[{"available":true,"c_guid":"a499e75b-b4e1-4616-9df9-332855d7379c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A PSA konszern szemrevaló kisautójának új generációja mostantól hazánkban is elérhető, az alaposabb teszt előtt egy gyors próbát tettünk a tisztán elektromos változatban is elérhető típussal.","shortLead":"A PSA konszern szemrevaló kisautójának új generációja mostantól hazánkban is elérhető, az alaposabb teszt előtt...","id":"20191120_magyarorszagon_a_teljesen_uj_peugeot_208__kiprobaltuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a499e75b-b4e1-4616-9df9-332855d7379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dc7711-1880-4d10-afb1-eebc07598595","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_magyarorszagon_a_teljesen_uj_peugeot_208__kiprobaltuk","timestamp":"2019. november. 20. 06:41","title":"Magyarországon a teljesen új Peugeot 208 - kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca77059-5fba-45b9-981b-7b913e446a00","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A halálos betegséggel viaskodó Kosztolányi Dezső az utolsó nagy szerelméért el akart válni a feleségétől, de egy fordulatos nyomozás most még nagyobb titokra derített fényt: a nő, aki Édes Anna modellje lett, húsz éven át volt Kosztolányi támasza. És hogy ezt honnan tudjuk? Kosztolányi és szeretője váratlanul felbukkant leveleiből.","shortLead":"A halálos betegséggel viaskodó Kosztolányi Dezső az utolsó nagy szerelméért el akart válni a feleségétől, de...","id":"20191118_Kosztolanyi_Dezso_szerelmei_Radakovich_Maria_levelezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ca77059-5fba-45b9-981b-7b913e446a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18ff433-70ac-4f5c-ab1a-bc2e0ef0537b","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Kosztolanyi_Dezso_szerelmei_Radakovich_Maria_levelezes","timestamp":"2019. november. 19. 18:00","title":"Amikor Kosztolányi utoljára szerelmes lett, a rákja is visszavonulót fújt egy időre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf4d890-0067-478b-9002-8d69a3c4286f","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Sokszor hallható üzleti körökben, hogy az EU egyik legkedveltebb helyszínei adózás szempontjából Málta és Ciprus – de vajon miben is különböznek a szigetországok a magyar szabályozástól? Cikkünkben megpróbálunk tiszta vizet önteni a pohárba.","shortLead":"Sokszor hallható üzleti körökben, hogy az EU egyik legkedveltebb helyszínei adózás szempontjából Málta és Ciprus – de...","id":"crystalgroup_20191120_Hazankban_vagy_a_Foldkozitengeren_jobb_az_adoklima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acf4d890-0067-478b-9002-8d69a3c4286f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbac332-ba35-47f8-a70e-89b1f3ad3436","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20191120_Hazankban_vagy_a_Foldkozitengeren_jobb_az_adoklima","timestamp":"2019. november. 20. 07:30","title":"Hazánkban vagy a Földközi-tengeren jobb az adóklíma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány családvédelmi intézkedései ellenére sem születik elég gyerek, ezért már zajlik a Nemzeti Humán Reprodukciós Program előkészítése, ami a férfiak meddőségét szorítaná vissza – tudta meg a hvg.hu. Az intézkedéscsomag a férfiakat buzdítaná nagyobb tudatosságra és egészséges életmódra, de kérdés, hogy a kormány ezt letudja pár kampánnyal, vagy megteremti-e a feltételeket ahhoz, hogy valóban javuljon a magyar férfiak egészsége. Szakmai forrásaink szerint rég szükség lenne központilag támogatott ösztönzőkre, mert nálunk a probléma állami kezelése sehol nem tart, míg más országokban például a meddőségen segítő spermadonoroknak adókedvezmény jár.","shortLead":"Az Orbán-kormány családvédelmi intézkedései ellenére sem születik elég gyerek, ezért már zajlik a Nemzeti Humán...","id":"20191120_Meddo_ferfiakra_szabott_nemzeti_programmal_dobnak_meg_Kaslerek_a_magyar_gyerekek_szamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739279de-e975-442a-aacf-9b0558f5e360","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Meddo_ferfiakra_szabott_nemzeti_programmal_dobnak_meg_Kaslerek_a_magyar_gyerekek_szamat","timestamp":"2019. november. 20. 06:30","title":"Nemzőképtelen férfiaknak szóló nemzeti programon dolgoznak Káslerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a94b1ff-9cb6-4120-8235-b24a6beadb0a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az AutoWallis továbbterjeszkedik, és megszerezte az angol márka magyar értékesítési jogait is.","shortLead":"Az AutoWallis továbbterjeszkedik, és megszerezte az angol márka magyar értékesítési jogait is.","id":"20191119_Uj_ceg_lett_a_Jaguar_Land_Rover_importore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a94b1ff-9cb6-4120-8235-b24a6beadb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38214cf-f11b-4d05-abfa-f3713a3f7987","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_Uj_ceg_lett_a_Jaguar_Land_Rover_importore","timestamp":"2019. november. 19. 14:43","title":"Új cég lesz a Jaguar Land Rover magyar importőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Eb-kijutásért játszik a magyar válogatott Walesben, súlyosbodik a lakhatási válság, receptköteles lesz több fájdalomcsillapító. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Eb-kijutásért játszik a magyar válogatott Walesben, súlyosbodik a lakhatási válság, receptköteles lesz több...","id":"20191119_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e03243f-fe43-4db9-b8bd-d9152ff65d81","keywords":null,"link":"/360/20191119_Radar360","timestamp":"2019. november. 19. 08:00","title":"Radar360: Váratlan dolog történt idehaza és Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hulladéklerakó kármentesítésének munkálatait nyerte el a Mészáros és Mészáros Kft., a projektbe rögtön be is szállt alvállalkozóként Mészáros János.","shortLead":"Egy hulladéklerakó kármentesítésének munkálatait nyerte el a Mészáros és Mészáros Kft., a projektbe rögtön be is szállt...","id":"20191119_Ha_egy_Meszaros_nyer_akkor_nyer_a_masik_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfda79d5-ab2b-4bc7-adca-8dfe65288dc9","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Ha_egy_Meszaros_nyer_akkor_nyer_a_masik_is","timestamp":"2019. november. 19. 14:53","title":"Mészáros Lőrinc a testvérét is bevonta egy 9 milliárdos munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4074cb-d473-498d-8ab2-aa73ece6a6c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár órával a Wales-Magyarország labdarúgó Eb-selejtező előtt a magyar szurkolók is megérkeztek Cardiffba, és egyből be is mutatták énektudásukat. Nem szpojlerezünk, de ez nem a Nélküled. És nem finomkodtak. A meccset kövesse a hvg.hu percről percre tudósításában.","shortLead":"Pár órával a Wales-Magyarország labdarúgó Eb-selejtező előtt a magyar szurkolók is megérkeztek Cardiffba, és egyből be...","id":"20191119_Cardiffbol_jelentjuk_a_magyar_szurkolok_dalban_mutatkoztak_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d4074cb-d473-498d-8ab2-aa73ece6a6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bdbf96-a768-451a-945a-27966da11890","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Cardiffbol_jelentjuk_a_magyar_szurkolok_dalban_mutatkoztak_be","timestamp":"2019. november. 19. 16:57","title":"Cardiffból jelentjük: a magyar szurkolók dalban mutatkoztak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]