[{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Új frontot nyithat a választási kampányban az amerikai elnök, már nem Peking a célpont. A kereskedelmi háború idején kivetett vámok azonban egyelőre maradnak, bár a két fél ma megállapodást köt.","shortLead":"Új frontot nyithat a választási kampányban az amerikai elnök, már nem Peking a célpont. A kereskedelmi háború idején...","id":"20200115_trump_usa_kina_juan_kereskedelmi_haboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd602c7-edef-4878-abbf-70e3da5f5f9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_trump_usa_kina_juan_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2020. január. 15. 05:56","title":"Nagy gesztussal készült Trump a tűzszünetre az USA-kínai kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832db62a-3ab2-458b-a8ac-b6105ece9580","c_author":"Szabó Yvette, Gergely Márton","category":"360","description":"Összefogtak oligarcháikkal és a populizmussal szemben az Európai Parlament egyes ellenzéki képviselői: igyekeznek leleplezni a piactorzító machinációkat. Közben persze Orbán, Babis és társaik sem restek a véd- és dacszövetséget kiépíteni.","shortLead":"Összefogtak oligarcháikkal és a populizmussal szemben az Európai Parlament egyes ellenzéki képviselői: igyekeznek...","id":"202003__orban_es_babis__csehmagyar_polip__unios_tamadas__brusszeli_capriccio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=832db62a-3ab2-458b-a8ac-b6105ece9580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938acf40-4dec-4f1b-add0-51a592b9b47e","keywords":null,"link":"/360/202003__orban_es_babis__csehmagyar_polip__unios_tamadas__brusszeli_capriccio","timestamp":"2020. január. 16. 07:00","title":"A cseh-magyar polip: Orbán és Babis kéz a kézben húzzák le Brüsszelt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a06da9-0f00-4b0b-be0f-cdda6aabf2ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt tornász az Exatlon Hungary forgatásán sérült meg, sebészeknek kellette ellátniuk.","shortLead":"A volt tornász az Exatlon Hungary forgatásán sérült meg, sebészeknek kellette ellátniuk.","id":"20200116_Korhazba_kellett_szallitani_Csollany_Szilvesztert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a06da9-0f00-4b0b-be0f-cdda6aabf2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83c6d10-1952-4566-9886-44aa0d63dd0b","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Korhazba_kellett_szallitani_Csollany_Szilvesztert","timestamp":"2020. január. 16. 09:24","title":"Kórházba kellett szállítani Csollány Szilvesztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791b377f-a7ca-477c-866a-0f51e7925e59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reptér tájékoztatása szerint a sofőr illegális tevékenységet végzett, ez ellen lépett fel az alvállalkozó.","shortLead":"A reptér tájékoztatása szerint a sofőr illegális tevékenységet végzett, ez ellen lépett fel az alvállalkozó.","id":"20200116_Kirugtak_a_biztonsagi_ort_aki_megutott_egy_taxist_Ferihegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=791b377f-a7ca-477c-866a-0f51e7925e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafe5697-cbea-42d8-930f-c4fc2fb5a909","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Kirugtak_a_biztonsagi_ort_aki_megutott_egy_taxist_Ferihegyen","timestamp":"2020. január. 16. 13:57","title":"Kirúgták a biztonsági őrt, aki megütött egy taxist Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ab55f8-8cb3-4968-beca-59b6061efc1c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Tíz diákból három számol be különböző érzelmi-hangulati problémákról egy régóta folyó kutatás legújabb adatfelvételének eredményei szerint. A kamaszok közül ma kevesebben reggeliznek, egyre többen túlsúlyosak, sokan isznak, és sokszor fáradtak. Viszont a legtöbbük volt már szerelmes.","shortLead":"Tíz diákból három számol be különböző érzelmi-hangulati problémákról egy régóta folyó kutatás legújabb adatfelvételének...","id":"20200114_Kamaszeletmod_kutatas_tinedzserek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8ab55f8-8cb3-4968-beca-59b6061efc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea2b404-6888-4b62-95af-0f34e7fcdc06","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Kamaszeletmod_kutatas_tinedzserek","timestamp":"2020. január. 14. 20:00","title":"Nem bír a kamaszokkal? Ismerje meg jobban őket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a5e46d-afcd-42b5-9cc4-ffd48c74885f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vége van, vége lett. Elérkezett az a nap, hogy a Microsoft a korábbi ígéreteinek (riogatásainak) megfelelően megszüntette a Windows 7 operációs rendszer támogatását. Viszont ezzel egyidejűleg érdekes ajánlata is van.","shortLead":"Vége van, vége lett. Elérkezett az a nap, hogy a Microsoft a korábbi ígéreteinek (riogatásainak) megfelelően...","id":"20200115_microsoft_javaslat_windows_7_windows_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a5e46d-afcd-42b5-9cc4-ffd48c74885f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e8a5e9-b536-459e-9071-4479e5f5a6a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_microsoft_javaslat_windows_7_windows_10","timestamp":"2020. január. 15. 08:03","title":"A Microsoft üzeni 400 millió embernek: vegyenek új számítógépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c19742-f247-4478-82b3-40f004d105b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az átviteli sebessége nagy a Samsung új hordozható SSD tárolójának, hanem van egy fontos biztonsági eleme is.\r

\r

","shortLead":"Nemcsak az átviteli sebessége nagy a Samsung új hordozható SSD tárolójának, hanem van egy fontos biztonsági eleme...","id":"20200116_samsung_ujjlenyomat_olvasos_ssd_tarolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18c19742-f247-4478-82b3-40f004d105b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799b83bb-8cea-49d1-ad8b-323fd856f711","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_samsung_ujjlenyomat_olvasos_ssd_tarolo","timestamp":"2020. január. 16. 10:03","title":"Amit erre a tárhelyre ment el, ahhoz garantáltan csak ön férhet hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt tíz év volt a Föld legmelegebb évtizede.","shortLead":"Az elmúlt tíz év volt a Föld legmelegebb évtizede.","id":"20200115_Csak_egy_ev_volt_melegebb_2019nel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabbc454-7611-4762-aa35-65a542aaeabd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_Csak_egy_ev_volt_melegebb_2019nel","timestamp":"2020. január. 15. 20:49","title":"Csak egy év volt melegebb 2019-nél a feljegyzéseket kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]