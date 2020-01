Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53c8297e-229e-4577-acf3-6be9d8875107","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi hollywoodi anekdota arról, hogy kövessük a saját utunkat akkor is, ha az például trágár.","shortLead":"Igazi hollywoodi anekdota arról, hogy kövessük a saját utunkat akkor is, ha az például trágár.","id":"20200123_Eddie_Murphy_elarulta_mi_volt_a_legrosszabb_tanacs_amit_komikuskent_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53c8297e-229e-4577-acf3-6be9d8875107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8babff-a307-4c4a-b6ba-32b0ec0d8be7","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Eddie_Murphy_elarulta_mi_volt_a_legrosszabb_tanacs_amit_komikuskent_kapott","timestamp":"2020. január. 23. 14:46","title":"Eddie Murphy elárulta, mi volt a legrosszabb tanács, amit komikusként kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bef042-e4c0-4974-a9c4-da55ace85d78","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még az utolsó pillanatokban is volt esély a döntetlenre.","shortLead":"Még az utolsó pillanatokban is volt esély a döntetlenre.","id":"20200123_noi_vizilabda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72bef042-e4c0-4974-a9c4-da55ace85d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cace76c6-3763-4ac7-8b04-a682eb42fd93","keywords":null,"link":"/sport/20200123_noi_vizilabda","timestamp":"2020. január. 23. 20:07","title":"Hiába a szenzációs hajrá, bronzéremért játszhat a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66818f4-3b8f-4473-9c2f-60ead3bee5ce","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A genti főpályaudvaron készülő tárolóban 17 ezer bringának lesz hely.","shortLead":"A genti főpályaudvaron készülő tárolóban 17 ezer bringának lesz hely.","id":"20200124_biciklitarolo_belgium_kerekpar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66818f4-3b8f-4473-9c2f-60ead3bee5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7296a560-c7a4-472b-be32-5d1362c45976","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_biciklitarolo_belgium_kerekpar","timestamp":"2020. január. 24. 21:32","title":"Európa legnagyobb biciklitárolóját építik fel Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69a093c-eb7a-4172-b2b3-e14649b40ce8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Postás legyen a talpán, aki kiigazodik a 12 utcapár között.","shortLead":"Postás legyen a talpán, aki kiigazodik a 12 utcapár között.","id":"20200123_Tobb_utcanak_is_ugyanaz_a_neve_Tolnan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a69a093c-eb7a-4172-b2b3-e14649b40ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25db222e-4dcd-4d60-aebd-1e2a6facac59","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Tobb_utcanak_is_ugyanaz_a_neve_Tolnan","timestamp":"2020. január. 23. 20:10","title":"Több utcának is ugyanaz a neve Tolnán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc8e128-f344-4f87-a22e-820700ec7044","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kecskeméti férfi a helyszínen meghalt.","shortLead":"A kecskeméti férfi a helyszínen meghalt.","id":"20200125_Az_auto_elutotte_a_busz_athajtott_rajta__masfel_ev_utan_lett_vademeles_az_ugybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fc8e128-f344-4f87-a22e-820700ec7044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0c5c9c-b1f9-43f4-a4b3-628889bb44b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Az_auto_elutotte_a_busz_athajtott_rajta__masfel_ev_utan_lett_vademeles_az_ugybol","timestamp":"2020. január. 25. 08:43","title":"Az autó elütötte, a busz áthajtott rajta - másfél év után lett vádemelés az ügyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a794f23-321e-4d01-914f-5f3d17b81ffb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 15 éves Coco Gauff könnyedén, 6-3, 6-4-re verte a harmadik helyen kiemelt, tavalyi bajnok Naomi Osazkát.","shortLead":"A 15 éves Coco Gauff könnyedén, 6-3, 6-4-re verte a harmadik helyen kiemelt, tavalyi bajnok Naomi Osazkát.","id":"20200124_Kiesett_a_noi_cimvedo_az_Australian_Openen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a794f23-321e-4d01-914f-5f3d17b81ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089c17a6-5641-4aea-a0ca-51e0791cacea","keywords":null,"link":"/sport/20200124_Kiesett_a_noi_cimvedo_az_Australian_Openen","timestamp":"2020. január. 24. 10:55","title":"Kiesett a női címvédő az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f09eee-cf73-4b01-b076-d23174d1e1ca","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A hit, a szerepek, a pozíciók úgy változnak, ahogy a valóságot átfogalmazó forgatókönyvírók elképzelik. A hideglelős hatalomtechnikát bemutató könyv szerzője szerint a Kreml nem követi el újra azt a hibát, amit a Szovjetunió: az ő tévéje soha nem lehet unalmas.","shortLead":"A hit, a szerepek, a pozíciók úgy változnak, ahogy a valóságot átfogalmazó forgatókönyvírók elképzelik. A hideglelős...","id":"202004__peter_pomerantsev__vilagvarialok__aranyasoakademia__kepben_vannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6f09eee-cf73-4b01-b076-d23174d1e1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439c985e-e5d4-49ab-81c6-e7dd569ce67a","keywords":null,"link":"/360/202004__peter_pomerantsev__vilagvarialok__aranyasoakademia__kepben_vannak","timestamp":"2020. január. 24. 11:00","title":"Bemutatjuk Putyin háttéremberét, akitől Habony Árpád is tanult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0adc5e7-7a51-4606-883d-137ddf1fc8c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint három év után került pont Oszter Sándor büntetőügyének végére.\r

\r

","shortLead":"Több mint három év után került pont Oszter Sándor büntetőügyének végére.\r

\r

","id":"20200124_Dontott_a_birosag_Oszter_Sandor_artatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0adc5e7-7a51-4606-883d-137ddf1fc8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165258d2-e0cd-4c6f-a898-7bf3b7bd8626","keywords":null,"link":"/kultura/20200124_Dontott_a_birosag_Oszter_Sandor_artatlan","timestamp":"2020. január. 24. 12:11","title":"Döntött a bíróság: Oszter Sándor ártatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]