[{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó hírt kaptak az előfizetők, nem kapcsolnak le két sportcsatornát.","shortLead":"Jó hírt kaptak az előfizetők, nem kapcsolnak le két sportcsatornát.","id":"20200102_digi_amc_sport_1_sport_2_sportcsatorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1727beb7-4bff-4949-bda9-a60dd9b9befd","keywords":null,"link":"/kultura/20200102_digi_amc_sport_1_sport_2_sportcsatorna","timestamp":"2020. január. 02. 08:53","title":"Mégis marad a Sport 1 és a Spektrum a Diginél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19df5e4b-7a2a-47c7-ac94-1434d9cffb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár napjaink okostelefonjait modern alkatrészekkel és funkciókkal látják el, arra nem nagyon sikerült még megoldást találnia gyártóknak, hogy a téli mínuszokban ne merüljön le gyorsabban a készülék.","shortLead":"Bár napjaink okostelefonjait modern alkatrészekkel és funkciókkal látják el, arra nem nagyon sikerült még megoldást...","id":"20200102_akkumulator_toltese_telen_miert_merul_telen_gyorsabban_a_mobil_uzemido_novelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19df5e4b-7a2a-47c7-ac94-1434d9cffb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058e8bfc-f211-4451-ac80-67eddaf05402","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_akkumulator_toltese_telen_miert_merul_telen_gyorsabban_a_mobil_uzemido_novelese","timestamp":"2020. január. 02. 11:24","title":"Nem legenda: a hideg időben tényleg gyorsabban merül a mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b1b7f1-ffd8-4e1d-8267-296edccd7ac0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horvátország tölti be szerdától az Európai Unió soros elnöki tisztét. 