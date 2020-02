Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98bafe26-718d-4dc3-a4e9-577e670a37ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárai után a diákok is a tiltakozásukat fejezték ki az új Nemzeti alaptanterv ellen.","shortLead":"A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárai után a diákok is a tiltakozásukat fejezték ki az új Nemzeti alaptanterv...","id":"20200218_nemzeti_alaptanterv_tiltakozas_diakok_gimnazistak_nat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98bafe26-718d-4dc3-a4e9-577e670a37ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0163585d-4d54-4ae9-9d58-3470cb9f91f3","keywords":null,"link":"/elet/20200218_nemzeti_alaptanterv_tiltakozas_diakok_gimnazistak_nat","timestamp":"2020. február. 18. 09:30","title":"Az iskolaudvaron tiltakoztak a berzsenyis diákok a NAT ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151611c9-a546-48cf-a5cb-54d149248090","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A spanyol hatóságok sem értik, miért pusztult el hirtelen több száz madár egy országút közelében. Környezetvédő csoportok szerint az ügynek valamilyen mérgezéshez lehet köze.","shortLead":"A spanyol hatóságok sem értik, miért pusztult el hirtelen több száz madár egy országút közelében. Környezetvédő...","id":"20200218_madarpusztulas_madarak_madartetem_spanyolorszag_mergezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=151611c9-a546-48cf-a5cb-54d149248090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491e2153-9ec7-439d-9762-21d37a5a5fed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_madarpusztulas_madarak_madartetem_spanyolorszag_mergezes","timestamp":"2020. február. 18. 12:43","title":"Tömeges madárpusztulás sokkolja a spanyolokat, még rejtély, mi áll a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b7ebed-5579-4b70-b418-894bc1c9ba6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábbi adatokhoz képest kevesebben fertőződtek meg és a napi halálozások száma is csökkent.","shortLead":"A korábbi adatokhoz képest kevesebben fertőződtek meg és a napi halálozások száma is csökkent.","id":"20200218_koronavirus_kina_who_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3b7ebed-5579-4b70-b418-894bc1c9ba6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f88517-77d9-4471-bc94-9ef1624fdd35","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_koronavirus_kina_who_jarvany","timestamp":"2020. február. 18. 05:16","title":"Koronavírus: Kínában valamelyest javult a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pszichológusok kongatják a vészharangot Gyöngyöspata miatt, árulózás a Jobbikban, újabb magyarok karanténban, kutyamészárlás Hajdú-Biharban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Pszichológusok kongatják a vészharangot Gyöngyöspata miatt, árulózás a Jobbikban, újabb magyarok karanténban...","id":"20200218_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150af068-59d8-47ef-9198-920a4c67e103","keywords":null,"link":"/360/20200218_Radar360","timestamp":"2020. február. 18. 08:00","title":"Radar360: Orbán \"zöldül\", Bezos ezt 10 milliárd dollárból teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff1604c-267c-4efc-9f26-fbfa8b2b1cf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképesztő jelenetet rögzített egy térfigyelő kamera a kaliforniai Long Beachen.","shortLead":"Elképesztő jelenetet rögzített egy térfigyelő kamera a kaliforniai Long Beachen.","id":"20200217_korforgalom_repulo_auto_long_beach","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ff1604c-267c-4efc-9f26-fbfa8b2b1cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d4783-9039-45bf-9a08-82924a1cffec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_korforgalom_repulo_auto_long_beach","timestamp":"2020. február. 17. 16:58","title":"Filmbe illő ugratás lett abból, hogy a sofőr nem vette észre a körforgalmat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A továbbtanulást választóknak hitelesíteniük kell jelentkezésüket, melynek határideje most csütörtökön jár le.","shortLead":"A továbbtanulást választóknak hitelesíteniük kell jelentkezésüket, melynek határideje most csütörtökön jár le.","id":"20200218_felveteli_2020_felvetelizok_felsooktatas_tovabbtanulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79deb22e-4bb4-43c6-aa4f-55ac111a2848","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_felveteli_2020_felvetelizok_felsooktatas_tovabbtanulas","timestamp":"2020. február. 18. 05:28","title":"A felvételizőket érintő fontos határidő közeleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa529fa-dccd-46dd-ad68-846afeea0b1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei legerősebb telefonja a Galaxy S20 Ultra lett, amelynek kijelzője az összes többi mobilét lekörözte.","shortLead":"A Samsung idei legerősebb telefonja a Galaxy S20 Ultra lett, amelynek kijelzője az összes többi mobilét lekörözte.","id":"20200218_samsung_galaxy_s20_ultra_kijelzo_ertekeles_displaymate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa529fa-dccd-46dd-ad68-846afeea0b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ded3fda-4222-438b-9506-d610e7c7d3a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_samsung_galaxy_s20_ultra_kijelzo_ertekeles_displaymate","timestamp":"2020. február. 18. 16:03","title":"Nincs jobb kijelző a piacon – állítja a Galaxy S20 Ultráról a független tesztlabor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"340 embert mentettek ki a hajóról, otthon még két hétig karanténban lesznek.","shortLead":"340 embert mentettek ki a hajóról, otthon még két hétig karanténban lesznek.","id":"20200217_Elhagytak_Japant_a_vesztegzar_ala_vett_udulohajo_amerikai_utasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cd4d97-5339-405b-8506-ac5169717759","keywords":null,"link":"/vilag/20200217_Elhagytak_Japant_a_vesztegzar_ala_vett_udulohajo_amerikai_utasai","timestamp":"2020. február. 17. 07:24","title":"Elhagyták Japánt a vesztegzár alá vett üdülőhajó amerikai utasai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]