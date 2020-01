Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tragédiával végződő baleset vasárnap hajnalban történt. ","shortLead":"A tragédiával végződő baleset vasárnap hajnalban történt. ","id":"20200119_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_a_Blaha_Lujza_ternel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06c9685-e9ea-4383-a4b1-a1d64f131520","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_a_Blaha_Lujza_ternel","timestamp":"2020. január. 19. 09:12","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost a Blaha Lujza térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82799d76-d4f0-4da9-8b1c-138739cae82c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt ugyanakkor még nem lehet tudni, ki a vevő. A gyár kikiáltási áron kelt el.","shortLead":"Azt ugyanakkor még nem lehet tudni, ki a vevő. A gyár kikiáltási áron kelt el.","id":"20200117_hollohazi_porcelangyar_arveres_magyar_nemzeti_vagyonkezelo_mnv_kikialtasi_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82799d76-d4f0-4da9-8b1c-138739cae82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80735785-10ee-4b76-9685-6a855a200263","keywords":null,"link":"/kkv/20200117_hollohazi_porcelangyar_arveres_magyar_nemzeti_vagyonkezelo_mnv_kikialtasi_ar","timestamp":"2020. január. 17. 13:01","title":"Eladta az állam a hollóházi porcelángyárat, egyetlen licitáló volt rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyenge hidegfront érkezik, de mire eléri a Duna vonalát, meg is szűnik. Csapadék a Dunántúlon várható - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Gyenge hidegfront érkezik, de mire eléri a Duna vonalát, meg is szűnik. Csapadék a Dunántúlon várható - közölte...","id":"20200119_A_Dunantulon_enyhe_havazassal_bucsuzik_a_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6aacca-da53-44dc-a335-4a77e2a2ae06","keywords":null,"link":"/elet/20200119_A_Dunantulon_enyhe_havazassal_bucsuzik_a_het","timestamp":"2020. január. 19. 08:52","title":"A Dunántúlon enyhe havazással búcsúzik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c05efeb-a7bc-4cc9-8fcf-a7c138548620","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Africa Eco Race elnevezésű tereprali-versenyen a Qualisport Racing győzött a kamionos kategóriában.","shortLead":"Az Africa Eco Race elnevezésű tereprali-versenyen a Qualisport Racing győzött a kamionos kategóriában.","id":"20200119_Magyarok_gyoztek_a_klasszikus_Dakar_utvonalan_zajlo_sivatagi_ralin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c05efeb-a7bc-4cc9-8fcf-a7c138548620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bfa81d-317d-442e-b6ff-05e464347743","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_Magyarok_gyoztek_a_klasszikus_Dakar_utvonalan_zajlo_sivatagi_ralin","timestamp":"2020. január. 19. 08:35","title":"Magyarok győztek a klasszikus Dakar útvonalán zajló sivatagi ralin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60058b79-f148-4bf3-a32d-c01c5f7e5b85","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kér a kötelező kvótákból, de úgy véli, hogy Lengyelországnak be kell fogadnia menekülteket, különben nem számíthat Brüsszel segítségére. Varsó liberális polgármesterét, Rafal Trzaskowskit generációja egyik legígéretesebb politikusaként tartják számon.","shortLead":"Nem kér a kötelező kvótákból, de úgy véli, hogy Lengyelországnak be kell fogadnia menekülteket, különben nem számíthat...","id":"202003_rafal_trzaskowski_liberalis_varsoi_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60058b79-f148-4bf3-a32d-c01c5f7e5b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e951bd-da21-4623-9eec-01ff1e235b0f","keywords":null,"link":"/360/202003_rafal_trzaskowski_liberalis_varsoi_polgarmester","timestamp":"2020. január. 19. 09:00","title":"Karácsonnyal együtt küzd a populizmus ellen Varsó liberális polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df428e5b-43c0-4d31-80a5-3fa32d08bebd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi 2017 őszén megerőszakolt, majd megölt egy idős asszonyt. Bűnpártolás miatt a férfi fiatalkorú ismerősét is elítéltek.","shortLead":"A férfi 2017 őszén megerőszakolt, majd megölt egy idős asszonyt. Bűnpártolás miatt a férfi fiatalkorú ismerősét is...","id":"20200117_zsambok_gyilkossag_tenyleges_eletfogytiglan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df428e5b-43c0-4d31-80a5-3fa32d08bebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce907bb-e3c5-44b6-a28f-becab23c171e","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_zsambok_gyilkossag_tenyleges_eletfogytiglan","timestamp":"2020. január. 17. 17:18","title":"Tényleges életfogytiglant kapott a zsámboki gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0e414d-4cf2-4259-b6c2-08e1ba032b98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adósság stresszt okoz, ezért nem jó így indítani az életet – véli a holland városvezetés.","shortLead":"Az adósság stresszt okoz, ezért nem jó így indítani az életet – véli a holland városvezetés.","id":"20200118_Amszterdam_atvallalja_a_fiatalok_adossaganak_egy_reszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a0e414d-4cf2-4259-b6c2-08e1ba032b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836a0a0b-132b-4274-a196-a0508ab44db0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200118_Amszterdam_atvallalja_a_fiatalok_adossaganak_egy_reszet","timestamp":"2020. január. 18. 11:40","title":"Amszterdam átvállalja a fiatalok adósságának egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0d2580-f3c5-46aa-986c-125c191584e4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Csak a közvélemény megnyugtatására alkalmas pótcselekvés a terrorista vezetők meggyilkoltatása, és a terrorcsoportok felszámolása szempontjából általában hatástalan - állítja az utóbbi évtizedek eseteit elemző terrorizmus-kutató. ","shortLead":"Csak a közvélemény megnyugtatására alkalmas pótcselekvés a terrorista vezetők meggyilkoltatása, és a terrorcsoportok...","id":"202003__terrorcsoportok_lefejezese__szulejmani_elodei__jatszmak__gyozik_kiutessel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0d2580-f3c5-46aa-986c-125c191584e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285d60dc-2ff2-439b-b2a7-5da92f0cfbc6","keywords":null,"link":"/360/202003__terrorcsoportok_lefejezese__szulejmani_elodei__jatszmak__gyozik_kiutessel","timestamp":"2020. január. 17. 15:00","title":"Célzott likvidálás: a terrorizmus ellen nem hatásos a vezetők kilövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]