[{"available":true,"c_guid":"b1c396e7-1997-4266-b361-195ea5cd9c3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ENSZ biodiverzitásért felelős vezetője is megkongatta a vészharangot.","shortLead":"Az ENSZ biodiverzitásért felelős vezetője is megkongatta a vészharangot.","id":"20200121_Azt_kockaztatjuk_hogy_egy_ures_vilagban_fogunk_elni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1c396e7-1997-4266-b361-195ea5cd9c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0baaeb9-05b1-4e96-812c-1a71df0050ac","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Azt_kockaztatjuk_hogy_egy_ures_vilagban_fogunk_elni","timestamp":"2020. január. 21. 10:22","title":"„Azt kockáztatjuk, hogy egy üres világban fogunk élni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be0dcc-9391-4ebb-a08c-186374342889","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jogerős ítélet ellenére sem derül ki, mire költik a felcsúti akadémia tao-támogatásait.","shortLead":"A jogerős ítélet ellenére sem derül ki, mire költik a felcsúti akadémia tao-támogatásait.","id":"20200122_Nezne_a_vegrehajto_mire_mennek_a_felcsuti_taopenzek_csak_nem_tudja_megnyitni_a_pendriveot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74be0dcc-9391-4ebb-a08c-186374342889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f69c65-0130-454e-a062-4f329f2ef580","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Nezne_a_vegrehajto_mire_mennek_a_felcsuti_taopenzek_csak_nem_tudja_megnyitni_a_pendriveot","timestamp":"2020. január. 22. 20:29","title":"Nézné a végrehajtó, mire mennek a felcsúti tao-pénzek, csak nem tudja megnyitni a pendrive-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edc99bc-11ae-4669-b400-3e9e342dfbf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felelősségre vonást szorgalmaz a MÚOSZ.","shortLead":"Felelősségre vonást szorgalmaz a MÚOSZ.","id":"20200122_Az_ujsagiro_szovetseg_szerint_az_M1_megsertette_a_sajtotorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9edc99bc-11ae-4669-b400-3e9e342dfbf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8096727e-7d64-4e91-a72a-a3e865f54f90","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Az_ujsagiro_szovetseg_szerint_az_M1_megsertette_a_sajtotorvenyt","timestamp":"2020. január. 22. 19:40","title":"Az újságíró-szövetség szerint az M1 megsértette a sajtótörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megállt az élet egy kínai városban a koronavírus miatt, furcsa kifogás felcsúti tao-ügyben, most már tényleg kilépnek a britek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megállt az élet egy kínai városban a koronavírus miatt, furcsa kifogás felcsúti tao-ügyben, most már tényleg kilépnek...","id":"20200123_Radar360_visszaesett_a_magyar_demokracia_elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aa4760-e338-4c07-aed5-90ba26b792f4","keywords":null,"link":"/360/20200123_Radar360_visszaesett_a_magyar_demokracia_elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott","timestamp":"2020. január. 23. 08:08","title":"Radar360: visszaesett a magyar demokrácia, elődöntős a férfivízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A januári tesztek alapján minden szereplő felkészült rá, hogy március 2-án induljon a bankoknál az azonnali fizetés. A bankszektornak nem volt rossz éve 2019-ben, de a Bankszövetség szerint túl sok a pluszteher, ami visszafogja a fejlesztéseket, az innovációt, a díjcsökkentéseket.","shortLead":"A januári tesztek alapján minden szereplő felkészült rá, hogy március 2-án induljon a bankoknál az azonnali fizetés...","id":"20200122_Bankszovetseg_Most_mar_tenyleg_indul_az_azonnali_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61b3f26-748d-41bf-95a6-ee881aaedd22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Bankszovetseg_Most_mar_tenyleg_indul_az_azonnali_fizetes","timestamp":"2020. január. 22. 12:25","title":"Bankszövetség: Most már tényleg indul az azonnali fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A producer ügyvédje szerint be fog bizonyosodni, hogy ügyfelének kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolatai voltak.","shortLead":"A producer ügyvédje szerint be fog bizonyosodni, hogy ügyfelének kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolatai voltak.","id":"20200122_Megkezdodott_Harvey_Weinstein_pere_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70efe814-203e-4b9c-86e9-8c519196ca76","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Megkezdodott_Harvey_Weinstein_pere_New_Yorkban","timestamp":"2020. január. 22. 20:45","title":"Megkezdődött Harvey Weinstein pere New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A madárinfluenza viheti lejjebb a baromfiárakat.","shortLead":"A madárinfluenza viheti lejjebb a baromfiárakat.","id":"20200122_A_sertespestis_mellekhatasakent_nagyot_dragul_a_csirkehus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eca65d9-efbf-43d3-b44a-0da19a043771","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_sertespestis_mellekhatasakent_nagyot_dragul_a_csirkehus","timestamp":"2020. január. 22. 21:15","title":"A sertéspestis mellékhatásaként nagyot drágul a csirkehús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök már tárgyalt az Európai Bizottság elnökével egy kétoldalú kereskedelmi megállapodásról.","shortLead":"Az amerikai elnök már tárgyalt az Európai Bizottság elnökével egy kétoldalú kereskedelmi megállapodásról.","id":"20200122_Trump_25_szazalekos_vammal_fenyegeti_Europat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdab1d4-d228-4742-b7ee-4759769d586f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Trump_25_szazalekos_vammal_fenyegeti_Europat","timestamp":"2020. január. 22. 17:47","title":"Trump 25 százalékos vámmal fenyegeti Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]