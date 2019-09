Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Közbeszerzési Döntőbizottság folyamatban lévő eljárás ellenére engedélyezte, hogy az állami sportbeszerző cég 730 millióért leszerződjön kétezer sportszercsomag megvásárlására az ovis labdaprogramhoz. Az indok: kiemelkedően fontos közérdek.","shortLead":"A Közbeszerzési Döntőbizottság folyamatban lévő eljárás ellenére engedélyezte, hogy az állami sportbeszerző cég 730...","id":"20190912_Kiemelkedoen_fontos_kozerdek_hogy_minden_ovis_gyerek_azonnal_labdat_kapjon_a_labara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021ef84b-3048-4724-b3e9-b0eb7256e2b4","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_Kiemelkedoen_fontos_kozerdek_hogy_minden_ovis_gyerek_azonnal_labdat_kapjon_a_labara","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:20","title":"„Kiemelkedően fontos közérdek”, hogy minden ovis gyerek azonnal labdát kapjon a lábára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozzák.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozzák.","id":"20190910_Legkorabban_25_ev_mulva_szabadulhat_a_ferjet_megmergezo_szabadbattyani_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fade56e-3922-421e-ac2d-7c18c0781e01","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Legkorabban_25_ev_mulva_szabadulhat_a_ferjet_megmergezo_szabadbattyani_no","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:54","title":"Legkorábban 25 év múlva szabadulhat a férjét megmérgező szabadbattyáni nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedb006b-efa4-47a3-9de9-e41e7a742b40","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szünetben pedig a tiltakozók a stadion körül élőláncot alkottak.","shortLead":"A szünetben pedig a tiltakozók a stadion körül élőláncot alkottak.","id":"20190911_Kifutyultek_a_kinai_himnuszt_Hongkongban_az_Iran_elleni_valogatott_meccsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cedb006b-efa4-47a3-9de9-e41e7a742b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c808a3-63a5-4e56-8f50-1eab282bc4dd","keywords":null,"link":"/sport/20190911_Kifutyultek_a_kinai_himnuszt_Hongkongban_az_Iran_elleni_valogatott_meccsen","timestamp":"2019. szeptember. 11. 07:14","title":"Kifütyülték a kínai himnuszt Hongkongban az Irán elleni válogatott meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b48447-ff1d-4543-a762-8904f5ad9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újfalusi Katalin a IX. kerületből tűnt el. ","shortLead":"Újfalusi Katalin a IX. kerületből tűnt el. ","id":"20190911_eletveszelyes_allapot_no_eltunes_budapest_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27b48447-ff1d-4543-a762-8904f5ad9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa23b6f4-be01-4c5d-ab51-858ca125e702","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_eletveszelyes_allapot_no_eltunes_budapest_korhaz","timestamp":"2019. szeptember. 11. 05:26","title":"Keresik a nőt, aki életveszélyes állapotban hagyta el a kórházat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint még a nagy 1982-es algásodást is felülmúlta az idei.","shortLead":"A kutatók szerint még a nagy 1982-es algásodást is felülmúlta az idei.","id":"20190911_Kutatok_A_felszabadulo_foszfor_miatt_algasodott_el_a_Balaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f12eed-cecb-435e-a39d-9dc0213862e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Kutatok_A_felszabadulo_foszfor_miatt_algasodott_el_a_Balaton","timestamp":"2019. szeptember. 11. 07:34","title":"Kutatók: A felszabaduló foszfor miatt algásodott el a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1587b6-9b0a-41ba-bdb2-f00eb22d8570","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Története során először közvetítette sajtóbemutatóját a YouTube-on is az Apple. A nézettségi adatok alakulása megmutatja, mire is voltak igazán kíváncsian a felhasználók – nagy meglepetésre ne számítson. Aki lemaradt, most a cikkben megnézheti a teljes adást vagy a bemutató legjobb pillanatait.","shortLead":"Története során először közvetítette sajtóbemutatóját a YouTube-on is az Apple. A nézettségi adatok alakulása...","id":"20190911_apple_iphone_okostelefon_bemutato_video_live_stream_youtube","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c1587b6-9b0a-41ba-bdb2-f00eb22d8570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c240f-5276-4f13-bd46-40ed293dadd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_apple_iphone_okostelefon_bemutato_video_live_stream_youtube","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:03","title":"Tim Cook sem rossz, de legtöbben az iPhone 11 felvillanásakor kapcsoltak a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f30bf2-9f1f-4342-af05-05fac0a94a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanítani való kommunikációs stratégiával élt ismét az Emmi, amikor az új NAT Takaró Mihályt is tagjai közt tudó kerettantervi munkabizottságáról kapott kérdéseket: megvárta, amíg a közel ötven szakértő megbízása lejár, aztán széttárta a kezét, és kiadta az infókat a még hivatalban maradt háromról. Meg fog lepődni, hogy Takaró Mihály mellett kik szakértik és minőségellenőrzik havi félmillió forintért a tantervi szöveget. ","shortLead":"Tanítani való kommunikációs stratégiával élt ismét az Emmi, amikor az új NAT Takaró Mihályt is tagjai közt tudó...","id":"20190910_Itt_a_legujabb_bizonyitek_hogy_hulyere_veszi_az_Emmi_az_adatkeroket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89f30bf2-9f1f-4342-af05-05fac0a94a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75aac463-045b-48ea-a978-942fccf82cad","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Itt_a_legujabb_bizonyitek_hogy_hulyere_veszi_az_Emmi_az_adatkeroket","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:25","title":"Hülyére veszi az Emmi az adatkérőket, meglepő nevek a szakértői listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs is tanárhiány a kormány szerint.","shortLead":"Nincs is tanárhiány a kormány szerint.","id":"20190912_Gyurcsanyozva_valaszolt_Retvari_a_kerdesre_mekkora_a_tanarhiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ffe2b2-7e17-4d56-94fa-c3d34de0948b","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Gyurcsanyozva_valaszolt_Retvari_a_kerdesre_mekkora_a_tanarhiany","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:23","title":"Gyurcsányozva válaszolt Rétvári a kérdésre, mekkora a tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]