Kitalálta a 12 éves váci kislány, hogy elrabolták, a rendőrséget is megvezette

[{"available":true,"c_guid":"0f34bcb4-67ff-4bb6-8f22-97ea99ac9769","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szerint az Egyesült Államoknak távoznia kell a régióból. Az amerikai katonák által használt iraki támaszpontok elleni rakétacsapásokat az amerikaiak arcul csapásának nevezte, de szerinte Irán nem érheti be ezzel a katonai akcióval.","shortLead":"Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szerint az Egyesült Államoknak távoznia kell a régióból. Az amerikai katonák...","id":"20200108_ali_hameini_washington_teheran_arcul_csapas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f34bcb4-67ff-4bb6-8f22-97ea99ac9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4099a8e-11bc-444c-acc6-9c3325be1191","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_ali_hameini_washington_teheran_arcul_csapas","timestamp":"2020. január. 08. 13:44","title":"Hamenei ajatollah: Irán arcul csapta az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f3c92-4d33-42f3-9c26-1c78b70be8d1","c_author":"","category":"itthon","description":"Évente egyszer nem kormánypárti újságírók elé is kiáll Orbán Viktor miniszterelnök, ez azonban nem jelenti azt, hogy feltétlenül egyenes választ ad minden kérdésre. Ráadásul több lap munkatársai nem is vehettek részt a csütörtöki sajtótájékoztatón. A kormányfőnek volt viszont ideje némi önreklámra, pár ideológiai nézete ismételt kihangsúlyozására, majd azért meglebegtetett néhány ígéretet is. Idézze fel az Orbán-tájékoztatót percről percre.","shortLead":"Évente egyszer nem kormánypárti újságírók elé is kiáll Orbán Viktor miniszterelnök, ez azonban nem jelenti azt...","id":"20200109_Orban_Viktor_most_fog_relevans_kerdeseket_kapni__eloben_kozvetitjuk_a_rendkivuli_kormanyinfot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55f3c92-4d33-42f3-9c26-1c78b70be8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a5e9ed-98b7-4db2-a89f-285a0644769b","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Orban_Viktor_most_fog_relevans_kerdeseket_kapni__eloben_kozvetitjuk_a_rendkivuli_kormanyinfot","timestamp":"2020. január. 09. 11:00","title":"Egészségügyi festés, szja-mentesség 3 gyerek után is, meg sok mellébeszélés - ilyen volt Orbán éves sajtótájékoztatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d46b60-33c5-4c3d-9472-4005f64aee2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Linczényi Márkó fél évig rögzített a telefonjával beszélgetéseket, és a felvett anyagból írta meg a legújabb dalát.\r

","shortLead":"Linczényi Márkó fél évig rögzített a telefonjával beszélgetéseket, és a felvett anyagból írta meg a legújabb dalát.\r

","id":"20200109_Szia_Uram__dal_keszult_a_NERkorszak_kedvenc_udvozlesi_modjabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20d46b60-33c5-4c3d-9472-4005f64aee2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0095b9b-03e3-4601-b46b-4f532a8942ee","keywords":null,"link":"/kultura/20200109_Szia_Uram__dal_keszult_a_NERkorszak_kedvenc_udvozlesi_modjabol","timestamp":"2020. január. 09. 11:53","title":"„Szia Uram” – dal készült a NER-korszak kedvenc üdvözlési módjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a57f6d-ac00-4c64-96ba-53cec277983a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legjobb táncmozdulatait mutatta be Elon Musk a Tesla egyetlen év alatt felépült sanghaji gyárában. Az egyik ilyet a Samsung hozta el, a neve: Ballie.","shortLead":"Azért szeretik sokan a Las Vegas-i CES-t, mert futurusztikus eszközöket is megmutatnak a közönségnek. A japán járműgyártó tervei szerint a hidrogén üzemanyagcellás technológiára épülő város laboratóriumként fog szolgálni az önvezető autók, az okos otthonok, a mesterséges intelligencia és egyéb innovációk számára.","shortLead":"A \"jövő városának\" prototípusát készül megépíteni a Fudzsi hegy lábánál a Toyota. Még az UV-sugárzást is méri.","shortLead":"Az IEVA új okosóráját annyiféle szenzorral látták el, mint egy időjárás-állomást. Egy Woody Allen-film részletével hangolódik rá.","id":"20200109_orban_viktor_sajtotajekoztato_vessetek_a_mokusok_ele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77742ab4-c790-42c1-898f-12d12f0861ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_orban_viktor_sajtotajekoztato_vessetek_a_mokusok_ele","timestamp":"2020. január. 09. 10:15","title":"Orbán: Vessetek a mókusok elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]