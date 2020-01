Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6039f46f-2bef-4155-b03d-eefb2b487142","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Enyhe ítélet a közérdekű munka és a pénzbüntetés az ügyészség szerint.","shortLead":"Enyhe ítélet a közérdekű munka és a pénzbüntetés az ügyészség szerint.","id":"20200117_Sulyosbitast_szeretne_az_ugyeszseg_amiert_Gulyas_Martonek_osszefestettek_a_Szamvevoszeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6039f46f-2bef-4155-b03d-eefb2b487142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9c9a1f-bad7-4bd2-9383-217d870c33e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Sulyosbitast_szeretne_az_ugyeszseg_amiert_Gulyas_Martonek_osszefestettek_a_Szamvevoszeket","timestamp":"2020. január. 17. 11:16","title":"Súlyosbítást szeretne az ügyészség, amiért Gulyás Mártonék összefestették a ÁSZ-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e869c8be-4452-4533-8b9d-487676572305","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rájöttek a kutatók, mi lehetett a háziasításhoz szükséges válogatás egyik szempontja.","shortLead":"Rájöttek a kutatók, mi lehetett a háziasításhoz szükséges válogatás egyik szempontja.","id":"20200117_Labdazo_farkaskolykok_adhatnak_valaszt_egy_regi_nagy_kerdesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e869c8be-4452-4533-8b9d-487676572305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b71c85b-d5be-49a5-92ed-b4f864478a6d","keywords":null,"link":"/elet/20200117_Labdazo_farkaskolykok_adhatnak_valaszt_egy_regi_nagy_kerdesre","timestamp":"2020. január. 17. 14:02","title":"Labdázó farkaskölykök adhatnak választ egy régi nagy kérdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be20f84d-31f1-40cd-86e8-9724dfee3916","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína a korábbiaknál is aktívabban kutatja vetélytársai titkait, most egy volt német diplomata bukott le kémkedés gyanújával. Egy cseh lap meg is nevezte a magyar állampolgársággal is rendelkező férfit.","shortLead":"Kína a korábbiaknál is aktívabban kutatja vetélytársai titkait, most egy volt német diplomata bukott le kémkedés...","id":"20200117_Ujabb_kembotrany__egy_nemet_nagykovet_dolgozott_Kinanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be20f84d-31f1-40cd-86e8-9724dfee3916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743f2673-6c35-4cf3-852b-7f23c3861ca7","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_Ujabb_kembotrany__egy_nemet_nagykovet_dolgozott_Kinanak","timestamp":"2020. január. 17. 14:45","title":"Német-magyar állampolgár diplomata bukott le kémkedés gyanújával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89929e83-bb42-4e22-8fd6-d1bc7bb4bc1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos vádakat fogalmaztak meg egy kiskunfélegyházi kollégium ügyeiről. A rendőrség kábítószer-használatról kapott bejelentést.","shortLead":"Súlyos vádakat fogalmaztak meg egy kiskunfélegyházi kollégium ügyeiről. A rendőrség kábítószer-használatról kapott...","id":"20200116_RTL_Drogoznak_es_vedelmi_penzt_szednek_a_gyerekek_egy_kollegiumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89929e83-bb42-4e22-8fd6-d1bc7bb4bc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18a6da1-7975-4e00-9228-a46d72278cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_RTL_Drogoznak_es_vedelmi_penzt_szednek_a_gyerekek_egy_kollegiumban","timestamp":"2020. január. 16. 19:46","title":"RTL: Drogoznak és védelmi pénzt szednek a gyerekek egy kollégiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest-Bécs távolság megtételét követően már nem túl sok energia marad az akkumulátorban.","shortLead":"A Budapest-Bécs távolság megtételét követően már nem túl sok energia marad az akkumulátorban.","id":"20200117_kiabrandito_a_legerosebb_porsche_villanyauto_valos_hatotavja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad7e083-20ff-4b97-bad2-a865882afa41","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_kiabrandito_a_legerosebb_porsche_villanyauto_valos_hatotavja","timestamp":"2020. január. 17. 07:59","title":"Kiábrándító a legerősebb Porsche villanyautó valós hatótávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1d912f-9b7e-42c5-861b-ad4c5fe39cad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai bíró próbált meg utánajárni, diszkriminációnak minősül-e, ha valakit leboomoreznek.","shortLead":"Egy amerikai bíró próbált meg utánajárni, diszkriminációnak minősül-e, ha valakit leboomoreznek.","id":"20200117_usa_birosag_ok_boomer_diszkriminacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f1d912f-9b7e-42c5-861b-ad4c5fe39cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161a5307-bfd0-49f4-8126-9f7dc8eeec4b","keywords":null,"link":"/elet/20200117_usa_birosag_ok_boomer_diszkriminacio","timestamp":"2020. január. 17. 06:12","title":"Már az USA legfelsőbb bíróságán is elhangzott, hogy “Ok, boomer”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66363a34-6316-4b81-ab37-cb5708a9ce61","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Több mint 50 ezer orvos, nővér és szociális munkás dolgozik Németországban, akik hat balkáni államból érkeztek - számol be a Deutsche Welle. A német közszolgálati portál szerint a kórházak kétségbeesetten keresnek nővéreket, mert akkora a hiány belőlük. Ezért aztán az intzémények fejvadászokat alkalmaznak, akik olykor 15 ezer euróért prezentálnak egy szakképzett nővért.","shortLead":"Több mint 50 ezer orvos, nővér és szociális munkás dolgozik Németországban, akik hat balkáni államból érkeztek - számol...","id":"20200117_15_ezer_euroert_importal_novereket_Nemetorszag_a_Balkanrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66363a34-6316-4b81-ab37-cb5708a9ce61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d16951a-7676-4221-963e-40040bcbe0df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200117_15_ezer_euroert_importal_novereket_Nemetorszag_a_Balkanrol","timestamp":"2020. január. 17. 07:20","title":"15 ezer euróért importál nővéreket Németország a Balkánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99ce46-a95f-4e0f-a75a-e7befae9c580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadó ellen most emeltek vádat. Az eset több mint három éve történt.","shortLead":"A támadó ellen most emeltek vádat. Az eset több mint három éve történt.","id":"20200117_ungvary_krisztian_tortenesz_tamadas_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99ce46-a95f-4e0f-a75a-e7befae9c580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8235c9-6615-45da-a3eb-116fea0cbc41","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_ungvary_krisztian_tortenesz_tamadas_tuntetes","timestamp":"2020. január. 17. 11:48","title":"Pénzbüntetést kérnek az Ungváry Krisztiánt megtámadó férfira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]