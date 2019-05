Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bajban vannak a német autógyárak és ezt Magyarország is megérezheti; közel két évtizedes rekordot döntött a GDP-növekedésünk; Mészáros Lőrincnek két rossz napja is volt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Bajban vannak a német autógyárak és ezt Magyarország is megérezheti; közel két évtizedes rekordot döntött...","id":"20190519_Es_akkor_Meszaros_BMW_Daimler_ado_babavaro_nbb_youtube","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20ebe1a-b67c-4d64-9b04-3ba8bc606c18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190519_Es_akkor_Meszaros_BMW_Daimler_ado_babavaro_nbb_youtube","timestamp":"2019. május. 19. 07:00","title":"És akkor Mészáros nem tudott őszintén örülni a remek magyar GDP-adatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31978170-75b2-4e22-862e-13e3bdf86bcf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedesben a rendőrség szerint már „veszélyes” mennyiségű szemét volt.","shortLead":"A Mercedesben a rendőrség szerint már „veszélyes” mennyiségű szemét volt.","id":"20190518_birsag_autos_hulladek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31978170-75b2-4e22-862e-13e3bdf86bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d53d8cb-9e18-4afd-8b1d-9a3d7c3bbee5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190518_birsag_autos_hulladek","timestamp":"2019. május. 18. 10:28","title":"Megbírságoltak egy brit autóst, akinek egy hulladékhegy volt az autójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy társasházban riasztott a szén-monoxid-érzékelő, négyen kerültek kórházba.","shortLead":"Egy társasházban riasztott a szén-monoxid-érzékelő, négyen kerültek kórházba.","id":"20190518_Negy_embert_vittek_korhazba_Kobanyan_szenmonoxidszivargas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d0e905-4c74-4947-a9d1-aabe5a4c2563","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Negy_embert_vittek_korhazba_Kobanyan_szenmonoxidszivargas_miatt","timestamp":"2019. május. 18. 21:22","title":"Négy embert vittek kórházba Kőbányán szén-monoxid-szivárgás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Heinz-Christian Strache sikeres állami tendereket ígért egy magát orosznak kiadó nőnek, ha az segíti a kampányát. Azt is mondta: olyan médiabirodalmat szeretne, amilyen Orbánnak van.","shortLead":"A szélsőjobboldali Heinz-Christian Strache sikeres állami tendereket ígért egy magát orosznak kiadó nőnek, ha az segíti...","id":"20190517_Videora_vettek_Orban_baratjat_ahogy_allami_megbizasokat_igert_ha_segitik_a_kampanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367729b6-52b5-4f7b-80db-d28f8d5a8bdf","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_Videora_vettek_Orban_baratjat_ahogy_allami_megbizasokat_igert_ha_segitik_a_kampanyat","timestamp":"2019. május. 17. 21:35","title":"Videóra vették Ibizán, ahogy az osztrák alkancellár felkínálja egy orosz nőnek, hogy vesztegesse meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fb00ed-8969-40bd-964c-a027684f79d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szó szerint belebetegedett a válásába.","shortLead":"Szó szerint belebetegedett a válásába.","id":"20190518_Novak_Peter_eloszor_beszelt_a_szivrohamarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98fb00ed-8969-40bd-964c-a027684f79d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d082f467-e792-4f4c-81df-6d9ffb369635","keywords":null,"link":"/elet/20190518_Novak_Peter_eloszor_beszelt_a_szivrohamarol","timestamp":"2019. május. 18. 09:24","title":"Novák Péter először beszélt a szívrohamáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú a Psalm, azaz Zsoltár nevet kapta.","shortLead":"A kisfiú a Psalm, azaz Zsoltár nevet kapta.","id":"20190518_Bibliai_ihletesu_neve_lett_Kim_Kardashian_es_Kanye_West_negyedik_gyerekenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4538b184-fc45-41c9-ba0b-96f209d2f35d","keywords":null,"link":"/elet/20190518_Bibliai_ihletesu_neve_lett_Kim_Kardashian_es_Kanye_West_negyedik_gyerekenek","timestamp":"2019. május. 18. 13:40","title":"Bibliai ihletésű neve lett Kim Kardashian és Kanye West negyedik gyerekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d84cca-c6a8-47a9-bda7-0106ea28d2b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tudat alatt valaki nagyon máshol járt. ","shortLead":"Tudat alatt valaki nagyon máshol járt. ","id":"20190517_m4_szalagcim_porno_portland_trail_blazers","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58d84cca-c6a8-47a9-bda7-0106ea28d2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1936fd2-698f-4f5f-a3e7-41011ea8a478","keywords":null,"link":"/elet/20190517_m4_szalagcim_porno_portland_trail_blazers","timestamp":"2019. május. 17. 16:03","title":"Az M4-nél valaki nagyon szeretheti a pornót, érdekes szalagcím kúszott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Május 20-án utazik Áder János Ukrajnába az elnöki beiktatásra.","shortLead":"Május 20-án utazik Áder János Ukrajnába az elnöki beiktatásra.","id":"20190517_Ader_Janos_is_reszt_vesz_az_uj_ukran_elnok_beiktatasan_es_targyal_is_vele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6542ed33-9a2c-4007-ae0f-b40179c14196","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_Ader_Janos_is_reszt_vesz_az_uj_ukran_elnok_beiktatasan_es_targyal_is_vele","timestamp":"2019. május. 17. 19:36","title":"Áder János is részt vesz az új ukrán elnök beiktatásán, és tárgyal is vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]