Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"360","description":"Az embertelen börtönkörülmények miatt jogerősen megítélt kártérítések kifizetésének felfüggesztése – kormányhatározattal – az eddigi legjobb példa arra, hogy miért jobb, ha az állam működését a jog szabályozza, nem pedig egy önkényúr. És ez Önt is érinti – nem épp kedvezően –, kedves Olvasó.","shortLead":"Az embertelen börtönkörülmények miatt jogerősen megítélt kártérítések kifizetésének felfüggesztése –...","id":"20200121_A_HVG_ugyvedje_valaszol_miert_nem_jo_Onnek_ha_kormanyhatarozat_ir_felul_egy_iteletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a312ec-bdde-4962-ba25-91e79a44988b","keywords":null,"link":"/360/20200121_A_HVG_ugyvedje_valaszol_miert_nem_jo_Onnek_ha_kormanyhatarozat_ir_felul_egy_iteletet","timestamp":"2020. január. 21. 15:00","title":"A HVG ügyvédje válaszol: Mi köze a rabok kártérítésének az Ön nyugdíjához? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eff8bca-22c0-488a-92d4-ffedb38813ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét szendvics készült a Földből, de ezúttal sokkal pontosabban helyezték a világ két pontjára a kenyereket.","shortLead":"Ismét szendvics készült a Földből, de ezúttal sokkal pontosabban helyezték a világ két pontjára a kenyereket.","id":"20200121_fold_szendvics_kenyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eff8bca-22c0-488a-92d4-ffedb38813ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a7a605-83b8-49e1-a897-a3ed456a905b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_fold_szendvics_kenyer","timestamp":"2020. január. 21. 14:03","title":"A világ két pontján élő fiatalok szendvicset csináltak a Földből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elméletileg 466 millió forintért vettek orvosi eszközöket, gyakorlatilag 101 milliót költöttek rájuk. A különbség egy offshore cég számláján landolt.","shortLead":"Elméletileg 466 millió forintért vettek orvosi eszközöket, gyakorlatilag 101 milliót költöttek rájuk. A különbség...","id":"20200121_jogeros_itelet_olaf_orvosi_eszkozok_offshore_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b33928-fc1d-432c-9aed-2905e4a10df2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_jogeros_itelet_olaf_orvosi_eszkozok_offshore_ceg","timestamp":"2020. január. 21. 11:38","title":"Jogerős ítélet született egy OLAF-jelentésből indult ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798e6551-e279-4dbe-bd17-934982403b32","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az éghajlatkutatásnak megvan a maga szakszókincse. Ez a nyelv lényegre törő, pontos és jól használható, a szélesebb nyilvánosságnak szánt kommunikációra ugyanakkor nem alkalmas, hiszen elidegenít a tárgytól – véli Paul Hawken környezetvédelmi szakértő.","shortLead":"Az éghajlatkutatásnak megvan a maga szakszókincse. Ez a nyelv lényegre törő, pontos és jól használható, a szélesebb...","id":"20200121_Miert_nem_mindegy_milyen_szavakkal_beszelunk_az_eghajlatvaltozasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=798e6551-e279-4dbe-bd17-934982403b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b12049-f4ee-4738-994f-3ea7f47b8831","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200121_Miert_nem_mindegy_milyen_szavakkal_beszelunk_az_eghajlatvaltozasrol","timestamp":"2020. január. 21. 14:15","title":"Miért nem mindegy, milyen szavakkal beszélünk az éghajlatváltozásról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a171d0-da14-4bfe-846f-134b119709e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jogosítvány és a forgalmi engedély kötelező kellék, ám vannak olyan dokumentumok, melyeknek nem muszáj a sofőrnél lenniük.","shortLead":"A jogosítvány és a forgalmi engedély kötelező kellék, ám vannak olyan dokumentumok, melyeknek nem muszáj a sofőrnél...","id":"20200122_kotelezo_biztositas_das_jogositvany_forgalmi_engedely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82a171d0-da14-4bfe-846f-134b119709e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3291acf-92ea-4be5-b3b7-fd1306ac6949","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_kotelezo_biztositas_das_jogositvany_forgalmi_engedely","timestamp":"2020. január. 22. 12:42","title":"Van olyan papír, amit nem kérhet az igazoltató rendőr a sofőrtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt maga Thomas Markle ismerte el egy most bemutatott dokumentumfilmben.","shortLead":"Ezt maga Thomas Markle ismerte el egy most bemutatott dokumentumfilmben.","id":"20200123_Meghan_Markle_apja_hazudott_Harry_hercegnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c976556-ed14-461c-b2f8-0e24b05b5faf","keywords":null,"link":"/elet/20200123_Meghan_Markle_apja_hazudott_Harry_hercegnek","timestamp":"2020. január. 23. 10:02","title":"Meghan Markle apja hazudott Harry hercegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad6f2ab-bcbd-49ca-ba6e-101ded195fa6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Iain Lindsay a magyar kultúra napja alkalmából csapta fel a könyvet. ","shortLead":"Iain Lindsay a magyar kultúra napja alkalmából csapta fel a könyvet. ","id":"20200122_A_Pal_utcai_fiukbol_olvasott_fel_a_brit_nagykovet__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ad6f2ab-bcbd-49ca-ba6e-101ded195fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed4c905-9f45-4747-a950-613d0bf5bb92","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_A_Pal_utcai_fiukbol_olvasott_fel_a_brit_nagykovet__video","timestamp":"2020. január. 22. 14:54","title":"A Pál utcai fiúkból olvasott fel a brit nagykövet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban megháromszorozódott a megbetegedések száma.","shortLead":"Az országban megháromszorozódott a megbetegedések száma.","id":"20200121_kina_vuhan_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81f6944-5caf-4f4f-bb89-37a89d1e489d","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_kina_vuhan_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. január. 21. 15:54","title":"Már hatan haltak bele a koronavírusba Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]