"20191218_uj_funkcio_microsoft_yourphone_app_erintotoll_tukrozese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d38eff9f-d672-4dcd-aa42-d49a454f479d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67158046-57f5-4997-8400-4138bca14a5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_uj_funkcio_microsoft_yourphone_app_erintotoll_tukrozese","timestamp":"2019. december. 18. 19:03","title":"Új funkciót kap, akinek Windows van a gépén és Android a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070d243f-c086-41b1-a600-14eb667ce2e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húsz évig hiányzott a Győr-Moson-Sopron megyében futó és Szlovákiával közvetlen kapcsolatot teremtő M15-ös sztrádaszakasz befejezése Hegyeshalom és Rajka között.","shortLead":"Húsz évig hiányzott a Győr-Moson-Sopron megyében futó és Szlovákiával közvetlen kapcsolatot teremtő M15-ös...","id":"20191218_Vegig_kesz_a_Budapest__Pozsony__Praga_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=070d243f-c086-41b1-a600-14eb667ce2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4c65c7-802f-4c3e-82ad-1c42fc61dd1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_Vegig_kesz_a_Budapest__Pozsony__Praga_autopalya","timestamp":"2019. december. 18. 14:50","title":"Végig kész a Budapest–Pozsony–Prága autópálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65adaa9-302d-48f6-bf74-d5fe97161a26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"81 Celsius-fokos hőmérsékleten lehet is.","shortLead":"81 Celsius-fokos hőmérsékleten lehet is.","id":"20191217_Ausztraliaban_most_olyan_meleg_van_hogy_kocsiban_sutik_a_hust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d65adaa9-302d-48f6-bf74-d5fe97161a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ffe743-7a4d-4736-90f8-58f2d8b40712","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_Ausztraliaban_most_olyan_meleg_van_hogy_kocsiban_sutik_a_hust","timestamp":"2019. december. 17. 14:11","title":"Ausztráliában most olyan meleg van, hogy kocsiban sütik a húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fontos részletekkel szolgál a Naprendszerben megfigyelt első csillagközi üstökösről, a 2I/Boriszovról egy új felvétel, amelyet a NASA Hubble űrteleszkópja készített.","shortLead":"Fontos részletekkel szolgál a Naprendszerben megfigyelt első csillagközi üstökösről, a 2I/Boriszovról egy új felvétel...","id":"20191218_informativ_kep_2i_boriszov_ustokos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d677f6d7-a3d3-4df3-a97d-76b436be42db","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_informativ_kep_2i_boriszov_ustokos","timestamp":"2019. december. 18. 12:03","title":"A NASA új fotója sokat elárul a Naprendszerbe betolakodott, 177 ezer km/h-val száguldó üstökösről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333ca74d-7825-42d0-8fdc-737ee1f87920","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A beszerzett adatok alapján nem történt bűncselekmény – erre hivatkozva szép csendben lezárta a rendőrség a Honvédelmi Minisztérium középiskolájában történt bántalmazási ügyet. ","shortLead":"A beszerzett adatok alapján nem történt bűncselekmény – erre hivatkozva szép csendben lezárta a rendőrség a Honvédelmi...","id":"20191218_Kratochvil_Karoly_Honved_Kozepiskola_zaklatas_rendorsegi_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=333ca74d-7825-42d0-8fdc-737ee1f87920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500ee2b5-617b-4e6b-8d78-71adb59963ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Kratochvil_Karoly_Honved_Kozepiskola_zaklatas_rendorsegi_nyomozas","timestamp":"2019. december. 18. 09:33","title":"Anális zaklatás a kormány honvédiskolájában: a rendőrség szerint nem történt semmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jane Fonda azt tervezte, hogy elnökké választása után találkozót kér Doland Trumptól, hogy meggyőzze őt a globális felmelegedés elleni harc szükségességéről.","shortLead":"Jane Fonda azt tervezte, hogy elnökké választása után találkozót kér Doland Trumptól, hogy meggyőzze őt a globális...","id":"20191218_Jane_Fonda_meg_akarta_gyozni_Trumpot_a_klimavedelem_kerdeseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cc3635-f56b-4819-9a22-42a055b26454","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_Jane_Fonda_meg_akarta_gyozni_Trumpot_a_klimavedelem_kerdeseben","timestamp":"2019. december. 18. 19:26","title":"Jane Fonda meg akarta győzni Trumpot a klímavédelem kérdésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3130c6-7b97-4dbc-8e47-f0f7ef2abea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnöki Kabinetirodának kétmillió forintot is át kell utalnia a szervezet számára a jó hírnév megsértése miatt.","shortLead":"A Miniszterelnöki Kabinetirodának kétmillió forintot is át kell utalnia a szervezet számára a jó hírnév megsértése...","id":"20191217_A_kormanynak_egy_honapig_minden_nap_bocsanatot_kell_kernie_a_Helsinki_Bizottsagtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea3130c6-7b97-4dbc-8e47-f0f7ef2abea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8a97b8-510f-4ad0-9cd5-61b5c905c1db","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_A_kormanynak_egy_honapig_minden_nap_bocsanatot_kell_kernie_a_Helsinki_Bizottsagtol","timestamp":"2019. december. 17. 19:24","title":"A kormánynak egy hónapig minden nap bocsánatot kell kérnie a Helsinki Bizottságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcb1c6d-6c17-408e-8971-44153bed9464","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyszabású razziát tartottak több országban, a 'Ndrangheta maffiaklán több mint háromszáz tagját letartóztatták, 15 millió eurót is lefoglaltak.\r

","shortLead":"Nagyszabású razziát tartottak több országban, a 'Ndrangheta maffiaklán több mint háromszáz tagját letartóztatták, 15...","id":"20191219_Lecsaptak_a_rendorok_a_vilag_legnagyobb_maffiajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcb1c6d-6c17-408e-8971-44153bed9464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65f66b8-277c-4dbe-b9e3-1cf339f1e0aa","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Lecsaptak_a_rendorok_a_vilag_legnagyobb_maffiajara","timestamp":"2019. december. 19. 12:35","title":"Lecsaptak a rendőrök a világ legerősebb maffiájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]