Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"998a64ba-9209-460d-a7d9-4bd1930a69a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Németországban, egy autópályán lefilmezett sofőrnek láthatóan minden egyes pillanatban kihívást jelentett a teherkocsi irányítása.","shortLead":"A Németországban, egy autópályán lefilmezett sofőrnek láthatóan minden egyes pillanatban kihívást jelentett...","id":"20200122_Nem_kicsit_volt_ittas_a_kamionos_egy_nemet_autopalyan__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=998a64ba-9209-460d-a7d9-4bd1930a69a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a61c44b-b552-4454-95b1-60718b9c890f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_Nem_kicsit_volt_ittas_a_kamionos_egy_nemet_autopalyan__video","timestamp":"2020. január. 22. 08:57","title":"Vajon mennyire lehetett ittas ez a kamionos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ea15fc-ad39-4c59-af09-7d82e762fcff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség ismét nyilvánosságra hozott egy felvételt az életveszélyesen közlekedő sofőrökről.","shortLead":"A rendőrség ismét nyilvánosságra hozott egy felvételt az életveszélyesen közlekedő sofőrökről.","id":"20200120_Ugy_huzott_at_a_Volanbusz_a_piroson_hogy_rossz_nezni__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25ea15fc-ad39-4c59-af09-7d82e762fcff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4638cca4-0980-4320-b28a-4f1dd285b970","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_Ugy_huzott_at_a_Volanbusz_a_piroson_hogy_rossz_nezni__video","timestamp":"2020. január. 20. 17:07","title":"Úgy húzott át a Volánbusz a piroson, hogy rossz nézni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legjelentősebb csökkenés a jogász osztatlan mesterképzésen történt.","shortLead":"A legjelentősebb csökkenés a jogász osztatlan mesterképzésen történt.","id":"20200121_Csokkennek_a_felveteli_ponthatarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67efd7c-d79e-4cd6-846b-665a20668248","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Csokkennek_a_felveteli_ponthatarok","timestamp":"2020. január. 21. 07:41","title":"Csökkennek a felvételi ponthatárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56675a1e-dd2b-4808-8999-5efc7b7be408","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A korábbi évek növekedését folytatva 2019-ben a második helyen zárt a Ford a hazai piacon, de 2020 a nagy változások éve a cég életében. Egy 16 modellből álló, új elektromos termékcsaláddal is készülnek az idei évre, de tovább folytatják sikeres, fiatalokat támogató programjaikat is. ","shortLead":"A korábbi évek növekedését folytatva 2019-ben a második helyen zárt a Ford a hazai piacon, de 2020 a nagy változások...","id":"fordmagyarorszag_20200120_Uj_kihivasok_egy_atalakulo_piacon_mit_hoz_a_jovo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56675a1e-dd2b-4808-8999-5efc7b7be408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898966e0-2fa9-4719-8666-4367f3d57acd","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20200120_Uj_kihivasok_egy_atalakulo_piacon_mit_hoz_a_jovo","timestamp":"2020. január. 21. 17:30","title":"Új kihívások egy átalakuló piacon: mit hoz a jövő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elméletileg 466 millió forintért vettek orvosi eszközöket, gyakorlatilag 101 milliót költöttek rájuk. A különbség egy offshore cég számláján landolt.","shortLead":"Elméletileg 466 millió forintért vettek orvosi eszközöket, gyakorlatilag 101 milliót költöttek rájuk. A különbség...","id":"20200121_jogeros_itelet_olaf_orvosi_eszkozok_offshore_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b33928-fc1d-432c-9aed-2905e4a10df2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_jogeros_itelet_olaf_orvosi_eszkozok_offshore_ceg","timestamp":"2020. január. 21. 11:38","title":"Jogerős ítélet született egy OLAF-jelentésből indult ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427cac64-13ef-4358-8b8f-83e69318c530","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A death metal egyik legsikeresebb bandája hat év után visszatér Budapestre, május 22-én a Barba Negra Trackben lép fel.\r

\r

","shortLead":"A death metal egyik legsikeresebb bandája hat év után visszatér Budapestre, május 22-én a Barba Negra Trackben lép...","id":"20200122_Jon_az_In_Flames","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=427cac64-13ef-4358-8b8f-83e69318c530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fcaa124-225a-44d0-9fd3-90d5ae92d867","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Jon_az_In_Flames","timestamp":"2020. január. 22. 12:18","title":"Jön az In Flames","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Turcsány László sorsát egy halott fotójának közzététele pecsételte meg. Bújtatott reklámmal húzzák le a tinédzsereket, nem lesz Bessenyei-díj Hódmezővásárhelyen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Turcsány László sorsát egy halott fotójának közzététele pecsételte meg. Bújtatott reklámmal húzzák le a tinédzsereket...","id":"20200120_Radar360este","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce3b22b-43dd-4792-9e76-d6f96385589b","keywords":null,"link":"/360/20200120_Radar360este","timestamp":"2020. január. 20. 17:30","title":"Radar360: Lemondással vonta le a tanulságot a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64d9f3d-a075-4ce9-b0ed-02c634817fea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez nagyjából akkora összeg, mint Erdogan védelme volt a török elnök budapesti látogatása idején.","shortLead":"Ez nagyjából akkora összeg, mint Erdogan védelme volt a török elnök budapesti látogatása idején.","id":"20200121_150_millioba_kerult_harom_budapesti_focimeccs_rendorsegi_biztositasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64d9f3d-a075-4ce9-b0ed-02c634817fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4c28df-40db-4c88-a426-9fcf81e3add2","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_150_millioba_kerult_harom_budapesti_focimeccs_rendorsegi_biztositasa","timestamp":"2020. január. 21. 05:54","title":"150 millióba került három budapesti focimeccs rendőrségi biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]