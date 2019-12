Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tisztább választásokért lép fel a TASZ a józsefvárosi botrány után.","shortLead":"Tisztább választásokért lép fel a TASZ a józsefvárosi botrány után.","id":"20191219_TASZ_Nincs_garancia_a_helyi_valasztasi_irodak_vezetoinek_politikai_fuggetlensegere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab84984-9b3b-4911-bf18-9ecbdac2f40f","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_TASZ_Nincs_garancia_a_helyi_valasztasi_irodak_vezetoinek_politikai_fuggetlensegere","timestamp":"2019. december. 19. 16:21","title":"TASZ: Nincs garancia a helyi választási irodák vezetőinek politikai függetlenségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Régóta rebesgették, hogy ellenzi a transzneműek jogait J.K Rowling. Most be is bizonyosodott.","shortLead":"Régóta rebesgették, hogy ellenzi a transzneműek jogait J.K Rowling. Most be is bizonyosodott.","id":"20191220_Kiborultak_JK_Rowling_rajongoi_az_irono_transzfobias_tweetjetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e446512b-0b86-4bd4-adad-3455d15475f5","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Kiborultak_JK_Rowling_rajongoi_az_irono_transzfobias_tweetjetol","timestamp":"2019. december. 20. 12:08","title":"Kiborultak J.K Rowling rajongói a Harry Potter-szerző transzfóbiás tweetjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7635a0-afe9-466d-91d3-92ebbeded2a2","c_author":"Oroszi Babett-Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Több klikkvadász híroldal mögött is olyan szervezetekre és cégekre bukkantunk, amelyek a kamupártok ügyében elhíresült Seres Máriához és köréhez köthetők. A szervezetek többek között domain-használóként vannak jelen több weblapnál, a tartalmat viszont nem feltétlenül ők gyártják. A honlapok anyagaira épülő Facebook-oldalak összességében többszázezer lájkolót érhetnek el, ami politikai kampányokban is kifejezetten jól jöhet.","shortLead":"Több klikkvadász híroldal mögött is olyan szervezetekre és cégekre bukkantunk, amelyek a kamupártok ügyében elhíresült...","id":"20191219_kamupartok_kamuoldalak_seres_maria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db7635a0-afe9-466d-91d3-92ebbeded2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e130ea9-94b5-403c-851d-e3c1ccf16556","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_kamupartok_kamuoldalak_seres_maria","timestamp":"2019. december. 19. 06:30","title":"Kamupártok után kamuoldalak körül találtuk meg Seres Máriáékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ddb902-0233-4bcc-a831-b8d1b8ddf3b3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Unió bírósága szerint mindegy, hogyan történik, attól még baleset marad. ","shortLead":"Az Európai Unió bírósága szerint mindegy, hogyan történik, attól még baleset marad. ","id":"20191219_A_legitarsasag_a_felelos_ha_a_repulon_rank_omlik_a_kave","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20ddb902-0233-4bcc-a831-b8d1b8ddf3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c13dd0-aa6b-4f23-88c2-0800b3294e93","keywords":null,"link":"/elet/20191219_A_legitarsasag_a_felelos_ha_a_repulon_rank_omlik_a_kave","timestamp":"2019. december. 19. 20:20","title":"A légitársaság a felelős, ha a repülőn ránk ömlik a kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8905d705-58d3-421d-8e28-e64532eb7455","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal a Viagogo AG ellen. ","shortLead":"Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal a Viagogo AG ellen. ","id":"20191219_versenyfelugyeleti_eljaras_viagogo_gazdasagi_versenyhivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8905d705-58d3-421d-8e28-e64532eb7455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87818e33-663a-4e84-b4c9-9dbfd132903e","keywords":null,"link":"/kkv/20191219_versenyfelugyeleti_eljaras_viagogo_gazdasagi_versenyhivatal","timestamp":"2019. december. 19. 10:54","title":"Vizsgálja a Viagogót a versenyhatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affce7bf-e19a-4c65-b143-398577a06f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök aláírta a tb-törvényt, hiába tiltakoztak ez ellen többen is, köztük Karácsony Gergely főpolgármester is. A városvezető közösségi oldalán most azt írta, arra kéri kollégáit, vizsgálják meg, hogyan tud a Fővárosi Önkormányzat a kerületekkel együttműködve segítséget nyújtani azoknak, akik önhibájukon kívül, szociális helyzetük miatt kerülnének a törvénymódosítás miatt lehetetlen helyzetbe.","shortLead":"A köztársasági elnök aláírta a tb-törvényt, hiába tiltakoztak ez ellen többen is, köztük Karácsony Gergely...","id":"20191219_Karacsony_bejelentette_Budapest_segithet_azoknak_akik_az_uj_tbtorveny_utan_nehez_helyzetbe_kerulnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=affce7bf-e19a-4c65-b143-398577a06f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f98c3e-c0f8-4df3-bd74-cdf6e8a0b9a6","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Karacsony_bejelentette_Budapest_segithet_azoknak_akik_az_uj_tbtorveny_utan_nehez_helyzetbe_kerulnek","timestamp":"2019. december. 19. 11:37","title":"Karácsony bejelentette, Budapest segíthet azoknak, akik az új tb-törvény után nehéz helyzetbe kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ez az első kemény csapás ellenük.","shortLead":"Nem ez az első kemény csapás ellenük.","id":"20191220_google_birsag_franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6024a7ed-26eb-4b6a-9ac4-7a5a9bc68726","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_google_birsag_franciaorszag","timestamp":"2019. december. 20. 13:14","title":"150 millió eurós gigabírságot kapott a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b002777-0bba-4e89-a855-c29b1afbd04c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmalap támogatja közel egymilliárd forinttal. ","shortLead":"A filmalap támogatja közel egymilliárd forinttal. ","id":"20191219_Dobo_Kata_ujra_filmet_rendez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b002777-0bba-4e89-a855-c29b1afbd04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dafb52-7885-4e2a-8173-5dca3bf4ccaa","keywords":null,"link":"/kultura/20191219_Dobo_Kata_ujra_filmet_rendez","timestamp":"2019. december. 19. 14:28","title":"Dobó Kata 900 millió forintot kap filmtervére ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]