Csapongva kalandozó kísérőszövegekkel ezek a szerkentyűk is érdekesek és életközeliek. 2020. február. 08. 09:00 Minden, amit tudni akarsz a kopogtatókról, de nem merted megkérdezni A megállapodásra igent mondott II. Erzsébet uralkodó is. 2020. február. 08. 15:31 Először jelent meg a nyilvánosság előtt Harry és Meghan, mióta kivonultak a királyi családból
Az orkán elfújta a Manchester City-West Ham mérkőzést, és vihar miatt elmarad a Mönchengladbach-Köln meccs is. 2020. február. 09. 13:45 Viharok miatt futballmeccsek maradnak el Európában
A baleset az Andrássy és a Fürdő utcák kereszteződésében történt. 2020. február. 09. 08:20 Villanyoszlopnak hajtott és meghalt egy férfi Miskolcon
Héderfája református lelkésze szerint is gyújtogatás történt. 2020. február. 08. 17:04 Valószínűleg felgyújtottak egy XIX. századi, székelyföldi haranglábat - fotók
Az eset még 2017-ben történt, most emeltek vádat az elkövetők ellen. 2020. február. 07. 17:57 Elvették a raboktól a füvet, zendülés tört ki egy budapesti börtönben
A tavalyi prágai maraton résztvevői 70 százalékánál találtak szív- és veseproblémát a célba érkezés után cseh kutatók. 2020. február. 08. 20:03 A maraton után a futók 70 százalékánál találtak szívproblémát cseh kutatók
Eléggé adja magát az átirat. 2020. február. 08. 15:33 Ilyen lenne Cybertruckkal a Vissza a jövőbe - videó