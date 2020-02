Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A székesfehérvári polgármester szerint az iparűzési adó csökkentése nem élénkítené a gazdaságot, viszont Székesfehérvár elbukna 2-3 milliárd forintot.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint az iparűzési adó csökkentése nem élénkítené a gazdaságot, viszont Székesfehérvár...","id":"20200219_CserPalkovicsnak_nem_tetszik_Vargaek_adocsokkentesi_terve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cc1a5b-3f25-4f52-a6d3-79d38c2504f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_CserPalkovicsnak_nem_tetszik_Vargaek_adocsokkentesi_terve","timestamp":"2020. február. 19. 20:20","title":"Cser-Palkovics nekiment Vargáék adócsökkentési tervének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa2f2581-5e1d-4cfc-8d40-3c36843b6925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A boltosok kutatni kezdtek a nő után.","shortLead":"A boltosok kutatni kezdtek a nő után.","id":"20200218_Egy_belga_turiban_talaltak_egy_fotoalbumot_benne_Bruce_Willissszel_Johnny_Deppel_es_masokkal_pozolo_ismeretlen_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa2f2581-5e1d-4cfc-8d40-3c36843b6925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98eba4c-af0a-4f8d-a28c-80c3526eb0d6","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Egy_belga_turiban_talaltak_egy_fotoalbumot_benne_Bruce_Willissszel_Johnny_Deppel_es_masokkal_pozolo_ismeretlen_no","timestamp":"2020. február. 18. 09:35","title":"Egy belga turkálóban találtak egy fotóalbumot, benne Bruce Willis, Johnny Depp és egy ismeretlen nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A déli nyaktag után a Csikós udvar is rövid időn belül kivitelezőre lelt a Várban, a két felújítás együtt több mint 10 milliárd forintba kerül.","shortLead":"A déli nyaktag után a Csikós udvar is rövid időn belül kivitelezőre lelt a Várban, a két felújítás együtt több mint 10...","id":"20200219_Revitalizacio_a_Budai_Varban_58_milliard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566f6f9b-7ce3-49a1-b33a-b979fcc2e3e7","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Revitalizacio_a_Budai_Varban_58_milliard","timestamp":"2020. február. 19. 06:20","title":"Revitalizáció indul a Budai Várban 5,8 milliárd forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pszichológusok kongatják a vészharangot Gyöngyöspata miatt, árulózás a Jobbikban, újabb magyarok karanténban, kutyamészárlás Hajdú-Biharban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Pszichológusok kongatják a vészharangot Gyöngyöspata miatt, árulózás a Jobbikban, újabb magyarok karanténban...","id":"20200218_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150af068-59d8-47ef-9198-920a4c67e103","keywords":null,"link":"/360/20200218_Radar360","timestamp":"2020. február. 18. 08:00","title":"Radar360: Orbán \"zöldül\", Bezos ezt 10 milliárd dollárból teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e625e4-425d-4775-abaa-1d00fcb785dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy óceánjáró hajón együtt utazott három magyar egy koronavírussal fertőzött amerikaival. Ketten már karanténban vannak, a harmadik pedig kedden vonul be.","shortLead":"Egy óceánjáró hajón együtt utazott három magyar egy koronavírussal fertőzött amerikaival. Ketten már karanténban...","id":"20200218_karanten_koronavirus_oceanjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17e625e4-425d-4775-abaa-1d00fcb785dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd5656a-c393-4379-80b4-ad8ff6f96e64","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_karanten_koronavirus_oceanjaro","timestamp":"2020. február. 18. 15:29","title":"Újabb magyar került karanténba a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ec246d-00a8-43b3-b29e-9dfd9d341953","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész számára is hosszú időbe telt a felismerés, hogy lépni kell. ","shortLead":"A színész számára is hosszú időbe telt a felismerés, hogy lépni kell. ","id":"20200219_Oszinten_beszelt_alkoholizmusarol_Ben_Affleck_egy_interjuban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5ec246d-00a8-43b3-b29e-9dfd9d341953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5bc676-6f0a-45a8-862f-d1932346ece8","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Oszinten_beszelt_alkoholizmusarol_Ben_Affleck_egy_interjuban","timestamp":"2020. február. 19. 15:55","title":"Őszintén beszélt alkoholizmusáról Ben Affleck egy interjúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde64972-a718-48cc-9922-4119de30c562","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megkezdték a Pininfarina Battista versenypályán történő tesztelését, az első autókat az év végén vehetik majd át a vásárlók.","shortLead":"Megkezdték a Pininfarina Battista versenypályán történő tesztelését, az első autókat az év végén vehetik majd át...","id":"20200218_a_szakma_nagyagyui_fejlesztik_az_1900_loeros_hangtalan_olasz_sportkocsit_pininfarina_battista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dde64972-a718-48cc-9922-4119de30c562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc13dba6-7501-4b3b-af20-fd28764b8bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_a_szakma_nagyagyui_fejlesztik_az_1900_loeros_hangtalan_olasz_sportkocsit_pininfarina_battista","timestamp":"2020. február. 18. 07:59","title":"A szakma nagyágyúi fejlesztik az 1900 lóerős hangtalan olasz sportkocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a7f85c-98f9-4e8e-8285-efba495e57e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200219_Marabu_Feknyuz_Igy_a_katonatisztek_is_bemehetnek_az_evertekelore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95a7f85c-98f9-4e8e-8285-efba495e57e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3369aa9-cc71-493c-8282-dbaa5ed727c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Marabu_Feknyuz_Igy_a_katonatisztek_is_bemehetnek_az_evertekelore","timestamp":"2020. február. 19. 10:12","title":"Marabu Féknyúz: Így a katonatisztek is bemehetnek az évértékelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]