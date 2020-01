Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tizenkét órás és száz mérföldes futás világrekordját is megdöntötte Csécsei Zoltán, magyar ultrafutó, aki már több mint tizenhat órája tapossa a kilométereket újpesti futópadján. Lassan elérhető közelségbe kerül a huszonnégy órás Guinness-rekord.","shortLead":"A tizenkét órás és száz mérföldes futás világrekordját is megdöntötte Csécsei Zoltán, magyar ultrafutó, aki már több...","id":"20200120_Eloben_kovetheti_egy_magyar_ultrafuto_rekorddonteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63caf9bc-b1da-4299-950e-468322c2e20e","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Eloben_kovetheti_egy_magyar_ultrafuto_rekorddonteset","timestamp":"2020. január. 20. 11:29","title":"Élőben követheti egy magyar ultrafutó rekorddöntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5218689f-af2d-4a3e-aaaa-91e03442d002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes tisztségéről lemondott, kilépett a Fidesz–KDNP-frakcióból, és a párttagságát is felfüggesztette.","shortLead":"Az összes tisztségéről lemondott, kilépett a Fidesz–KDNP-frakcióból, és a párttagságát is felfüggesztette.","id":"20200120_Lemondott_a_fideszes_kepviselo_aki_egy_halalos_baleset_aldozatarol_tett_ki_fotot_a_Facebookra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5218689f-af2d-4a3e-aaaa-91e03442d002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57aa34e3-6fe8-49a3-b99e-881b1906db79","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Lemondott_a_fideszes_kepviselo_aki_egy_halalos_baleset_aldozatarol_tett_ki_fotot_a_Facebookra","timestamp":"2020. január. 20. 14:08","title":"Lemondott a fideszes képviselő, aki egy halálos baleset áldozatáról tett ki fotót a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf97c80a-098e-4ffa-83e3-ffc6380414b9","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Vasárnap kiderül, hogy Borkai Zsolt szexbotránya nélkül mire megy az ellenzék Győrben, mindenesetre érzésre már nem az esélytelenek nyugalmával indulnak. Helyiekkel beszélve úgy tűnik, bárki is jön, az egy nagyon nagy többségben lévő fideszes képviselő-testületet örököl. Orbán Viktor egyelőre nem szállt be Dézsi Csaba András mellett, Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely viszont csütörtökön érkezik Pollreisz Balázst támogatni. Helyszíni riport Győrből, a kampányfinisről.","shortLead":"Vasárnap kiderül, hogy Borkai Zsolt szexbotránya nélkül mire megy az ellenzék Győrben, mindenesetre érzésre már nem...","id":"20200121_gyor_riport_borkai_dezsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf97c80a-098e-4ffa-83e3-ffc6380414b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d32bb3-ef9e-43d1-92ba-79b52dd33eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_gyor_riport_borkai_dezsi","timestamp":"2020. január. 21. 06:30","title":"A győri ellenzék vakon repül, de így is azt hiszi, hogy nyerhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Január 20-án kilencvenéves Edwin \"Buzz\" Aldrin amerikai űrhajós, aki 1969. július 21-én második emberként léphetett a Hold felszínére.","shortLead":"Január 20-án kilencvenéves Edwin \"Buzz\" Aldrin amerikai űrhajós, aki 1969. július 21-én második emberként léphetett...","id":"20200120_90_eves_edwin_buzz_aldrin_masodik_ember_a_holdon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d4f748-d304-4a73-8987-0b66b1bd20db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_90_eves_edwin_buzz_aldrin_masodik_ember_a_holdon","timestamp":"2020. január. 20. 10:03","title":"\"OK, a motor leáll\" – ma ünnepli 90. születésnapját Buzz Aldrin, aki másodikként lépett a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem sokkal az eset után beazonosították a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"Nem sokkal az eset után beazonosították a feltételezett elkövetőt.","id":"20200121_Halalra_gazoltak_egy_kerekparost_Kiskoroson_a_sofor_elhajtott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb88968-fc98-4068-9ead-dad260580e0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Halalra_gazoltak_egy_kerekparost_Kiskoroson_a_sofor_elhajtott","timestamp":"2020. január. 21. 05:00","title":"Halálra gázoltak egy kerékpárost Kiskőrösön, a sofőr elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce2b205-ff09-497c-968e-fdfde6807293","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miskolcon játszották a döntőt.","shortLead":"Miskolcon játszották a döntőt.","id":"20200119_Huszonot_ev_utan_lett_kupagyoztes_az_FTC_jegkorongcsapata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bce2b205-ff09-497c-968e-fdfde6807293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f365d5-c7d2-4004-970f-3a0012b995b1","keywords":null,"link":"/sport/20200119_Huszonot_ev_utan_lett_kupagyoztes_az_FTC_jegkorongcsapata","timestamp":"2020. január. 19. 18:11","title":"Huszonöt év után lett kupagyőztés az FTC jégkorongcsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazugságnak nevezte a Borsod megyei kórház orvosigazgatója, hogy kényszersterilizáltak volna betegeket - számolt be az RTL Klub híradója.","shortLead":"Hazugságnak nevezte a Borsod megyei kórház orvosigazgatója, hogy kényszersterilizáltak volna betegeket - számolt be...","id":"20200119_Hazugsagnak_nevezte_hogy_kenyszersterilizaltak_volna_betegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdcbaafd-1923-437a-9577-ad3c55b7c738","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Hazugsagnak_nevezte_hogy_kenyszersterilizaltak_volna_betegeket","timestamp":"2020. január. 19. 20:00","title":"Az orvosigazgató szerint hazugság, hogy kényszersterilizáltak volna betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0429f4b9-2833-43dd-8df0-39d1eca55dec","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Polipok inspirálta robotot alkottak kínai kutatók: a puha robot képes a zsugorodásra, a környezetéhez igazodó kamuflázsra és a multimodális helyzetváltoztatásra.","shortLead":"Polipok inspirálta robotot alkottak kínai kutatók: a puha robot képes a zsugorodásra, a környezetéhez igazodó...","id":"20200119_polip_robot_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0429f4b9-2833-43dd-8df0-39d1eca55dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8057b54-6566-412e-a26e-433fdf177abe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_polip_robot_kina","timestamp":"2020. január. 19. 17:03","title":"Saját testénél kisebb csövön is átfér a kínaiak új robotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]