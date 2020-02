Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek estétől valamennyi közvetlenül Kínából érkező utast megvizsgálnak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, mielőtt belépne az országba.","shortLead":"Péntek estétől valamennyi közvetlenül Kínából érkező utast megvizsgálnak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, mielőtt...","id":"20200131_koronavirus_kina_ferihegy_liszt_ferenc_repuloter_szures","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6287433d-adc8-4890-9d14-aa59d5355f44","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_koronavirus_kina_ferihegy_liszt_ferenc_repuloter_szures","timestamp":"2020. január. 31. 21:06","title":"Így szűrik a Kínából érkező utasokat Ferihegyen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4315ef1f-bfe9-4b5e-b6b5-1849c69d19bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt a palesztin elnök jelentette be az Arab Liga rendkívüli ülésén, Kairóban.","shortLead":"Ezt a palesztin elnök jelentette be az Arab Liga rendkívüli ülésén, Kairóban.","id":"20200201_A_palesztinok_minden_kapcsolatot_megszakitanak_Izraellel_es_az_Egyesult_Allamokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4315ef1f-bfe9-4b5e-b6b5-1849c69d19bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948fa0d6-d16b-456b-a352-4eb6a9d76a92","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_A_palesztinok_minden_kapcsolatot_megszakitanak_Izraellel_es_az_Egyesult_Allamokkal","timestamp":"2020. február. 01. 14:25","title":"A palesztinok minden kapcsolatot megszakítanak Izraellel és az Egyesült Államokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3f4e65-96f7-48df-a5c3-b107947e1d49","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk a Volvo XC60 lágyhibrid dízeljét, illetve a 400+ lóerős plugin hibrid benzines változatot, melyet a Polestar munkatársai hangoltak minden korábbinál sportosabbra. ","shortLead":"Kipróbáltuk a Volvo XC60 lágyhibrid dízeljét, illetve a 400+ lóerős plugin hibrid benzines változatot, melyet...","id":"20200201_dizel_volvo__xc60_plugin_hibrid_t8_polestar_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba3f4e65-96f7-48df-a5c3-b107947e1d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9df2b19-9a3d-4884-b5da-77f3729f4bab","keywords":null,"link":"/cegauto/20200201_dizel_volvo__xc60_plugin_hibrid_t8_polestar_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. február. 01. 17:30","title":"Testvérharc: kicsit villanyos dízel Volvo a nagyon erős zöld rendszámos ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szüleivel lakik és – bár járna neki hivatali autó – tömegközlekedéssel jár dolgozni.","shortLead":"A szüleivel lakik és – bár járna neki hivatali autó – tömegközlekedéssel jár dolgozni.","id":"20200131_A_22_eves_helyettes_allamtitkart_levelezo_tagozaton_folytatja_a_jogi_egyetemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559b0f87-daa1-4098-8f81-24e9324986a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_A_22_eves_helyettes_allamtitkart_levelezo_tagozaton_folytatja_a_jogi_egyetemet","timestamp":"2020. január. 31. 12:51","title":"A 22 éves helyettes államtitkár levelező tagozaton folytatja a jogi egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"BI","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy nem új, csak a régi módosítása, de csökkenek a diákok terhei és marad a médiaismeret óra. Megjelent Wass Albert kötelező tananyagként.



","shortLead":"Kiderült, hogy nem új, csak a régi módosítása, de csökkenek a diákok terhei és marad a médiaismeret óra. Megjelent Wass...","id":"20200131_Pentek_este_tizkor_megjelent_az_uj_Nemzeti_alaptanterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca0f53a-87f3-4f02-9b4c-aec908ba4462","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Pentek_este_tizkor_megjelent_az_uj_Nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. január. 31. 22:32","title":"Péntek este tízkor megjelent az új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561c0af4-14dc-4c71-858f-de4c8f19ca6b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy négyessel küldte haza a Southampton együttesét a Liverpool, amivel beállította a Manchester City rekordját.","shortLead":"Egy négyessel küldte haza a Southampton együttesét a Liverpool, amivel beállította a Manchester City rekordját.","id":"20200201_Rekordot_allitott_be_a_Liverpool","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=561c0af4-14dc-4c71-858f-de4c8f19ca6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2838bf9-ddd0-49ec-b743-37e0582c794e","keywords":null,"link":"/sport/20200201_Rekordot_allitott_be_a_Liverpool","timestamp":"2020. február. 01. 18:55","title":"Rekordot állított be a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A páros győzelem annyit ér az Australian Openen, mint egyéniben egy negyeddöntő.","shortLead":"A páros győzelem annyit ér az Australian Openen, mint egyéniben egy negyeddöntő.","id":"20200131_77_millio_forintot_kap_Babos_az_Australian_Opengyozelemert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323bef4e-9038-4269-9a5b-d8b2a117782f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_77_millio_forintot_kap_Babos_az_Australian_Opengyozelemert","timestamp":"2020. január. 31. 13:24","title":"77 millió forintot kap Babos az Australian Open-győzelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A héten már negatív csúcsokat döntött a forint, de hol a gödör alja? Erről beszélgettünk a Fülkében.","shortLead":"A héten már negatív csúcsokat döntött a forint, de hol a gödör alja? Erről beszélgettünk a Fülkében.","id":"20200201_Fulke_A_360_forintos_euro_is_benne_van_a_pakliban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccb4253-0f12-428a-8e49-a09665af4c57","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Fulke_A_360_forintos_euro_is_benne_van_a_pakliban","timestamp":"2020. február. 01. 12:25","title":"Fülke: „A 360 forintos euró is benne van a pakliban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]