Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2e5d220-01ee-4a38-9903-952ace8157e6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A felvételek meglepően jó állapotúak. ","shortLead":"A felvételek meglepően jó állapotúak. ","id":"20191222_80_eves_lemezen_csendul_fel_a_Mennybol_az_angyal_es_az_O_gyonyoru_szep_titokzatos_ej","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2e5d220-01ee-4a38-9903-952ace8157e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fef811-06f7-4f47-bc9a-8d068793af99","keywords":null,"link":"/kultura/20191222_80_eves_lemezen_csendul_fel_a_Mennybol_az_angyal_es_az_O_gyonyoru_szep_titokzatos_ej","timestamp":"2019. december. 22. 13:02","title":"80 éves lemezen csendül fel a Mennyből az angyal és az Ó, gyönyörű szép titokzatos éj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három kiberbűnöző éveken át lopta az áldozatok pénzét a GozNym nevű program segítségével. Több mint 41 ezer számítógépet fertőztek meg.","shortLead":"Három kiberbűnöző éveken át lopta az áldozatok pénzét a GozNym nevű program segítségével. Több mint 41 ezer...","id":"20191223_hacker_goznym_kiberbunozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ad5281-5cdd-49a2-90e3-6a558fabe09b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_hacker_goznym_kiberbunozes","timestamp":"2019. december. 23. 13:03","title":"29,7 milliárd forintnyi dollárt lopott három hacker, most elítélte őket a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142b87de-aea1-48be-a661-92be1e892c42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét víz öntötte el a velencei Szent Márk teret vasárnap, alig másfél hónappal a csúcsokat döntögető áradás után; ítéletidő tombol egész Olaszországban, Nápolyban egy 62 éves marokkói férfi életét veszítette, amikor rázuhant a heves szélben egy kidőlt fa.","shortLead":"Ismét víz öntötte el a velencei Szent Márk teret vasárnap, alig másfél hónappal a csúcsokat döntögető áradás után...","id":"20191222_24_ora_alatt_egy_metert_emelkedett_a_Po_vizszintje__Iteletido_tombol_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=142b87de-aea1-48be-a661-92be1e892c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f7cbc7-8cf9-4713-9160-dadda74f1073","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_24_ora_alatt_egy_metert_emelkedett_a_Po_vizszintje__Iteletido_tombol_Olaszorszagban","timestamp":"2019. december. 22. 18:19","title":"24 óra alatt egy métert emelkedett a Pó vízszintje - Ítéletidő tombol Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenöt-húsz helyen új jelöltekkel vághat neki a Fidesz a 2022-es parlamenti választásnak. ","shortLead":"Tizenöt-húsz helyen új jelöltekkel vághat neki a Fidesz a 2022-es parlamenti választásnak. ","id":"20191223_Orban_elegedetlen_tobb_valasztokeruleti_elnokot_lecserel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b260e590-b2b3-443f-9aab-8438ad3d794c","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_Orban_elegedetlen_tobb_valasztokeruleti_elnokot_lecserel","timestamp":"2019. december. 23. 08:40","title":"Orbán nem hagyja szó nélkül a bukást, több választókerületi elnököt lecserélhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef10efd-9174-43b1-986a-25e8f329fa1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyártól vége lesz az \"utolsó foglalható szoba\" jellegű presszióknak. ","shortLead":"Nyártól vége lesz az \"utolsó foglalható szoba\" jellegű presszióknak. ","id":"20191223_booking_turizmus_szallasfoglalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ef10efd-9174-43b1-986a-25e8f329fa1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf91b390-3edb-4942-91eb-2b27c7746b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_booking_turizmus_szallasfoglalas","timestamp":"2019. december. 23. 08:33","title":"Megváltozik a Booking.com működése 2020-tól, és ezt a felhasználók is megérzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzinért és a gázolajért is többet kell fizetni.","shortLead":"A benzinért és a gázolajért is többet kell fizetni.","id":"20191223_Dragul_az_uzemanyag_karacsonykor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2989a5-52f7-437a-aa30-942ee9f6c619","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Dragul_az_uzemanyag_karacsonykor","timestamp":"2019. december. 23. 14:30","title":"Drágul az üzemanyag karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b","c_author":"","category":"vilag","description":"Ezzel a gesztussal kívánja csitítani a politikusok privilégiumai miatti indulatokat.","shortLead":"Ezzel a gesztussal kívánja csitítani a politikusok privilégiumai miatti indulatokat.","id":"20191222_Macron_lemond_az_elnoki_nyugdijarol_a_sztrajkok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f81c43-0ed1-4b53-939b-5fc08ac838c9","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Macron_lemond_az_elnoki_nyugdijarol_a_sztrajkok_miatt","timestamp":"2019. december. 22. 18:54","title":"Macron lemond az elnöki nyugdíjáról a sztrájkok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5141b81-5610-48c3-94d9-a5bc08bcbd50","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A migránsok a Duna szerbiai szakaszán borultak fel csónakjukkal.","shortLead":"A migránsok a Duna szerbiai szakaszán borultak fel csónakjukkal.","id":"20191223_illegalis_bevandorlo_menekult_csonak_duna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5141b81-5610-48c3-94d9-a5bc08bcbd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a2a1ae-5ef0-4d23-8356-20cf49c57e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_illegalis_bevandorlo_menekult_csonak_duna","timestamp":"2019. december. 23. 15:28","title":"Eltűnt hat menekült a Dunában, köztük két gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]