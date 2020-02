Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16aa6106-c7b7-4b81-9f1f-cfec263f9add","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Josh Pieters nevű youtuber az utóbbi idők talán legnagyobb átverését hozta össze ismertségének köszönhetően, hogy megleckéztesse a gyűlöletbeszédeiről elhíresült Katie Hopkinst.","shortLead":"Egy Josh Pieters nevű youtuber az utóbbi idők talán legnagyobb átverését hozta össze ismertségének köszönhetően...","id":"20200203_katie_hopkins_youtuber_josh_pieters_atveres_szelsojobboldal_gyuloletbeszed_greta_thunberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16aa6106-c7b7-4b81-9f1f-cfec263f9add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abe9477-8a7a-4b1f-b38e-f5f360d9774a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_katie_hopkins_youtuber_josh_pieters_atveres_szelsojobboldal_gyuloletbeszed_greta_thunberg","timestamp":"2020. február. 03. 09:33","title":"Egy P*CSA felirat előtt adtak át kamu díjat egy brit szélsőjobboldali celebnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f416d2-7854-4b66-bbf0-8813035df793","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem akart színész lenni, de tudta, hogy az lesz. A HVG-nek elmondta azt is, hogyan harcol a kormány kultúrpolitikája és a bulvársajtó módszerei, valamint a klímaváltozás ellen. Portréinterjú Pokorny Liával.","shortLead":"Nem akart színész lenni, de tudta, hogy az lesz. A HVG-nek elmondta azt is, hogyan harcol a kormány kultúrpolitikája és...","id":"202005_pokorny_lia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14f416d2-7854-4b66-bbf0-8813035df793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21e7009-f44e-47c5-9937-0edaa3ab09a9","keywords":null,"link":"/360/202005_pokorny_lia","timestamp":"2020. február. 02. 12:00","title":"Pokorny Lia: „Bátor gyáva” embernek tartom magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem Kansasben.","shortLead":"Nem Kansasben.","id":"20200203_Super_Bowl_Trump_nem_talalta_el_melyik_allamban_van_Kansas_City","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7cb2ae-e6f7-45fe-84dc-40847079e5a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Super_Bowl_Trump_nem_talalta_el_melyik_allamban_van_Kansas_City","timestamp":"2020. február. 03. 19:45","title":"Super Bowl: Trump nem találta el, melyik államban van Kansas City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fa5a03-735a-4f24-a76c-3377695dee0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kisgyereket életveszélyes sérülésekkel kórházban ápolnak.","shortLead":"Egy kisgyereket életveszélyes sérülésekkel kórházban ápolnak.","id":"20200204_Lovoldozes_volt_egy_texasi_iskolaban_ketten_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69fa5a03-735a-4f24-a76c-3377695dee0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29f1a0c-9684-46d5-bdee-9fadc790745e","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_Lovoldozes_volt_egy_texasi_iskolaban_ketten_meghaltak","timestamp":"2020. február. 04. 08:33","title":"Lövöldözés volt egy texasi iskolában, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a644bd4e-9e40-4e8d-8f20-896f4f397ec0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 767-300-as Madridból Torontóba indult, de a felszállásnál megsérült a futómű egy része, és a pilóta motorproblémát is jelentett. Visszafordult, és többórás keringés után végül sikeresen landolt a spanyol fővárosban.","shortLead":"A Boeing 767-300-as Madridból Torontóba indult, de a felszállásnál megsérült a futómű egy része, és a pilóta...","id":"20200203_Madrid_Air_Canada_futomu_kenyszerleszallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a644bd4e-9e40-4e8d-8f20-896f4f397ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045569e7-d85a-4a3b-b7a1-be882278b4f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Madrid_Air_Canada_futomu_kenyszerleszallas","timestamp":"2020. február. 03. 18:31","title":"Többórás körözés után hajtott végre kényszerleszállást egy Boeing 767-es Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c81305-5b0e-4f8a-94c2-7281ac1e5c11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Világháborús bombát találtak.","shortLead":"Világháborús bombát találtak.","id":"20200203_Bomba_miatt_kiuritik_London_kozpontjanak_egy_nagyobb_reszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6c81305-5b0e-4f8a-94c2-7281ac1e5c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa9a6a6-318a-45fb-84df-42ab01c3f0b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Bomba_miatt_kiuritik_London_kozpontjanak_egy_nagyobb_reszet","timestamp":"2020. február. 03. 17:08","title":"Bomba miatt kiürítik London központjának egy nagyobb részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bea8752-1a28-48fa-8197-f0f8304e7a4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ jelenlegi bortermő vidékeinek több mint a fele eltűnhet, ha a globális felmelegedés 2 Celsius-fokos lesz, 4 Celsius-fokos felmelegedés esetén pedig a borvidékek 85 százaléka lesz veszélyben egy új tanulmány szerint.","shortLead":"A világ jelenlegi bortermő vidékeinek több mint a fele eltűnhet, ha a globális felmelegedés 2 Celsius-fokos lesz, 4...","id":"20200203_klimavaltozas_szolotermesztes_bortermeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bea8752-1a28-48fa-8197-f0f8304e7a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed657b4e-a8b2-41d0-a932-0555dbd6c0f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_klimavaltozas_szolotermesztes_bortermeles","timestamp":"2020. február. 03. 06:03","title":"Ezt meg fogja érezni: egyes borvidékek 85%-át kicsinálhatja a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d729ecd-a6d3-45ad-9e4b-ee33569b7ffd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkája a jelek szerint lekoppintotta a BMW látványos, bár sokak által bazárinak tartott öltetét.","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkája a jelek szerint lekoppintotta a BMW látványos, bár sokak által bazárinak tartott...","id":"20200204_vilagito_hutoracsot_kapott_a_legujabb_skoda_divatterepjaro_suv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d729ecd-a6d3-45ad-9e4b-ee33569b7ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b773c3bf-fa81-4866-a71d-a7b212322029","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_vilagito_hutoracsot_kapott_a_legujabb_skoda_divatterepjaro_suv","timestamp":"2020. február. 04. 11:21","title":"Világító hűtőrácsot kapott a legújabb Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]